Chevrolet Camaro Collector’s Edition: прощальная версия масл-кара c «кошачьим» окрасом

Корпорация General Motors, как и обещала , представила прощальную версию Chevrolet Camaro шестого поколения с нехитрым названием Collector’s Edition, но по-прежнему не говорит ничего внятного о его преемнике. Известно лишь, что преемник в том или ином виде будет.

Эпоха бензиновых американских масл-каров медленно, но верно уходит в прошлое: в конце этого года прекратится производство актуальных Dodge Challenger и Dodge Charger, последний «шестой» Chevrolet Camaro покинет конвейер завода в Лансинге (штат Мичиган) в январе 2024 года, и только Ford Mustang продолжит карьеру — нынешнее седьмое поколение дебютировало лишь осенью прошлого года, а следующий Mustang, скорее всего, будет уже полностью электрическим.

В лучшие годы — 60-е, 70-е и 80-е — масл-кары расходились сотнями тысяч в год, пик продаж Camaro пришёлся на 1979-й — тогда было реализовано более 280 тысяч экземпляров этой модели. Сегодня о таких тиражах спорткары могут только мечтать, для наглядности приведём данные продаж в США в первом квартале 2023 года: Dodge Challenger реализован в количестве 22 128 шт. (+43% по сравнению с результатом января-марта 2022 года), Ford Mustang — 14 711 шт. (+5%), Chevrolet Camaro — 7780 шт. (+16%). Рост спроса не должен вводить в заблуждение, Challenger и Camaro покупатели разбирают как раз накануне их снятия с производства, а Mustang уже постепенно занимает их долю на рынке.

Chevrolet Camaro впервые вышел на рынок в 1966 году, GM разработала эту модель как ответ на изобретённый Фордом народный спорткар Mustang. В процессе разработки Camaro носил кодовое имя Panther — его решили вспомнить в привязке к прощальной версии Collector’s Edition, а именно в цветовой гамме: основной цвет для комплектаций LT/RS, LT1, SS — это чёрный Panther Black Metallic Tintcoat, он дополнен ещё более тёмными полосами цвета Satin Black на капоте, крыше и корме. 20-дюймовые литые колёса также окрашены в цвет Satin Black. В оснащение включены передний сплиттер из пакета 1LE и задний спойлер из пакета ZL1, шильдики особого дизайна, чёрная отделка салона и коврики с надписью Collector’s Edition. В качестве бонуса покупателям прощальных версий дадут два постера, посвящённых истории Camaro.



Особняком стоит топ-версия ZL1 Collector’s Edition (на заглавном фото) с 659-сильным 6,2-литровым компрессорным V8 — её выпустят тиражом 350 экземпляров в матовом чёрном цвете Panther Matte Black с декоративными полосами цвета Black Metallic, в салоне на рулевом колесе будет указан порядковый номер каждого экземпляра, этот же номер нанесут на подарочные часы Shinola Canfield Sport, прилагающиеся к каждой машине.

Приём заказов на Chevrolet Camaro Collector’s Edition начнётся 15 июня, эти машины относятся к 2024 модельному году и будут предлагаться в кузовах купе и кабриолет, при этом в продаже останутся и регулярные версии Camaro в стандартных цветах, но из гаммы исчез базовый 2,0-литровый 4-цилиндровый бензиновый турбомотор (279 л.с.). Младший двигатель для Camaro 2024 модельного года — это 3,6-литровый атмосферный V6 мощностью 340 л.с., «золотая середина» — это 6,2-литровый атмосферный V8 мощностью 461 л.с.

Из-за исчезновения 4-цилиндрового мотора минимальная цена Camaro выросла 27 795 до 32 495 долларов. Доплата за пакет Collector’s Edition составляет от 4995 до 5995 долларов в зависимости от комплектации. И опять-таким особняком стоит топовый Camaro ZL1, для него пакет Collector’s Edition стоит 14 995 долларов, полная цена Camaro ZL1 Collector’s Edition составит без малого 90 000 долларов.



GM обещает, что имя Camaro будет жить и после завершения производства одноимённого спорткара шестого поколения, но не говорит, как именно. Между тем инсайдеры ещё в прошлом году сообщили, что Camaro, а также Corvette и Escalade превратятся в самостоятельные бренды с несколькими моделями.

