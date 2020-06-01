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  • Skoda Octavia, Superb и VW Passat провалили лосиный тест. Пора учиться у Peugeot

Skoda Octavia, Superb и VW Passat провалили лосиный тест. Пора учиться у Peugeot

01.06.2020 2141 0 0

Автомобили концерна Volkswagen всегда славились отточенной, эталонной управляемостью, но в последние годы что-то пошло не так. Едва поборов проблему с избыточным растормаживанием колёс при срабатывании ABS на неровном асфальте у десятка моделей, немецкий концерн столкнулся с новой проблемой — неспособностью новинок справиться с хрестоматийной переставкой, более известной как лосиный тест.

 

Проблему обнаружил шведский журнал Teknikens Värld — тот самый, что «уронил» в 1997 году первый Mercedes-Benz A-класса и вынудил производителя включить систему ESP в базовую комплектацию. Он же осенью прошлого года изрядно потрепал нервы компании Toyota, обнаружив очень нервное поведение нового RAV4 на переставке. Японцы сначала отнекивались и делали вид, что всё хорошо, но затем всё-таки перенастроили систему стабилизации «рафика», после чего он стал проезжать лосиный тест на отлично — вот только для апгрейда ранее проданных кроссоверов европейцам придётся самим обращаться к дилерам, то есть отзывной кампании не было.

Теперь же поработать над калибровками системы стабилизации предстоит концерну Volkswagen — сразу три его модели не прошли лосиный тест Teknikens Värld, то есть не смогли удержаться на заданной траектории при объезде внезапно возникшего на дороге препятствия, например лося. Чтобы пройти тест, автомобилю нужно не выйти за границы коридора при скорости на входе 72 км/ч или выше. Если для успешного выполнения манёвра приходится снижать скорость на входе, тест считается непройденным.

Сначала шведы взяли на испытания идентичные в плане техники гибридные универсалы Volkswagen Passat GTE и Skoda Superb iV. Обе машины не смогли объехать лося на скорости 72 км/ч, то есть косили фишки от попытки к попытке. В случае с Супербом даже на скорости 65 км/ч заметна склонность к заносу, мешающая водителю контролировать машину, Passat начинает заметно скользить на 68 км/ч. На 70 км/ч оба «сарая» с опытным водителем за рулём всё же имеют шанс проехать переставку, не задев фишек, но на 72 км/ч сделать это невозможно, а потому «неуд». Обе машины были на штатных шинах с рекомендованным давлением. Масса Пассата — 1850 кг, Суперба — 1900 кг.

Для сравнения шведские коллеги приводят результаты прохождения переставки других гибридных универсалов: Peugeot 508 SW (масса 1880 кг) выполняет манёвр на скорости 78 км/ч, Mercedes-Benz C-класса (масса 2040 кг) — на скорости 74 км/ч, и, посмотрите на видео, никакой при этом склонности к закидыванию кормы, всё чётко, как по рельсам.

Ну хорошо, допустим, с тяжёлыми семейными универсалами, да ещё и гибридными, Volkswagen что-то не доработал, с кем не бывает. Но аналогичный итог теста более лёгкой (1555 кг) бензиновой Skoda Octavia Combi по-настоящему настораживает, ибо один раз — случайность, два – совпадение, три – закономерность. В ролике видно, что Октавию заносит меньше, чем более крупные и тяжёлые Superb и Passat, но пройти лосиный тест на скорости 72 км/ч она всё-таки не смогла и косила фишки. Для сравнения в данном случае шведы привели универсал Toyota Corolla, который спокойно выполняет манёвр на скорости 74 км/ч.

Будет ли Volkswagen по факту неприятного вердикта Teknikens Värld проводить работу над ошибками и менять настройки ESP своих моделей, пока неизвестно, но лучше бы провёл — очередной скандал ему сейчас совсем не нужен.

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