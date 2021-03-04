Hertz готов выйти из банкротства. Но выживет ли он в эпоху каршеринга и подписок?

Одна из старейших и крупнейших компаний по прокату автомобилей испытывает финансовые трудности (приносит убытки) последние несколько лет, но добил её коронавирус, обрушивший рынок туризма и спрос на аренду машин. В мае прошлого года компания подала заявление о банкротстве, после чего начался поиск вариантов её реструктуризации. И вот, наконец, нашлись инвесторы, пожелавшие вложить 4,2 млрд долларов в терпящий бедствие бизнес.

Компания Hertz была основана в 1918 году в США и стала сдавать в аренду легендарные Ford T. C 1987 по 2005 год Hertz входил в состав компании Ford и генерировал около 10% её прибыли. В 2012 году Hertz поглотил крупного конкурента Dollar Thrifty и стал огромной корпорацией, но развитие современных цифровых сервисов изрядно подпортило ей жизнь. Уберизация сегмента такси и появление каршеринга удешевили разовые короткие поездки. В 2017 году Hertz ушёл из России именно из-за бурного развития каршеринга в крупных городах, из-за которого спрос на традиционную аренду автомобилей резко упал.

Ещё один удар — это сервисы подписок на автомобили, которые сегодня предлагают почти все премиальные бренды и многие массовые (в России это, например, Hyundai, Kia и УАЗ). У Hertz тоже есть свой сервис подписки на автомобили (Hertz My Car), но ему сложно конкурировать с автопроизводителями, поскольку Hertz сам машин не производит и вынужден их покупать по рыночным ценам, а не по себестоимости, то есть несёт дополнительные расходы.



Пандемия COVID-19, по сути, лишь ускорила приближение конца: спрос на аренду автомобилей резко упал. Компании пришлось уволить половину своего персонала (около 20 тысяч человек) и начать процедуру банкротства. Впрочем, до подачи заявления в Суд США по делам о банкротствах округа Делавэр Hertz не забыл выплатить более 16 млн долларов бонусов своим руководящим сотрудникам…

На этой неделе компания сообщила, что готова предоставить суду план реорганизации, так как нашла инвесторов. Knighthead Capital Management и Certares Opportunities LLC, две крупные американские инвестиционный компании, согласились вложить в Hertz 4,2 млрд долларов и выкупить до 100% его акций, но меньше контрольного пакета. Решение суда ожидается 19 апреля.



Даже если суд одобрит предлагаемую сделку, перспективы Hertz представляются весьма туманными. Из пресс-релиза следует, что Hertz рассчитывает на скорое окончание пандемии COVID-19 и восстановление международного туризма, то есть на свою традиционную модель бизнеса. Но, во-первых, говорить об окончании пандемии, мягко говоря, преждевременно: массового открытия границ без массовой вакцинации ждать не стоит, при этом многие люди не хотят вакцинироваться, а вакцина не гарантирует защиту от новых штаммов коронавируса. Что с этим собирается делать мировое сообщество, пока непонято.

Во-вторых, даже если предположить, что человечество скоро смирится с коронавирусом, как с неизбежным злом, и начнёт путешествовать, это не отменит проблем, с которыми Hertz столкнулся до пандемии, но, безусловно, позволит ему просуществовать ещё какое-то время. В эпоху автономного вождения, которая рано или поздно настанет, поля для деятельности Hertz и ему подобных компаний вообще не просматривается.

