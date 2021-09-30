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Необъезженная лошадь: Ford Mustang Mach-E провалил лосиный тест

30.09.2021 97 0 0

В испытаниях, проведённых шведским журналом Teknikens Värld, американский электрический кроссовер продемонстрировал опасную склонность к заносу при проведении теста на переставку, тогда как ближайшие конкуренты — Hyundai Ioniq 5, Skoda Enyaq iV и Tesla Model Y — справились с ним хорошо.

 

Teknikens Värld проводит тесты на переставку (объезд внезапно возникшего на дороге препятствия, например лося, поэтому этот тест называют также лосиным) с 70-х годов прошлого века, а всемирно известным манёвр стал в 1997 году, после того как шведский журнал «уронил» на переставке первый Mercedes-Benz A-класса, чем вызвал большой скандал и побудил производителя оснастить маленький неустойчивый однообъёмник системой ESP в базовой комплектации.

После инцидента с А-классом лосиный тест стал одним из главных индикаторов качества настройки шасси автомобиля, его взяли на вооружение все ведущие автомобильные СМИ с экспертным уклоном, Kolesa.ru тоже иногда его проводят. Казалось бы, за четверть века автопроизводители должны были привыкнуть к лосиному тесту и научить справляться с ним все свои новинки, но этого, к сожалению, не произошло, причём «косячат» даже весьма опытные компании — например, Volkswagen: в прошлом году Teknikens Värld поставил за переставку «неуд» гибридным универсалам Volkswagen Passat GTE и Skoda Superb iV, а также обычном бензиновому «сараю» Skoda Octavia Combi.

Теперь же шведские коллеги взялись за ставшие дико модными в Европе электромобили и протестировали четыре батарейных кроссовера — Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Skoda Enyaq iV и Tesla Model Y. Американский паркетник, в названии которого подчёркивается идейное родство со спорткаром Mustang, продемонстрировал совсем не спортивное поведение.

Бензиновое купе Ford Mustang и электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E.

По методике Teknikens Värld, чтобы успешно пройти тест, автомобилю нужно не выйти за границы коридора манёвра (ограничен пластиковыми конусами) при скорости на входе 72 км/ч или выше. Если для успешного выполнения манёвра скорость на входе приходится снижать, тест считается непройденным, но эксперты всё равно продолжают попытки, чтобы определить скорость, с которой испытуемый автомобиль всё-таки может выполнить манёвр.

Корейский кроссовер Hyundai Ioniq 5 и чешский Skoda Enyaq iV смогли пройти переставку на зачётных 72 км/ч, а заокеанский Tesla Model Y смог выполнить лосиный тест на скорости 75 км/ч, приятно удивив экспертов своей стабильностью.

В свою очередь Ford Mustang Mach-E (на тесте была полноприводная модификацияAWD Long Range) демонстрирует нестабильное, нервное поведение уже на скорости 65 км/ч, но в коридор всё-таки вписывается. На скорости 68 км/ч шасси и ездовая электроника электрического Мустанга не справляются с манёвром, корма в результате заноса выходит за внешнюю границу коридора и косит «фишки», но в одной из попыток эксперту-водителю всё же удалось выполнить переставку на скорости 68 км/ч. На 70 и зачётных 72 км/ч проехать переставку, не задев конусов, на Ford Mustang Mach-E невозможно в принципе.

Все подопытные автомобили были обуты в штатные шины с рекомендованным производителями давлением. Разница в массе в данной группе незначительная: шведские коллеги сообщают, что Ford Mustang Mach-E всего на 22 кг тяжелее второго по упитанности Skoda Enyaq iV.

Ford Mustang Mach-E

От себя добавим, что Ford Mustang Mach-E дебютировал в ноябре 2019 года, но его более-менее ритмичные продажи в Европе начались только в этом году. Хитом кроссовер пока не стал: с января по июль, по данным ресурса CarSalesBase, реализовано 9113 шт., тогда как лидером электромобильного сегмента за указанный период стал седан Tesla Model 3 — продано 67 220 шт., далее следуют VW ID.3 — 37 144 шт., Renault Zoe — 35 357 шт., VW ID.4 — 27 368 шт., Skoda Enyaq iV — 17 805 шт. Сопоставимой статистики по Hyundai Ioniq 5 и Tesla Model Y нет, потому что «кореец» поступил в продажу в Европе только в мае, а у Tesla Model Y был перерыв в поставках — производство этого кроссовера американская компания хочет наладить на строящейся в пригороде Берлина Гигафабрике.

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