Mustang Shelby GT500: самый мощный Ford в истории получил роботизированную коробку

Mustang Shelby GT500: самый мощный Ford в истории получил роботизированную коробку

61 0 0
Топ-версия Мустанга могла стать самой эффектной новинкой Детройтского автосалона, но несколько разочаровала поклонников марки Ford «засекреченными» динамическими характеристиками и отсутствием версии с МКП.
 

Спорткары, выпускаемые Фордом под суббрендом Shelby, всегда отличались толикой здорового консерватизма и стояли на страже американских автомобильных ценностей. Смешно сказать, но нынешний Shelby GT500 – первый среди одноименных предшественников автомобиль с независимой задней подвеской! Ну, с этим, конечно, ортодоксальные автолюбители готовы смириться, а вот роботизированная 7-ступенчатая коробка Tremec с двумя сцелениями – это, прямо скажем, решение сомнительное: трудящиеся опасаются, что она, во-первых, будет ненадёжной, а во-вторых, лишает их полного контроля над машиной. Вдобавок селектор режимов выполнен в виде нелепой шайбы, более подходящей для семейного микроавтобуса, нежели для спорткара – вслепую «накрутить» нужную позицию им будет проблематично. Коллеги из американских автомобильных изданий буквально атаковали фордовских представителей на выставке в Детройте – мол, ну что, будет «механика» или нет? Те сначала говорили, что не будет, но затем, видя накал страстей, заявили, что если клиенты очень захотят, то будет. Пока утешают тем, что «автомат» переключает передачи быстрее, чем любой человек на «механике» – всего за 100 миллисекунд.

2020 Mustang Shelby GT500

Ещё посетителям выставки не понравилось, что технический характеристики нового флагманского спорткара Ford (прежде таким был среднемоторный GT, но весь запланированный к выпуску тираж уже распродан) обозначены лишь условно: мощность свыше 700 л.с., разгон до 60 миль/ч в районе трёх секунд, проезд четверти мили менее чем за 11 секунд. Точные цифры огласят ближе к старту продаж, который тоже обозначен расплывчато – осень этого года. Тем не менее уже понятно, что Mustang Shelby GT500 превзойдёт по мощности Chevrolet Camaro ZL1 1LE (659 л.с.), но уступит Dodge Challenger SRT Hellcat 2019 модельного года (808 л.с.). И понятно, что это будет самый мощный стоковый Ford в истории.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Под капотом нового Shelby GT500 стоит, в сущности, тот же 5,2-литровый V8, что у младшего Shelby GT350 (533 л.с.), но серьёзно доработанный специалистами спортивного подразделения Ford Performance. Дополнительные «лошадки» из мотора выжимает 2,65-литровый нагнетатель типа Roots с жидкостным интеркулером, установлены оригинальные головки блока цилиндров с увеличенными каналами охлаждения, усиленные шатуны и поддон с активными противоотливными заслонками.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Активные заслонки есть и в передней части кузова – они часть оригинального аэродинамического оперения Shelby GT500, причём с пакетом Carbon Fiber Track большинство его элементов изготовлены из углепластика. Так же этот пакет подразумевает 20-дюймовые углепластиковые колёсные диски, обутые в шины Michelin Pilot Sport Cup 2 (по умолчанию ставятся Michelin Pilot Sport 4S). Разумеется, у Shelby GT500 уникальные настройки подвески с активными амортизаторами MagneRide и самые мощные среди всех Мустангов тормоза: сквозь спицы передних колёс видны гигантский 420-миллиметровые составные «блины» Brembo с 6-поршневыми суппортами.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

В салоне – кожаные ковши Recaro, обитый замшей руль и карбоновые вставки. Щиток приборов – исключительно электронный, что тоже не очень радует любителей классически маслкаров, им подавай классические стрелки и циферблаты. А вот к звуку выхлопа претензий точно не будет, он – бесподобный, в чём можно убедиться на фирменном видео.

Неважно, будет ли у нового Shelby GT500 ручная коробка или нет, – своё место в гаражах коллекционеров американской техники он в любом случае найдёт. К слову, Mustang продолжает оставаться самым популярным спорткаром в США: в 2018 году дилеры реализовали 75 842 экземпляра, на 7,36% процентов меньше, чем в 2017-м. Chevrolet Camaro нашёл в прошлом году 50 963 покупателя (-24,99%), Dodge Challenger – 66 716 (+3,38%).

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

В России Ford Mustang до сих пор официально не представлен, хотя и числится на русскоязычном потребительском сайте американской марки в разделе «будущие автомобили». Увы, судя по последним данным, будущее легковых Фордов в России под большим вопросом – даже некогда популярные Фокусы могут исчезнуть из продажи.

Новинки Shelby GT500 американские спорткары маслкар маслкары новая версия новая модификация спортивное купе спорткар спорткары Ford Mustang
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Авторынок
С завода «ДерВейс» вывезено оборудование. Lifan не выходит на связь…

На предприятии «ДерВейс» в Черкесске, где ещё в прошлом году выпускали автомобили Chery и Lifan, в 2019 году не собрано…

4647 3 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Интересно
Пять причин любить и ненавидеть Volvo XC70 I

Этот автомобиль родился на рубеже тысячелетий и выпускался до 2008 года. Это означает, что самым молодым Volvo XC70 с индексом P2 исполнилось десять лет. Немалый возраст по автомобильным меркам, да и массовой эта модель…

2481 1 0
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

16372 2 0
Статьи / Финвопрос
Тревожные горизонты АВТОВАЗа: откуда высокие продажи и кого впечатлят новинки 2019 года?

После пресс-конференции, посвящённой результатам бренда Lada в 2018 году и выдержанной в мажорном ключе, мы побеседовали с Яном Птачеком, исполнительным вице-президентом по продажам и маркетингу ПАО «АВТОВАЗ», расспросив…

41127 41 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda CX-9 с пробегом: помпа сломает мотор, а гидроблок — коробку

Стоит признать, что если СХ-9 любят, то любят за дело: редко встретишь большой автомобиль с просторным салоном и очень неплохой управляемостью. К тому же этот кроссовер практически не ржавеет и не мучает дорогими…

2109 0 2
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda CX-9 с пробегом: иголки в муфте редуктора и проклятие задней двери

Кроссовер CX-9 — настоящий типично американский “автобус”: с моторами V6, просторным салоном и… не самой низкой ценой. У нас такие огромные машины обычно ценят, хотя Мазде не хватает прилагающегося к размерам престижа.…

2217 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Opel Antara с пробегом: V6 – плохой, но АКП ещё хуже

Немецкий “брат” Chevrolet Captiva заметно переплюнул свою “сестричку”. У него и салон подороже, и едет он благороднее, и шума в нём меньше. Обо всём этом мы рассказали в первой части обзора этого автомобиля, пообещав,…

8226 6 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Вариатировать и околпачить перед смертью: первый тест-драйв Renault Logan Stepway

Ещё в 2015 году в Renault планировали снабдить Logan версией Stepway, однако из-за грядущего рестайлинга от этой идеи отказались: седан с увеличенным просветом и пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова…

35159 34 4
Тест-драйвы / Одиночные
Хороший автобус уехал без нас: тест-драйв ПАЗ-672М

Говорят, если много грешить в этой жизни, то в аду можно попасть за руль этого автобуса и возить в нём другие (менее грешные) души от котла к котлу. И каждые сто метров обязательно будет остановка, где придётся открывать…

28886 7 0
Тест-драйвы / Одиночные
Король на безрыбье: первый тест-драйв нового универсала Kia Ceed SW

Ceed SW – самый популярный универсал С-класса на российском рынке. Правда, конкурентов у него немного – «универсальный» Ford Focus да Skoda Octavia Combi. Новый Ceed SW уверенно обошёл соперников по объёму багажника, а…

19599 3 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

31121 5 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

18242 1 6
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

14434 43 0
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

42324 15 23
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

35104 0 4
Статьи / Военная техника
Бронированные, санитарные, секретные: неизвестные версии ЗИС-5

Знаменитые трехтонки Московского автозавода имени Cталина, как и легкие полуторки, о которых мы уже рассказывали, пережили все трудности самостоятельной организации серийного производства, а в годы Великой Отечественной…

14669 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

56647 17 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

47843 0 1
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

45081 5 8
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?