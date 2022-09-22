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Ещё одна прощальная версия: Dodge Challenger представлен в варианте Black Ghost

22.09.2022 40 0 0

В основе этого лимитированного исполнения лежит версия SRT Hellcat Redeye, мотор форсировали с 808 до 818 л.с. Всего будет выпущено 300 экземпляров.

 

Марка Dodge принадлежит автогиганту Stellantis, который образовался в начале прошлого года в результате слияния концерна FCA и группы PSA. Американский бренд наладил производство модели Challenger ещё в 1970 году (выпуск шёл с перерывами). Модель актуальной генерации появилась в 2008-ом, а рестайлинг она пережила в 2015 году. По данным сайта Carsalesbase, по итогам 2021-го дилеры в Штатах реализовали 54 314 единиц Dodge Challenger, что на 2,6% больше, чем годом ранее. В текущем году у маслкара минус: за первое полугодие американцы купили 25 682 экземпляра, что на 14,8% меньше, чем в январе-июне прошлого года.

На фото: Dodge Challenger Black Ghost

Как стало известно ранее, 2023 модельный год окажется последним для актуальных соплатформенных седана Charger и купе Challenger, оснащённых двигателями внутреннего сгорания. Позже им на смену придут модели с электрическими силовыми установками. Однако в компании решили торжественно проводить в отставку бензиновые автомобили, поэтому Dodge пообещал выпустить семь прощальных спецверсий Charger и Challenger, анонсирована шестая.

Купе Dodge Challenger представлено в лимитированной серии Black Ghost. В переводе с английского название означает «Чёрный призрак», оно является отсылкой к участнику уличных гонок в Детройте в семидесятых годах прошлого века – Dodge Challenger RT. Сейчас этот автомобиль числится в Национальном реестре исторических транспортных средств (National Historic Vehicle Register).

﻿В основе варианта Dodge Challenger Black Ghost лежит версия SRT Hellcat Redeye Widebody. Он оснащается компрессорным мотором V8 объёмом 6,2 литра, который форсировали с 808 до 818 л.с. Напомним, эту же «начинку» получила представленная на прошлой неделе ещё одна «прощальная» спецверсия – Dodge Charger King Daytona.

Автомобили лимитированного исполнения Black Ghost отличаются за счёт кузова чёрного цвета с белыми графическими элементами на корме, а также за счёт виниловой наклейки на всю крышу, которая имитирует «кожа аллигатора» (Gator Skin). Кстати, на таком же «фоне» выполнена надпись с названием спецверсии, которую можно увидеть в салоне. Ещё в списке отличий отделанное алькантарой рулевое колесо с красным логотипом SRT, 20-дюймовые колёсные диски, указание на серию Last Call под капотом и шильдик Challenger на решётке радиатора.

Тираж прощальной версии Challenger Black Ghost составит 300 экземпляров. Цены новинки в компании Dodge пока не объявили: они появятся позже, когда дилеры начнут принимать заказы.

Ранее были представлены и другие спецверсии седана и купе: Dodge Challenger Shakedown, Charger Super Bee, Challenger и Charger Scat Pack Swinger, а также Dodge Charger King Daytona. Осталась ещё одно, седьмое по счёту, лимитированное исполнение: его дебют пройдёт в рамках выставки SEMA в Лас-Вегасе в начале ноября текущего года.

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