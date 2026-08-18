JLR совместно со Stellantis планируют выпускать модели под брендом Defender для США

Не исключено, что новинка, которая в иерархии марки окажется на ступень ниже актуального Land Rover Defender, окажется родственником Jeep Wrangler.

О том, что автогигант Stellantis и компания Jaguar Land Rover (JLR) официально объявили о намерении начать долгосрочное сотрудничество в США, Колёса.ру сообщали ещё в мае 2026 года. Стороны обсуждали возможности совместной разработки новых моделей, производство которых планируется наладить на американских заводах Stellantis. Это позволит JLR не только нарастить долю на этом рынке, но и обойти действующие в Штатах нормы, предполагающие уплату высоких пошлин на импортируемые автомобили.

На фото: Land Rover Defender 90

В свою очередь для корпорации Стеллантис, которая ранее отчиталась в огромных убытках, зафиксированных по итогам прошлого года, сотрудничество с JLR позволит не только сэкономить на запуске новых моделей за счёт совместной разработки и закупкам комплектующих, но и даст возможность максимально загрузить производственные мощности в США.

Известно, что по итогам 2025-го британская компания потратила на пошлины в США около 550 млн долларов, что привело к росту цен на машины марки на американском рынке. По словам финансового директора JLR Ричарда Молинье, на которого ссылается Automotive News, при нынешних объёмах продаж для компании нет смысла налаживать в Северной Америке производство существующих моделей.

«Мы продаём около 30 тыс. экземпляров Defender в США ежегодно. Мы никогда не сможем эффективно локализовать 30 тыс. единиц или даже 50 тыс. единиц, – отметил финансовый директор JLR. Поэтому в компании думают о том, чтобы в партнёрстве со Stellantis разработать и начать выпускать новые модели под брендом Defender, причём они войдут в те сегменты, которые JLR в настоящее время не занимает.

На фото: шестиместный салон Land Rover Defender 110

Ожидается, что стороны подпишут соответствующий меморандум о взаимопонимании до конца текущего года. Как отмечают зарубежные СМИ, анонсированные новинки под брендом Defender будут ориентированы в первую очередь на рынок США. Предполагается, что в семейство войдёт новинка, которая в иерархии марки окажется на одну ступень ниже актуального Land Rover Defender (сейчас поставляется в Штаты с завода в Словакии).

На фото: Land Rover Defender Octa

По предварительным данным, такая новая модель под брендом Defender будет базироваться на принадлежащей Stellantis платформе для внедорожников и пикапов, и возможно, станет родственником Jeep Wrangler. Каких-либо иных, даже ориентировочных подробностей о грядущей новинке пока нет, вероятно, они появятся позже.

Напомним, JLR совместно с Chery в 2026 году запускает в Китае бренд Freelander: для его моделей планируется использовать платформы поднебесного партнёра. Кстати, вчера стало известно о том, что новая марка начала принимать заказы на свою первую модель – большой гибридный кроссовер Freelander 8. Отметим, в дальнейшем паркетник появится и на других рынках, в том числе на Ближнем Востоке и в Европе.