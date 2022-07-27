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Новый Ford Mustang покажут в сентябре: моторы V8 сохранятся

27.07.2022 189 0 0

Пони-кар седьмого поколения с заводским индексом S650 дебютирует на автосалоне в Детройте (открывается 14 сентября), но в производство его запустят только в первой половине 2023-го как автомобиль 2024 модельного года.

 

Нынешний Mustang шестого поколения (S550) был представлен в декабре 2013 года, а на рынок вышел в 2014-м. Только в этом поколении Mustang впервые в базе получил независимую заднюю подвеску, которая заметно улучшила управляемость спорткара. В 2019 году свет увидела самая мощная и динамичная модификация Shelby GT500 с компрессорным 5,2-литровым V8, он по умолчанию выдает 771 л.с. и свыше 900 л.с. в спецверсиях Shelby GT500KR и GT500-H. Более простые модификации сейчас оснащаются 2,3-литровой «турбочетвёркой» EcoBoost (314-335 л.с.) либо атмосферным 5,0-литровым V8 (456-477 л.с.).

Различные версии Ford Mustang шестого поколения
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Различные версии Ford Mustang шестого поколения
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Различные версии Ford Mustang шестого поколения
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Различные версии Ford Mustang шестого поколения
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Различные версии Ford Mustang шестого поколения
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О новом, «седьмом» Мустанге ходили разные слухи, от его отмены до полного перевода модели электротягу, но в итоге в сентябре Ford представит вполне традиционный в плане дизайна и техники спорткар — о том, что новинку покажут именно в Детройте, сообщило издание Automotive News.

Сильно задрапированные прототипы нового Мустанга попадали в объективы фотошпионов с начала года, особенности дизайна экстерьера пока засекречены, но тем не менее ясно, что «седьмой» Mustang сохранит классические пропорции и едва ли станет крупнее предшественника. Зато значительные перемены ожидаются в салоне, где полностью цифровой щиток приборов будет объединён волнообразной поверхностью с мультимедийным экраном.

Судя по всему, «седьмой» Mustang окажется глубоко модернизированной версией модели шестого поколения и возьмёт у неё по наследству гамму двигателей, то есть рядную «четвёрку» и V8, но их отдача может немного вырасти. Версии с «механикой» тоже вроде как останутся в гамме.

На вершине же гаммы, по слухам, расположится полноприводная гибридная версия, которая готовилась ещё для шестого поколения спорткара, но по финансовым и стратегическим соображениям была отложена. Вряд ли гибрид покажут уже в сентябре, презентацию топ-версий обычно проводят отдельно. Что до чисто электрической версии, то она появится позже на отдельной платформе (возможно на платформе кроссовера Mustang Mach-E) или вообще как отдельная модель.

Пик продаж «шестого» Мустанга в США пришёлся на 2015 год, тогда модель разошлась тиражом 122 439 шт., в прошлом году продано только 52 414 шт., за первую половину 2022-го — 26 244 шт. (на 18% меньше, чем в январе-июне 2021-го). Для сравнения скажем что Dodge Challenger в январе-июне этого года продан в США в количестве 25 682 шт. (-15%), Chevrolet Camaro — в количестве 11 255 шт. (+14%).

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