Необъезженная лошадь: Ford Mustang Mach-E провалил лосиный тест

Teknikens Värld проводит тесты на переставку (объезд внезапно возникшего на дороге препятствия, например лося, поэтому этот тест называют также лосиным) с 70-х годов прошлого века, а всемирно известным манёвр стал в 1997 году, после того как шведский журнал «уронил» на переставке первый Mercedes-Benz A-класса, чем вызвал большой скандал и побудил производителя оснастить маленький неустойчивый однообъёмник системой ESP в базовой комплектации.
После инцидента с А-классом лосиный тест стал одним из главных индикаторов качества настройки шасси автомобиля, его взяли на вооружение все ведущие автомобильные СМИ с экспертным уклоном, Kolesa.ru тоже иногда его проводят. Казалось бы, за четверть века автопроизводители должны были привыкнуть к лосиному тесту и научить справляться с ним все свои новинки, но этого, к сожалению, не произошло, причём «косячат» даже весьма опытные компании — например, Volkswagen: в прошлом году Teknikens Värld поставил за переставку «неуд» гибридным универсалам Volkswagen Passat GTE и Skoda Superb iV, а также обычном бензиновому «сараю» Skoda Octavia Combi.
Теперь же шведские коллеги взялись за ставшие дико модными в Европе электромобили и протестировали четыре батарейных кроссовера — Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Skoda Enyaq iV и Tesla Model Y. Американский паркетник, в названии которого подчёркивается идейное родство со спорткаром Mustang, продемонстрировал совсем не спортивное поведение.
По методике Teknikens Värld, чтобы успешно пройти тест, автомобилю нужно не выйти за границы коридора манёвра (ограничен пластиковыми конусами) при скорости на входе 72 км/ч или выше. Если для успешного выполнения манёвра скорость на входе приходится снижать, тест считается непройденным, но эксперты всё равно продолжают попытки, чтобы определить скорость, с которой испытуемый автомобиль всё-таки может выполнить манёвр.
Корейский кроссовер Hyundai Ioniq 5 и чешский Skoda Enyaq iV смогли пройти переставку на зачётных 72 км/ч, а заокеанский Tesla Model Y смог выполнить лосиный тест на скорости 75 км/ч, приятно удивив экспертов своей стабильностью.
В свою очередь Ford Mustang Mach-E (на тесте была полноприводная модификацияAWD Long Range) демонстрирует нестабильное, нервное поведение уже на скорости 65 км/ч, но в коридор всё-таки вписывается. На скорости 68 км/ч шасси и ездовая электроника электрического Мустанга не справляются с манёвром, корма в результате заноса выходит за внешнюю границу коридора и косит «фишки», но в одной из попыток эксперту-водителю всё же удалось выполнить переставку на скорости 68 км/ч. На 70 и зачётных 72 км/ч проехать переставку, не задев конусов, на Ford Mustang Mach-E невозможно в принципе.
Все подопытные автомобили были обуты в штатные шины с рекомендованным производителями давлением. Разница в массе в данной группе незначительная: шведские коллеги сообщают, что Ford Mustang Mach-E всего на 22 кг тяжелее второго по упитанности Skoda Enyaq iV.
От себя добавим, что Ford Mustang Mach-E дебютировал в ноябре 2019 года, но его более-менее ритмичные продажи в Европе начались только в этом году. Хитом кроссовер пока не стал: с января по июль, по данным ресурса CarSalesBase, реализовано 9113 шт., тогда как лидером электромобильного сегмента за указанный период стал седан Tesla Model 3 — продано 67 220 шт., далее следуют VW ID.3 — 37 144 шт., Renault Zoe — 35 357 шт., VW ID.4 — 27 368 шт., Skoda Enyaq iV — 17 805 шт. Сопоставимой статистики по Hyundai Ioniq 5 и Tesla Model Y нет, потому что «кореец» поступил в продажу в Европе только в мае, а у Tesla Model Y был перерыв в поставках — производство этого кроссовера американская компания хочет наладить на строящейся в пригороде Берлина Гигафабрике.
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