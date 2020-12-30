Многие из нас любят посмотреть, как облажался тот или иной производитель на лосином тесте. Некоторые, наверное, вспомнят, что наделал в прошлом году гибридный кроссовер одного очень популярного японского производителя, который не смог пройти тест на скорости 70 км/ч (смог на 68, но этого недостаточно). Кроссовер – это, конечно, духовно и скрепно, но неинтересно. Что будет, если попытаться пройти лосиный тест на грузовике ? Этого ещё никто не делал, так что надо попробовать.

Два слова о Volkswagen Crafter

Думаю, сначала надо хотя бы немного рассказать об испытуемом. Гнать на полигон КамАЗ нам показалось сложным, за что скажем спасибо нашему законодательству (не везде можно проехать, нужно делать карту для тахографа, так что одной категорией в правах не обойдёшься). Поэтому мы решили взять более удобный для города автомобиль – Volkswagen Crafter. Его премьера состоялась три года назад, но всё-таки нам он интересен. В первую очередь тем, что он – типичный грузовик, как мы и хотели. А во вторую, Crafter – грузовик с претензией на легковую управляемость. Ну, может, не совсем на легковую, но на «минивэнную» точно. Тут и руль острее, и электронных помощников, которые не дадут нам убиться на полигоне, много. Особая надежда у нас на систему стабилизации ESC, которая и должна помочь пройти этот тест.

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Ходовая часть Крафтера – нечто среднее между легковой машиной и грузовой. Задняя подвеска тут рессорная, а вот передняя – обычный МакФерсон. Мотор – двухлитровый турбодизель мощностью 109 л.с. (280 Нм момента), коробка – механическая шестиступка, привод – задний. Пока этой информации достаточно, но во время теста мы разберём поведение всей этой техники подробнее.



Лось против Сааба

Нельзя вот так вот взять и сделать лосиный тест, не вспомнив, откуда он вообще взялся.



Тут, как говорится, «мем смешной, а ситуация грустная»: лоси частенько устраивали ДТП, в которых погибали люди. Вообще, первое ДТП с этим животным было зафиксировано в 1948 году. История даже сохранила имя этого человека, его звали Джулиан Шермис. К сожалению, я не нашёл информацию о судьбе этого человека: пострадал ли он вообще в этой аварии, погиб или выжил, я не знаю. Судьба лося мне тоже неизвестна.



А потом в ДТП с лосем погиб один из топ-менеджеров Сааба. Это был уже сигнал к действию. Почему аварии с лосями так опасны и так многочисленны? Сааб пошёл своим путём: пытался сделать машины прочнее. Да и «лосиный тест» в представлении Сааба выглядел немного странно: машину били о трёхсоткилограммовое чучело лося, чтобы проверить, не пострадают ли в этой ситуации водитель и пассажиры. Нам этот путь не интересен в первую очередь потому, что Сааба больше нет, а лоси остались. Ничего против лосей не имею, но Сааб жалко.

Современный лосиный тест выглядит иначе: в нём надо не сбить лося, а объехать его. Но тест всё равно называется лосиным. И тут тоже есть своя история.

Ещё в 70-е года прошлого века шведское издание Teknikens Värld ( «Мир техники») придумало своё испытание для автомобилей. Суть его заключалось в том, чтобы автомобиль с полной нагрузкой (максимально допустимым количеством человек в салоне и грузом в багажнике) в сухую погоду на накачанных по заводской рекомендации шинах делал резкий манёвр, имитирующий объезд препятствия с выездом на встречную полосу и с последующим возвратом в свою. Журналисты Teknikens Värld делали это больше «шутки ради», потому что никаких официальных результатов они не давали. Проехал автомобиль на желаемой скорости – хорошо. Не проехал – ну бывает.



Со временем их забава стала популярной, а ее результаты обрели большое значение для продаж на шведском рынке. Но какого-то запоминающегося названия у теста не было. Помог случай в 1997 году, когда журналист Teknikens Värld по имени Роберт Коллин перевернул на 60 км/ч автомобиль, который производитель скромно называл в рекламе Weltklasse (мировой класс). Шведские шутники сразу же окрестили этот автомобиль Vältklasse, что переводится как «переворот-класс», а производители поинтересовались у Коллина: почему вы так дёргаете рулём на своём тесте? Коллин ответил: «А вдруг на дорогу выскочит лось? Такой манёвр спасёт жизнь». С тех пор тест получил своё имя – elk или moose test. То есть тест на лося. А вот тот неудачливый производитель, кстати, так потерял в репутации, что шустро изобрёл систему стабилизации ESP. Другого способа восстановить подорванное доверие со стороны потенциальных покупателей не нашлось.

Наши дни

Теперь вернёмся на полигон. Как проходить этот тест будем мы?



Проходить мы его будем по стандартной легковой методике. Конечно, это несправедливо по отношению к грузовому автомобилю, но давайте говорить откровенно: лоси, полосы и дороги одинаковые что для легковушек, что для грузовиков. Поэтому мы будем уходить от столкновения с потенциальным лосем точно так же, как это делали бы на легковом автомобиле. Мне это заметно усложнит задачу, но лёгкой жизни мне тут вообще никто и никогда не обещал. Кроме того, у нас будет возможность сравнить результат Крафтера с другими машинами, которые этот тест в своё время уже проходили. На грузовиках этого никто не делал, так что сравнивать придётся с именно с легковыми машинами. А если учесть, что и условия прохождения легковые, то Крафтеру придётся на испытании и вовсе тяжело.

А что такое эти самые легковые условия? В первую очередь, это разметка под тест. Ширина коридора – три метра. Крафтеру там будет тесновато, но что поделать. Длина переставок – 13,5 метров, длина пути по соседней полосе, изображающей встречку, – 11 метров. Расстояние между полосами – один метр. Таким образом, нам надо из коридора шириной три метра перестроиться приблизительно на четыре метра за 13,5 метров пути. При ширине автомобиля 2,1 м (без учёта зеркал) и снаряжённой массе почти 2,6 тонны – задача непростая.



Машина обута в летние шины, покрытие на полигоне сухое. Груза нет. Что же, попробуем!

Где-то заплакал кроссовер

Итак, приступаем к тесту. Начнём с минимальных 50 км/ч. На этой скорости Крафтер проходит тест без проблем. А вот дальше начинается нечто странное. Уже на 57 км/ч я пройти тест не смог. Это очень странно, и в этом надо разобраться. Хотя разбираться тут не в чем: во всём виновата как раз система стабилизации. ESC Крафтера – это целый комплекс систем, в которую входит система контроля тягового усилия ASR. Кроме того, тут есть защита от опрокидывания, которая контролирует продольное и поперечное ускорения машины и в случае приближения к критическим показателям активно вмешивается в управление. Машина начинает тормозить, причём не только основной тормозной системой, но и двигателем. И получается, что управлять ей полноценно не получается. Так как во время теста можно действовать только рулём (нажимать на педали тормоза и газа нельзя), то Крафтер, чуя, что водитель сходит с ума, старается его спасти от необдуманного манёвра. Надо признать, у него это получается очень хорошо. Настолько, что разогнаться и пройти тест быстрее невозможно: автомобиль в ходе первой же переставки сбрасывает скорость, а на оценку ситуации в момент переставок времени критически не хватает. Выход один: отключить ESC и проходить тест без помощников. Но вот беда: кнопкой можно выключить только ASR, полностью выключить систему стабилизации невозможно. Сама останавливаться машина не будет, но и вылететь с полосы не даст. Что же, так даже интереснее. Что будет, когда скорость окажется слишком высокой? Пробуем. Выключаем ASR и заходим на следующие заезды.

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И вот тут начались чудеса технологии. Крафтер спокойно прошёл тест на скорости 55 км/ч, 60 км/ч, 65 км/ч и – внимание! – 70 км/ч! Напомню, что легковой автомобиль обязательно должен пройти этот тест на 60 км/ч (в 1997 году именно на такой скорости перевернулся A-Klasse), а если он проходит на скорости 69 км/ч, то считается полностью безопасным. Но то – легковой автомобиль. А тут – грузовик, который в два раза тяжелее. Да что там говорить, гибридный RAV4 смог пройти этот тест только на 68 км/ч. Потом его как-то всё-таки смогли протащить и на 70, но история с ним не вполне ясная. А Крафтер прошёл легко. Но это ещё не финал.



На 72 км/ч после завершения второй переставки я задел конус ворот. Чуть-чуть, но задел. Просматривая видео прохода, я пришёл к выводу, что пытаться проходить тест на этой скорости повторно смысла нет: передняя ось уходит в снос, и ширины коридора при возврате на полосу во время второй переставки уже не хватает. Обидно, потому что конус задел, но не сбил. Формально – не прошёл. Увы. Не буду приукрашивать ситуацию и проход на 72 км/ч засчитывать не стану. Поэтому официальный финальный результат прохождения лосиного теста на Volkswagen Crafter второго поколения – 70 км/ч. Хорошо ли это? Это отлично. Сейчас посмотрим, почему именно.

Давайте ещё немножко добавим скорости и попробуем пройти тест на 75 км/ч. Перевернуть Крафтер я не боюсь: он показал себя очень устойчивым. Но мне интересно, что будет дальше. Пробуем.



На этой скорости вовсю вмешивается физика. И она неумолимо жестока: вес Крафтера не позволяет на такой скорости совершить переставки в узких легковых коридорах. Можно было бы ожидать, что разгруженная задняя ось пойдёт в занос, но этого не происходит. Снос передней оси – это самое страшное, что происходит на скорости 75 км/ч. Но ни о каком критическом сносе или заносе речи нет: грузовик отлично выдерживает прямую, ни на йоту не приближаясь к уходу в «неуправляемый полёт» (глубокий снос/ занос). А вот этот самый импульс – мера механического движения тела – слишком велик. Его рассчитывают по формуле mV, где m – масса тела, V – его скорость. Импульс – величина векторная, и направление импульса совпадает с направлением вектора скорости. Что это означает на русском языке? Это означает, что при критическом увеличении скорости на лосином тесте Крафтер просто начал ехать прямо уже на первой переставке: всё-таки это тяжёлый грузовик, и сила трения в пятне контакта шин с дорогой тут оказалась меньше, чем его инерция. Другими словами, Крафтер плохо реагировал на повороты руля, а его передняя ось срывалась в снос. И это хорошо. Потому что при этом автомобиль оставался управляемым, а уже при небольшой потере скорости из-за сноса начинал следовать за поворотом передних колёс.

Зачёт или нет?

Какую ставим Крафтеру оценку за лосиный тест? Однозначно – зачёт. Он его прошёл по легковой методике, что само по себе сделать трудно для грузовика. Во-вторых, он его прошёл лучше некоторых кроссоверов. Давайте вспомним некоторые цифры. Вот, например, Jeep Grand Cherokee в 2012 году прошёл тест на скорости всего лишь 63,5 км/ч. Потом, правда, этот показатель улучшили, но максимум до 71 км/ч. Toyota Hilux в 2016 году прошла тест только на 59,5 км/ч, Citroën C4 Picasso в 2007 году – 54 км/ч. Спору нет, есть автомобили, которые проходят тест быстрее, и для большинства современных легковых автомобилей те же 70-72 км/ч – показатель хороший, но не выдающийся. Но на то они и легковые.

Ещё один важный момент – это работа электроники. Пока мы не выключили ASR, Крафтер в принципе не давал создать аварийную ситуацию. Вот это, наверное, наиболее ценное наблюдение. Система курсовой стабилизации работает очень хорошо, и единственное, против чего воевать бесполезно, – это масса автомобиля. Впрочем, грузовик должен весить много. А если он ещё при этом и показывает такие результаты на лосином тесте, то честь ему и хвала.



Зачёт.