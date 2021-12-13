Заводы ×
  • Ford втрое увеличит выпуск Mustang Mach-E, а электрический Explorer задерживается

Ford втрое увеличит выпуск Mustang Mach-E, а электрический Explorer задерживается

13.12.2021 147 0 0

Компания Ford утверждает, что её первый электрический кроссовер — Mustang Mach-E — пользуется ажиотажным спросом, в связи с чем она хочет увеличить зарезервированные под него производственные мощности втрое. Жертвой популярности Mustang Mach-E станут электрические версии кроссоверов Ford Explorer и Lincoln Aviator — старт их производства перенесён с середины 2023 года на конец 2024-го.

 

Мировая премьера Ford Mustang Mach-E состоялась в ноябре 2019 года, а его производство на заводе Ford в мексиканском Куаутитлане началось в октябре 2020-го. Ещё год спустя, в октябре 2021-го, выпуск электрического кроссовера освоил завод Changan Ford в китайском Чунцине. В основе Mustang Mach-E лежит платформа GE1 – электрическая конверсия платформы C2 от Ford Focus четвёртого поколения.

Ford Mustang Mach-E

Статистика продаж на ключевых рынках говорит о том, что Mustang Mach-E хитом продаж не стал: в США с января по ноябрь этого года реализовано 24 791 шт. (данные компании Ford), в Европе с января по октябрь — 17 127 шт. (данные ресурса CarSalesBase), а об успехах в Китае судить пока рано. Всего в мире Ford планирует продать в этом году около 60 тысяч экземпляров Mustang Mach-E, сообщает издание Automotive News со ссылкой на представителей компании.

Ford Mustang Mach-E

60 тысяч — это много это или мало? Ответить на этот вопрос нам поможет статистика продаж розеточных моделей (электромобилей и plug-in гибридов) по всему миру, собираемая ресурсом CleanTechnica. Данные с января по октябрь этого года показывают, что Ford Mustang Mach-E не вошёл в двадцатку самых востребованных моделей, при этом кроссовер Tesla Model Y разошёлся тиражом 281 674 шт., Volkswagen ID.4 — 88 141 шт.

В общем, по цифрам на ажиотаж не похоже, но боссы Ford утверждают, что заказов намного больше, чем способен обслужить завод в Куаутитлане, что такого спроса на Mustang Mach-E никто не ожидал и теперь принято решение расширить выделенные под электрический кроссовер производственные мощности на мексиканском предприятии до 200 тысяч машин в год к 2023 году, переоснащение начнётся в начале 2022-го. Эту информацию официально подтвердил в своём Твиттере гендиректор Ford Джим Фарли.

Ford Mustang Mach-E

Из Мексики кроссоверы Mustang Mach-E попадают в основном в Северную Америку и Европу, но для Европы машины в теории можно поставлять из Китая, как это теперь делает Tesla. Мы сильно сомневаемся, что Ford в условиях растущей конкуренции сможет реализовать более 200 тысяч экземпляров Mustang Mach-E в год, но руководителям компании, конечно, виднее. Напомним также, что Mustang Mach-E минувшей осенью очень неудачно выступил в знаменитом шведском лосином тесте.

Между тем наращивание выпуска Mustang Mach-E привело к переносу старта производства электрических версий кроссоверов Ford Explorer и Lincoln Aviator на полтора года. Электрические Explorer и Aviator были анонсированы в мае этого года на презентации Ford для инвесторов, но без технических деталей. Предполагалось, что их будут собирать бок о бок с Mustang Mach-E в Куаутитлане с середины 2023 года, но теперь в связи резким повышением производственного плана по Mustang Mach-E, старт выпуска электрических Explorer и Aviator перенесён на конец 2024 года, причём сборочная площадка для них пока не выбрана.

Ford Explorer Hybrid

Нынешний Ford Explorer, который предлагается в бензиновых и гибридных модификация, с января по ноябрь разошёлся в США тиражом 199 156 шт., родственный премиальный Lincoln Aviator — 19 284 шт. Электрический Explorer в теории может оказаться успешнее Mustang Mach-E благодаря более просторному салону и большей универсальности, но всё будет зависеть от цены и технических характеристик, которые пока засекречены.

кроссовер авторынок электромобиль новинки бизнес заводы Ford Ford Mustang Mach-E Ford Explorer Lincoln Lincoln Aviator

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Тесты От легковушек и грузовиков: угадываем доноров оптики для суперкаров Мы уже проверяли, сможете ли вы определить марку и модель автомобиля по его включенной и выключенной оптике. Но задумывались ли вы, что иногда стремительные обводы суперкаров дополняются о... 3556 0 5 11.12.2021
Статьи / Статистика Доминирование китайцев, рост премиума и интрига года: российский рынок за 3 квартала 2021 После проблемного для автобизнеса 2020 года, когда продажи новых машин во втором квартале были остановлены из-за пандемии, первичный рынок в 2021 году демонстрирует рост. По данным АЕБ, этот... 873 2 0 10.12.2021
Статьи / Авторынок Двое из ларца, фазорегулятор и ожог: как разводят при продаже подержанных машин Честно говоря, я не думал, что продажа машины сегодня – это сложное мероприятие. Чумовые накрутки и дефицит новых машин в автосалонах, помноженные на странное паническое настроение общества... 1858 4 5 10.12.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв V12, подруливающая задняя ось и полмашины запчастей: опыт владения BMW 850 CSi Этой «баварской Феррари», сделанной в первую очередь для рынка США, не повезло появиться на свет во время рецессии, вызванной войной в Персидском заливе и колебаниями нефтяных цен. В какой-т... 18208 10 3 29.07.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 17058 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чёрный хром против ржавчины, идеальная АКП и маловато клиренса: тест нового Chevrolet Tahoe Настал праздник на улочке, на которой живут немногочисленные поклонники Больших Американских Внедорожников: в Россию приехали новые Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. И если раньше это был... 15992 3 3 21.07.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings