Крупный заказ от Hertz повысил капитализацию Tesla до триллиона долларов

Американская компания по прокату автомобилей Hertz, в мае вышедшая из состояния банкротства благодаря новым инвесторам, заказала автопроизводителю Tesla сто тысяч электрических седанов Model 3. Этот контракт вкупе с рекордной квартальной прибылью привели к очередному скачку стоимости акций Tesla.

Компания Hertz с вековой историей в последние годы переживала кризис и приносила убытки на фоне уберизации сегмента такси, распространения каршеринга и появления аренды от самих автопроизводителей (так называемых подписок). В 2017 году Hertz ушёл из России именно из-за бурного развития каршеринга в крупных городах, из-за которого спрос на традиционную аренду автомобилей резко упал.

Пандемия COVID-19 с её локдаунами и крахом рынка международного туризма добила Hertz и довела до состояния банкротства, о чём мы рассказывали в марте этого года. На тот момент компания ожидала судебного решения по реструктуризации и в мае успешно вышла из состояния банкротства благодаря 4,2 млрд долларов инвестиций со стороны инвестиционных компаний Knighthead Capital Management и Certares Opportunities.

Сейчас Hertz, по сути, перезапускает бизнес, для чего в начале октября наняла в качестве временного управляющего опытного Марка Филдса, бывшего гендиректора компании Ford. Кстати, с 1987 по 2005 год Hertz входила в состав Ford и генерировал около 10% прибыли «синего овала». Крупная закупка электромобилей Tesla — это попытка найти новую нишу на рынке аренды.

Сама Tesla, к большой радости Hertz, подписку на свои электромобили не предлагает, при этом только она сейчас способна поставить 100 000 машин с гарантией исполнения контракта до конца 2022 года. Другие автопроизводители только начинают осваивать выпуск «электричек» и к тому же сейчас борются с глобальным дефицитом микрочипов, из-за которого приходится останавливать заводы и снижать производственные показатели.

Сумма контракта не разглашается, но Automotive News сообщает, что Hertz покупает электромобили по полному прайсу, то есть без скидок, как это она делала прежде — видимо, таковы были условия со стороны Tesla. С учётом того, что Model 3 сейчас стоит в США от 43 990 долларов, ясно, что закупка обойдётся как минимум в 4,4 млдрд долларов и составит около 10% от годового выпуска компании Tesla.

Hertz получит доступ к 3000 фирменных зарядных станций Tesla в США и Европе и будет вдобавок строить строить собственные «электрозаправки». Цель — иметь крупнейший парк аренды электромобилей в США и одни из крупнейших в мире. Контракт с Tesla позволит довести долю электромобилей в парке Hertz до 20%. Взять в аренду свежую Tesla Model 3 в аэропортовых пунктах проката Hertz можно будет уже с начала ноября.



Приведёт ли крупная закупка электромобилей к процветанию Hertz, покажет время, а Tesla процветает уже сейчас и бьёт очередные рыночные рекорды. На прошлой неделе Tesla отчиталась о финансовых итогах в третьем квартале этого года: чистая прибыль компании превысила 1,6 млрд долларов, выручка составила более 13,7 млрд долларов. Продажи электромобилей выросли на 73% (по сравнению с третьим кварталом 2020 года) до 241 391 шт.

Хороший квартальный отчёт привёл к ожидаемому росту стоимости акций Tesla, но известие о крупном контракте с Hertz его резко ускорило. Всего за пять дней акции подорожали на 18% до 1024 долларов на момент нашей публикации, благодаря чему капитализация Tesla превысила триллион долларов — запредельный, неслыханный результат для автопроизводителя. Понятно, что капитализация — это синтетический показатель, не имеющий отношения к реальной стоимости компании, но трейдеры на него ориентируют и разгоняют стоимость акций Tesla.

Есть и вполне объективные поводы для оптимизма инвесторов: в ближайшие месяцы заработают две новые Гигафибрики Tesla, в Техасе и в Германии, а это значит, что компания сможет выпускать больше электромобилей и приносить больше прибыли.

