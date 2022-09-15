Новинки ×
  • Новый Ford Mustang: отказ от классического стиля интерьера, зато есть V8 на «механике»

Новый Ford Mustang: отказ от классического стиля интерьера, зато есть V8 на «механике»

15.09.2022 258 0 0

Ford Mustang седьмого поколения (заводской индекс S650) — главная автомобильная премьера осени 2022 на американском рынке. По части техники и дизайна экстерьера радикальных изменений не произошло, а вот в салоне случилась революция.

 

Как мы и предсказывали в июле, «седьмой» Mustang окажется глубоко модернизированной версией модели шестого поколения (S550), что вышла на рынок в 2014 году и пока остаётся в строю, поскольку новый Mustang поступит в продажу только летом 2023 года, сразу в кузовах купе и кабриолет. Пик продаж «шестого» Мустанга в США пришёлся на 2015 год — тогда модель разошлась тиражом 122 439 шт., в прошлом году продано только 52 414 шт., за первую половину 2022-го — 26 244 шт. (- 18% по сравнению с январём-июнем 2021-го). Для сравнения скажем что Dodge Challenger в январе-июне этого года продан в США в количестве 25 682 шт. (-15%), Chevrolet Camaro — в количестве 11 255 шт. (+14%).

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Габариты и пропорции пони-кара со сменой поколений практически не изменились, однако все наружные кузовные панели новые, деталировка стала чуть более «острой» и гранёной, «бёдра» — более пухлыми, «оптика» — более компактной. Конкретный вид оперения по-прежнему зависит от комплектации и пакетных опций, при этом возможностей для кастомизации дизайна стало больше — например, можно выбрать цвет тормозных суппортов.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

А вот в салоне всё по-новому: классическая для Мустанга симметричная передняя панель с двумя козырьками-крыльями канула в Лету, на смену ей пришло вездесущее ныне двухэкранное табло под общим стеклом и вообще без козырька. Приборный экран имеет диагональ 12,4 дюйма, мультимедийный — 13,2 дюйма. Отдельного блока микроклимата тоже больше нет — «погоду» придётся настраивать через мультимедийный экран. Центральные дефлекторы вентиляции съехали вниз и «оквадратились» (на «шестом» Мустанге они круглые), под ними разместилась узкая полоска с блоком сенсорных клавиш, кнопкой запуска двигателя и «крутилкой» громкости аудиосистемы. Ещё ниже находятся полочка для беспроводной зарядки смартфона (опция), USB-порт и 12-вольтовая розетка.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Пресс-служба Ford объясняет цифровизацию интерьера Мустанга пожеланиями клиентов, среди которых много молодёжи, «залипающей» в гаджетах — в рассчёте на такого сорта публику компания усердно поработала над графикой своего табло, исполнив её на игровом движке 3D Unreal Engine. Ручной тормоз Мустанга тоже специфическим образом «оцифрован»: привычная «кочерга» осталась, но она теперь напрямую не связана с колёсами, привод электромеханический, он позволяет водителям-новичкам просто и относительно безопасно отправить машину в дрифт (для этого, правда, придётся заказать пакет производительности Performance Pack).

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Ещё одна пижонская «фишка» — возможность погазовать с брелка-ключа во время демонстрации своей машины друзьям на парковке. Ну а чтобы пижон уцелел в дороге, в базовое оснащение нового Мустанга включён комплект электронных ассистентов водителя Ford Co-Pilot360 с функцией автоматического аварийного торможения. За доплату предлагаются адаптивный круиз-контроль с пробочным режимом и функцией распознавания дорожных знаков.

Для нового Мустанга на данный момент заявлены два бензиновый двигателя, оба позаимствованы у спорткара шестого поколения, но модернизированы. Базовый мотор — это 2,3-литровая «турбочетвёрка» EcoBoost, она теперь идёт в комплекте только с 10-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», потому опыт прошлых лет показал, что спрос на этот мотор в паре с «механикой» ничтожный. Зато 6-ступенчатая МКП Getrag с системой автоматической подгонки оборотов двигателя при переключениях предлагается в качестве альтернативы 10-ступенчатому «автомату» для 5,0-литрового атмосферного мотора V8 Coyote, что ставится на Mustang GT. Отдача двигателей пока не раскрыта, но ожидается, что они будут чуть мощнее, чем у предшественника.

1 / 2
2 / 2

Передняя подвеска у Мустанга — по-прежнему типа МакФерсон, задняя — независимая многорычажная, дифференциал уже в базе самоблокирующийся. Сразу анонсирован пакет производительности Performance Pack, который обязан заказать любой уважающий себя водитель Мустанга: в него входят адаптивные амортизаторы MagneRide, распорка между стойками передней подвески, более широкие задние шины, спортивный самоблокирующийся дифференциал Torsen и мощные тормоза Brembo (диаметр передних дисков — 390 мм, задних — 355 мм). За дополнительную плату к Performance Pack можно добавить сиденья Recaro и активную систему выхлопа с особо ярким звуком. Ещё более продвинутый GT Performance Pack подразумевает масляный радиатор двигателя и дополнительные воздуховоды для охлаждения тормозов.

Ford Mustang Dark Horse
1 / 6
Ford Mustang Dark Horse
2 / 6
Ford Mustang Dark Horse
3 / 6
Ford Mustang Dark Horse
4 / 6
Ford Mustang Dark Horse
5 / 6
Ford Mustang Dark Horse
6 / 6

На вершине гаммы на данный момент находится Mustang Dark Horse (переводится как «тёмная лошадка») — это хардкорная версия оснащённого всеми ездовыми опциями Mustang GT для любителей трек-дней. На основе «тёмной лошадки» уже подготовлены полноценные гоночные версии для разных классов соревнований, ну а дорожная машина имеет форсированный V8 (мощность не указана, но, по слухам, будет около 500 л.с.), более выносливую 6-ступенчатую МКП Tremec TR-3160 с титановым рычагом переключения, более жёсткую подвеску, ещё более мощные передними тормозами Brembo, наиболее развитое аэродинамическое оперение и особый декор.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Прайс-лист на новый Mustang пока не опубликован, однако ясно, что по сравнению с моделью шестого поколения цены вырастут — извините, инфляция… В будущем у «седьмого» Мустанга появится множество спецверсий, в том числе от Shelby, а на вершине гаммы, по слухам, будет первая в истории модели гибридная модификация. Восьмое поколение Мустанга, скорее всего, будет уже полностью электрическим.

купе кабриолет спортивные авто новинки Ford Ford Mustang

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Дилер Россия без Renault: как выживают дилеры и автовладельцы после ухода компании С момента, когда компания Renault объявила об уходе из России, прошло ровно четыре месяца. За это время многое стало понятно: доля французов в АВТОВАЗе ушла государству, завод в Москве переш... 194 1 0 15.09.2022
Статьи / Авто с пробегом Suzuki Jimny III c пробегом: контрактный мотор за 15 тысяч, безнадежная МКП и опасный тюнинг В первой части материала мы выяснили, насколько обманчивым может быть внешне ухоженный экземпляр Jimny, как непросто найти не подверженный коррозии вариант и  стоит ли этого бояться. Но на... 1074 1 3 14.09.2022
Статьи / Популярные вопросы Я еду непристегнутым: что за это грозит, когда это законно и кто платит штраф за пассажира Отношение к ремню безопасности у российских водителей остается незрелым: кому-то он мешает, кого-то пугает, кому-то оказывается «не по статусу», а кого-то даже оскорбляет. Но сегодня мы оста... 675 2 26 12.09.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 17807 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 9436 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 7157 2 21 13.09.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings