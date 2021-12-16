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Дорогу королю! Новый Ford Mustang Shelby GT500KR предложит более 900 л.с.

16.12.2021 127 0 0

Компания Shelby American представила топ-версию купе Ford Mustang, обозначенную литерами KR (расшифровывается как King of the Road, переводится как «король дороги»). Будет выпущено всего 225 экземпляров, приуроченных к 60-летию компании, которое будет отмечаться в следующем году.

 

Стоковый Ford Mustang Shelby GT500 дебютировал в 2019 году и сам по себе является прекрасным плодом сотрудничества Shelby American и компании Ford, но нет предела совершенству — рано или поздно должна была появиться топ-версия с буковками KR, хорошо известными всем поклонникам Мустангов. Впервые «королевская» версия с доработанной подвеской и рядом оригинальных кузовных деталей появилась на классическом Мустанге в 1968 году, второй раз литеры KR навесили в 2008 году на комплексно доработанный и форсированный Mustang Shelby GT500 прошлого поколения, и вот теперь представлен новый, третий по счёту Shelby GT500KR.

От стокового Shelby GT500, снабжённого 5,2-литровым компрессорным V8 мощностью 771 л.с., версия KR отличается прежде всего увеличенной мощностью — обещаны свыше 900 л.с., точную цифру назовут позднее, ближе к старту приёма заказов, который намечен на 1 февраля следующего года. Отдача увеличена за счёт установки более производительного 3,8-литрового нагнетателя Whipple с новым интеркулером, модернизированы системы впуска и охлаждения, установлена спортивная выпускная система фирмы Borla. Коробка передач прежняя — 7-ступенчатый «робот» Tremec с двумя сцеплениями, но с адаптированными под возросшую мощность настройками.

Ходовая часть получила усиленные полуоси, перекалиброванные адаптивные амортизаторы MagneRide, регулируемые пружины, более жёсткие стабилизаторы поперечной устойчивости Ford Performance, а в ступицы установленные более длинные и прочные колёсные шпильки. Сами колёса кованые, 20-дюймовые.

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Кузов обзавёлся новым углепластиковым капотом с большим количеством вентиляционных прорезей, новым передним сплиттером и задним диффузором из углепластика, декоративными полосами и крупной надписью Shelby на корме. За доплату предлагается widebody-обвес с более рельефными колёсными арками. В салоне — новая кожаная обивка и фирменные коврики Shelby.

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Из 225 запланированных к выпуску Ford Mustang Shelby GT500KR только 180 предназначены для США, остальные отправятся на экспорт — заграничных поклонников у Shelby немало. Из 180 американских машин только 60 будут сделаны с нуля и получат юбилейные шильдики, остальные 120 машин будут преобразованы из ранее выпущенных Shelby GT500, относящихся к 2020 и 2021 модельным годам. Цена созданных с нуля машин будет начинаться от 127 895 долларов, конверсия оценена в 54 995 долларов (плюс автомобиль-донор, разумеется).

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