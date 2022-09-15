Новый Ford Mustang: отказ от классического стиля интерьера, зато есть V8 на «механике»

Как мы и предсказывали в июле, «седьмой» Mustang окажется глубоко модернизированной версией модели шестого поколения (S550), что вышла на рынок в 2014 году и пока остаётся в строю, поскольку новый Mustang поступит в продажу только летом 2023 года, сразу в кузовах купе и кабриолет. Пик продаж «шестого» Мустанга в США пришёлся на 2015 год — тогда модель разошлась тиражом 122 439 шт., в прошлом году продано только 52 414 шт., за первую половину 2022-го — 26 244 шт. (- 18% по сравнению с январём-июнем 2021-го). Для сравнения скажем что Dodge Challenger в январе-июне этого года продан в США в количестве 25 682 шт. (-15%), Chevrolet Camaro — в количестве 11 255 шт. (+14%).

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Габариты и пропорции пони-кара со сменой поколений практически не изменились, однако все наружные кузовные панели новые, деталировка стала чуть более «острой» и гранёной, «бёдра» — более пухлыми, «оптика» — более компактной. Конкретный вид оперения по-прежнему зависит от комплектации и пакетных опций, при этом возможностей для кастомизации дизайна стало больше — например, можно выбрать цвет тормозных суппортов.



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А вот в салоне всё по-новому: классическая для Мустанга симметричная передняя панель с двумя козырьками-крыльями канула в Лету, на смену ей пришло вездесущее ныне двухэкранное табло под общим стеклом и вообще без козырька. Приборный экран имеет диагональ 12,4 дюйма, мультимедийный — 13,2 дюйма. Отдельного блока микроклимата тоже больше нет — «погоду» придётся настраивать через мультимедийный экран. Центральные дефлекторы вентиляции съехали вниз и «оквадратились» (на «шестом» Мустанге они круглые), под ними разместилась узкая полоска с блоком сенсорных клавиш, кнопкой запуска двигателя и «крутилкой» громкости аудиосистемы. Ещё ниже находятся полочка для беспроводной зарядки смартфона (опция), USB-порт и 12-вольтовая розетка.



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Пресс-служба Ford объясняет цифровизацию интерьера Мустанга пожеланиями клиентов, среди которых много молодёжи, «залипающей» в гаджетах — в рассчёте на такого сорта публику компания усердно поработала над графикой своего табло, исполнив её на игровом движке 3D Unreal Engine. Ручной тормоз Мустанга тоже специфическим образом «оцифрован»: привычная «кочерга» осталась, но она теперь напрямую не связана с колёсами, привод электромеханический, он позволяет водителям-новичкам просто и относительно безопасно отправить машину в дрифт (для этого, правда, придётся заказать пакет производительности Performance Pack).



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Ещё одна пижонская «фишка» — возможность погазовать с брелка-ключа во время демонстрации своей машины друзьям на парковке. Ну а чтобы пижон уцелел в дороге, в базовое оснащение нового Мустанга включён комплект электронных ассистентов водителя Ford Co-Pilot360 с функцией автоматического аварийного торможения. За доплату предлагаются адаптивный круиз-контроль с пробочным режимом и функцией распознавания дорожных знаков.



Для нового Мустанга на данный момент заявлены два бензиновый двигателя, оба позаимствованы у спорткара шестого поколения, но модернизированы. Базовый мотор — это 2,3-литровая «турбочетвёрка» EcoBoost, она теперь идёт в комплекте только с 10-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», потому опыт прошлых лет показал, что спрос на этот мотор в паре с «механикой» ничтожный. Зато 6-ступенчатая МКП Getrag с системой автоматической подгонки оборотов двигателя при переключениях предлагается в качестве альтернативы 10-ступенчатому «автомату» для 5,0-литрового атмосферного мотора V8 Coyote, что ставится на Mustang GT. Отдача двигателей пока не раскрыта, но ожидается, что они будут чуть мощнее, чем у предшественника.



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Передняя подвеска у Мустанга — по-прежнему типа МакФерсон, задняя — независимая многорычажная, дифференциал уже в базе самоблокирующийся. Сразу анонсирован пакет производительности Performance Pack, который обязан заказать любой уважающий себя водитель Мустанга: в него входят адаптивные амортизаторы MagneRide, распорка между стойками передней подвески, более широкие задние шины, спортивный самоблокирующийся дифференциал Torsen и мощные тормоза Brembo (диаметр передних дисков — 390 мм, задних — 355 мм). За дополнительную плату к Performance Pack можно добавить сиденья Recaro и активную систему выхлопа с особо ярким звуком. Ещё более продвинутый GT Performance Pack подразумевает масляный радиатор двигателя и дополнительные воздуховоды для охлаждения тормозов.



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На вершине гаммы на данный момент находится Mustang Dark Horse (переводится как «тёмная лошадка») — это хардкорная версия оснащённого всеми ездовыми опциями Mustang GT для любителей трек-дней. На основе «тёмной лошадки» уже подготовлены полноценные гоночные версии для разных классов соревнований, ну а дорожная машина имеет форсированный V8 (мощность не указана, но, по слухам, будет около 500 л.с.), более выносливую 6-ступенчатую МКП Tremec TR-3160 с титановым рычагом переключения, более жёсткую подвеску, ещё более мощные передними тормозами Brembo, наиболее развитое аэродинамическое оперение и особый декор.



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Прайс-лист на новый Mustang пока не опубликован, однако ясно, что по сравнению с моделью шестого поколения цены вырастут — извините, инфляция… В будущем у «седьмого» Мустанга появится множество спецверсий, в том числе от Shelby, а на вершине гаммы, по слухам, будет первая в истории модели гибридная модификация. Восьмое поколение Мустанга, скорее всего, будет уже полностью электрическим.

