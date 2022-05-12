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  • Эх, прокачу: Shelby American и Hertz сделали 900-сильный Mustang для аренды

Эх, прокачу: Shelby American и Hertz сделали 900-сильный Mustang для аренды

12.05.2022 41 0 0

Американская компания по прокату автомобилей Hertz пополнит автопарк целым стадом породистых Мустангов от Shelby American, самые мощные из которых получат «королевский» 5,2-литровый компрессорный V8.

 

В начале прошлого года компания Hertz находилась в состоянии банкротства, но благодаря новым инвесторам выбралась из кризиса, заказала у Tesla 100 тысяч электромобилей, а теперь решила побаловать клиентов уникальными Мустангами, разработанными специально для Hertz компанией Shelby American. Сотрудничество Hertz и Shelby имеет исторический контекст: в 1966 году Shelby сделала для прокатной компании спецсерию купе Shelby Mustang GT350-H, их предлагали в рамках программы Rent-A-Racer, и вот теперь представлена новая коллаборация в том же духе.

Разработанное для Hertz купе Ford Shelby Mustang GT500-H — это улучшенная и дополненная версия регулярного Shelby GT500, что дебютировал в 2019 году и реализуется через дилеров Ford. Мощность 5,2-литрового компрессорного V8 увеличена с 771 л.с. до более чем 900 л.с. за счёт установки более производительного нагнетателя, испещрённый вентиляционными отверстиями капот позволил снизить массу спорткара на 13 кг, в шасси установлены усиленные полуоси, за сочный выхлоп отвечает выпускной коллектор Borla. К слову, схожий комплект доработок был заявлен для представленного в декабре прошлого года купе Shelby GT500KR, буквы KR в его обозначении расшифровываются как King of the Road, что в переводе означает «король дороги».

Ford Shelby Mustang GT500-H
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Ford Shelby Mustang GT500-H
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Ford Shelby Mustang GT500-H
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Ford Shelby Mustang GT500-H
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Shelby изготовит для Hertz всего 25 экземпляров Mustang GT500-H, 19 из них будут окрашены в исторический чёрный цвет и украшены золотистыми полосами (так были оформлены прокатные купе Shelby Mustang GT350-H 1966 года), остальные шесть — в белый цвет Oxford в честь 60-летия Shelby American.

Ford Shelby Mustang GT500-H
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Ford Shelby Mustang GT500-H
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Ford Shelby Mustang GT500-H
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Помимо 900-сильных спорктаров Shelby изготовит для Hertz также партию купе и кабриолетов Shelby Mustang GT-H со стоковым 5,0-литровым атмосферным V8 мощностью 456 л.с., выпускной системой Borla и фирменным кузовным обвесом Shelby, эти машины будут предлагаться в четырёх вариантах окраски.

Новые Мустанги от Shelby можно будет взять напрокат в избранных офисах Hertz в крупных городах США, суточная аренда Mustang GT500-H стоит 399 долларов, Mustang GT-H — 99 долларов. По данным журнала Autoblog, прокатная жизнь этих машин будет недолгой: они доступны до бронирования только до конца года, после чего их выставят на продажу. Цены, видимо, будут зависеть от степени износа машин. Не факт, что все Мустанги уцелеют в ходе клиентских покатушек.

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