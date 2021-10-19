Так и не ставший хитом Ford Mustang Mach-E начали собирать в Китае

Компания Ford анонсировала китайскую сборку Mustang Mach-E в январе с обещанием начать продажи до конца этого года, и вот, несмотря на глобальный дефицит микрочипов, сорвавший запуск не одной новинки, сдержала слово: 18 октября завод в Чунцине собрал первый экземпляр электрического кроссовера с эмблемами в виде лошадок.

Диапазон цен — от 265 000 юаней (2,94 млн рублей в переводе по текущему курсу) за базовую заднеприводную версию с запасом хода в 513 км на одной зарядке по китайскому ездовому циклу CLTC до 379 900 юаней (4,21 млн рублей) за полноприводную версию GT First Edition с богатым оснащением, эксклюзивной отделкой и запасом хода в 492 км. Самая «долгоиграющая» заднеприводная версия Extended Range Premium RWD стоит 309 900 юаней (3,43 млн рублей) и может проехать на одной зарядке 619 км.

Базовая заднеприводная версия располагает единственным электромотором с максимальной отдачей в 201 кВт (273 л.с.) и 430 Нм. Топовый Mustang Mach-E GT с двумя электромоторами выдаёт 359 кВт (488 л.с.) и 860 Нм, такой кроссовер может разогнаться до 100 км/ч за 3,65 с.



Для сравнения скажем, что кроссовер Tesla Model Y, который собирается на Гигафабрике в Шанхае, стоит от 276 000 юаней (3,1 млн рублей) до 387 900 юаней (4,29 млн рублей) и может проехать на одной зарядке от 525 до 640 км (в зависимости от модификации), но по устаревшему циклу NEDC. Из-за различий в методике сравнить дальнобойность по китайскому циклу CLTC и европейскому NEDC, к сожалению, напрямую нельзя, равно как с новым европейским ездовым циклом WLTP и американским EPA, но в целом CLTC ближе к реальности, чем NEDC.

Европейская версия Ford Mustang Mach-E имеет сертифицированный запас хода в диапазоне от 400 до 610 км по WLTP, американская — от 340 до 490 км по EPA. Ёмкость батареи Mustang Mach-E для китайского рынка компания Ford не называет, но, полагаем, она такая же, как у глобальной версии — 75,7 либо 98,7 кВт·ч. По части оснащения кроссовер китайской сборки не уступает американскому и может быть снабжён автопилотом 2 уровня по классификации SAE.



До старта производства в Чунцине Mustang Mach-E собирали только в мексиканском Куаутитлане. Не исключено, что собранные в Чунцине кроссоверы пойдут на экспорт. Ни в США, ни в Европе Mustang Mach-E хитом пока не стал и рекордов по продажам не показал, топчась в середнячках EV-сегмента (в США за первые три квартала этого года реализовано 18 855 шт., тогда как Tesla Model Y разошёлся тиражом 121 229 шт.). Теперь посмотрим, как пойдут дела у Mustang Mach-E в Китае, где Ford в целом тоже пока топчется в середнячках и продаёт на порядок меньше автомобилей, чем лидер рынка — Volkswagen.

Ford собирается использовать для продаж Mustang Mach-E в Китае тут же схему, что и Tesla, то есть реализовывать кроссовер напрямую, а не через дилеров-посредников. До конца года в крупных городах Китая появятся 25 «заводских» шоу-румов Ford, а в течение ближайших пяти лет их количество увеличится до 100.

Добавим, что недавно Ford Mustang Mach-E провалил знаменитый лосиный тест в исполнении экспертов шведского журнала Teknikens Värld, тогда как его основные конкуренты — Hyundai Ioniq 5, Skoda Enyaq iV и Tesla Model Y — справились с этим испытанием хорошо.

