Mustang Shelby GT500: самый мощный Ford в истории получил роботизированную коробку

Топ-версия Мустанга могла стать самой эффектной новинкой Детройтского автосалона, но несколько разочаровала поклонников марки Ford «засекреченными» динамическими характеристиками и отсутствием версии с МКП.

Спорткары, выпускаемые Фордом под суббрендом Shelby, всегда отличались толикой здорового консерватизма и стояли на страже американских автомобильных ценностей. Смешно сказать, но нынешний Shelby GT500 – первый среди одноименных предшественников автомобиль с независимой задней подвеской! Ну, с этим, конечно, ортодоксальные автолюбители готовы смириться, а вот роботизированная 7-ступенчатая коробка Tremec с двумя сцелениями – это, прямо скажем, решение сомнительное: трудящиеся опасаются, что она, во-первых, будет ненадёжной, а во-вторых, лишает их полного контроля над машиной. Вдобавок селектор режимов выполнен в виде нелепой шайбы, более подходящей для семейного микроавтобуса, нежели для спорткара – вслепую «накрутить» нужную позицию им будет проблематично. Коллеги из американских автомобильных изданий буквально атаковали фордовских представителей на выставке в Детройте – мол, ну что, будет «механика» или нет? Те сначала говорили, что не будет, но затем, видя накал страстей, заявили, что если клиенты очень захотят, то будет. Пока утешают тем, что «автомат» переключает передачи быстрее, чем любой человек на «механике» – всего за 100 миллисекунд.

Ещё посетителям выставки не понравилось, что технический характеристики нового флагманского спорткара Ford (прежде таким был среднемоторный GT, но весь запланированный к выпуску тираж уже распродан) обозначены лишь условно: мощность свыше 700 л.с., разгон до 60 миль/ч в районе трёх секунд, проезд четверти мили менее чем за 11 секунд. Точные цифры огласят ближе к старту продаж, который тоже обозначен расплывчато – осень этого года. Тем не менее уже понятно, что Mustang Shelby GT500 превзойдёт по мощности Chevrolet Camaro ZL1 1LE (659 л.с.), но уступит Dodge Challenger SRT Hellcat 2019 модельного года (808 л.с.). И понятно, что это будет самый мощный стоковый Ford в истории.

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Под капотом нового Shelby GT500 стоит, в сущности, тот же 5,2-литровый V8, что у младшего Shelby GT350 (533 л.с.), но серьёзно доработанный специалистами спортивного подразделения Ford Performance. Дополнительные «лошадки» из мотора выжимает 2,65-литровый нагнетатель типа Roots с жидкостным интеркулером, установлены оригинальные головки блока цилиндров с увеличенными каналами охлаждения, усиленные шатуны и поддон с активными противоотливными заслонками.

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Активные заслонки есть и в передней части кузова – они часть оригинального аэродинамического оперения Shelby GT500, причём с пакетом Carbon Fiber Track большинство его элементов изготовлены из углепластика. Так же этот пакет подразумевает 20-дюймовые углепластиковые колёсные диски, обутые в шины Michelin Pilot Sport Cup 2 (по умолчанию ставятся Michelin Pilot Sport 4S). Разумеется, у Shelby GT500 уникальные настройки подвески с активными амортизаторами MagneRide и самые мощные среди всех Мустангов тормоза: сквозь спицы передних колёс видны гигантский 420-миллиметровые составные «блины» Brembo с 6-поршневыми суппортами.

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В салоне – кожаные ковши Recaro, обитый замшей руль и карбоновые вставки. Щиток приборов – исключительно электронный, что тоже не очень радует любителей классически маслкаров, им подавай классические стрелки и циферблаты. А вот к звуку выхлопа претензий точно не будет, он – бесподобный, в чём можно убедиться на фирменном видео.

Неважно, будет ли у нового Shelby GT500 ручная коробка или нет, – своё место в гаражах коллекционеров американской техники он в любом случае найдёт. К слову, Mustang продолжает оставаться самым популярным спорткаром в США: в 2018 году дилеры реализовали 75 842 экземпляра, на 7,36% процентов меньше, чем в 2017-м. Chevrolet Camaro нашёл в прошлом году 50 963 покупателя (-24,99%), Dodge Challenger – 66 716 (+3,38%).

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В России Ford Mustang до сих пор официально не представлен, хотя и числится на русскоязычном потребительском сайте американской марки в разделе «будущие автомобили». Увы, судя по последним данным, будущее легковых Фордов в России под большим вопросом – даже некогда популярные Фокусы могут исчезнуть из продажи.