Ford втрое увеличит выпуск Mustang Mach-E, а электрический Explorer задерживается

Компания Ford утверждает, что её первый электрический кроссовер — Mustang Mach-E — пользуется ажиотажным спросом, в связи с чем она хочет увеличить зарезервированные под него производственные мощности втрое. Жертвой популярности Mustang Mach-E станут электрические версии кроссоверов Ford Explorer и Lincoln Aviator — старт их производства перенесён с середины 2023 года на конец 2024-го.

Мировая премьера Ford Mustang Mach-E состоялась в ноябре 2019 года, а его производство на заводе Ford в мексиканском Куаутитлане началось в октябре 2020-го. Ещё год спустя, в октябре 2021-го, выпуск электрического кроссовера освоил завод Changan Ford в китайском Чунцине. В основе Mustang Mach-E лежит платформа GE1 – электрическая конверсия платформы C2 от Ford Focus четвёртого поколения.

Ford Mustang Mach-E

Статистика продаж на ключевых рынках говорит о том, что Mustang Mach-E хитом продаж не стал: в США с января по ноябрь этого года реализовано 24 791 шт. (данные компании Ford), в Европе с января по октябрь — 17 127 шт. (данные ресурса CarSalesBase), а об успехах в Китае судить пока рано. Всего в мире Ford планирует продать в этом году около 60 тысяч экземпляров Mustang Mach-E, сообщает издание Automotive News со ссылкой на представителей компании.



Ford Mustang Mach-E

60 тысяч — это много это или мало? Ответить на этот вопрос нам поможет статистика продаж розеточных моделей (электромобилей и plug-in гибридов) по всему миру, собираемая ресурсом CleanTechnica. Данные с января по октябрь этого года показывают, что Ford Mustang Mach-E не вошёл в двадцатку самых востребованных моделей, при этом кроссовер Tesla Model Y разошёлся тиражом 281 674 шт., Volkswagen ID.4 — 88 141 шт.



В общем, по цифрам на ажиотаж не похоже, но боссы Ford утверждают, что заказов намного больше, чем способен обслужить завод в Куаутитлане, что такого спроса на Mustang Mach-E никто не ожидал и теперь принято решение расширить выделенные под электрический кроссовер производственные мощности на мексиканском предприятии до 200 тысяч машин в год к 2023 году, переоснащение начнётся в начале 2022-го. Эту информацию официально подтвердил в своём Твиттере гендиректор Ford Джим Фарли.



Ford Mustang Mach-E

Из Мексики кроссоверы Mustang Mach-E попадают в основном в Северную Америку и Европу, но для Европы машины в теории можно поставлять из Китая, как это теперь делает Tesla. Мы сильно сомневаемся, что Ford в условиях растущей конкуренции сможет реализовать более 200 тысяч экземпляров Mustang Mach-E в год, но руководителям компании, конечно, виднее. Напомним также, что Mustang Mach-E минувшей осенью очень неудачно выступил в знаменитом шведском лосином тесте.



Между тем наращивание выпуска Mustang Mach-E привело к переносу старта производства электрических версий кроссоверов Ford Explorer и Lincoln Aviator на полтора года. Электрические Explorer и Aviator были анонсированы в мае этого года на презентации Ford для инвесторов, но без технических деталей. Предполагалось, что их будут собирать бок о бок с Mustang Mach-E в Куаутитлане с середины 2023 года, но теперь в связи резким повышением производственного плана по Mustang Mach-E, старт выпуска электрических Explorer и Aviator перенесён на конец 2024 года, причём сборочная площадка для них пока не выбрана.

Ford Explorer Hybrid

Нынешний Ford Explorer, который предлагается в бензиновых и гибридных модификация, с января по ноябрь разошёлся в США тиражом 199 156 шт., родственный премиальный Lincoln Aviator — 19 284 шт. Электрический Explorer в теории может оказаться успешнее Mustang Mach-E благодаря более просторному салону и большей универсальности, но всё будет зависеть от цены и технических характеристик, которые пока засекречены.

