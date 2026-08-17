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  • Кроссовер Freelander 8 от Chery и Land Rover доступен к заказу: полный привод уже в базе

Кроссовер Freelander 8 от Chery и Land Rover доступен к заказу: полный привод уже в базе

17.08.2026 2984 1 0
Кроссовер Freelander 8 от Chery и Land Rover доступен к заказу: полный привод уже в базе

Новая марка Freelander открыла прием заявок на свою первую модель – большой гибридный паркетник с брутальным обликом. Дебютным рынком для SUV стал Китай, где и налажено его производство. Позже кроссовер отправят на экспорт.

Когда-то имя Freelander носил британский кроссовер марки Land Rover. Ныне же это – отдельный бренд, созданный для моделей на платформе компании Chery, британцы помогают только с дизайном. Предвестника первенца новоявленной марки – концептуальный кроссовер Concept 97 – показали в марте. В апреле дебютировал товарный SUV, получивший имя Freelander 8, затем рассекретили его интерьер. А в конце июля объявили о старте производства – все модели Freelander, разумеется, будут иметь китайскую прописку, за их выпуск отвечает завод Chery Jaguar Land Rover (CJLR). Так вот теперь в Поднебесной объявили предварительные цены и начали принимать заказы на Freelander 8. При этом давно известно, что местным «эксклюзивом» Freelander-марка не останется: позже ее выведут и на другие рынки, включая Ближний Восток и Европу.

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Сейчас основную ставку марка делает на кроссовер Freelander 8 с шестиместным салоном — именно к этой модификации относятся все представленные ниже характеристики. Но позже можно будет заказать и пятиместный SUV, его цена тоже уже объявлена. 

Freelander 8 — это последовательный гибрид, то есть его ДВС работает исключительно в режиме генератора. В основе кроссовера лежит «тележка» с 800-вольтовой электрической архитектурой. Паркетник по умолчанию имеет полный привод, пневмоподвеску и механизм подруливания задних колес. Силовая установка включает бензиновый турбомотор 1.5 (156 л.с.) и два электродвигателя, которые вместе выдают 830 л.с. и 813 Нм. Батарея от CATL едина для всех вариантов исполнения – емкостью 60,33 кВт*ч. С ней Freelander 8 в электрорежиме проедет 310 км по циклу CLTC. С 0 до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 4,6 секунды.

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Первенец Freelander получил нарочито брутальный облик. У него «прямоугольный» кузов, полускрытые ручки дверей, мудреные фары, компактные блоки задних фонарей. В Китае наряду со «стандартными» версиями к заказу также доступен «приветственный» лимитированный вариант First Edition, его фишки – шильдики с названием комплектации и полный «фарш». Кроме того, только такой кроссовер может быть выполнен в светло-желтом цвете. Тираж Freelander 8 First Edition – 1000 экземпляров.

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Длина Freelander 8 равна 5118 мм, ширина – 2050 мм, высота – 1898 мм, колесная база – 3040 мм. Предусмотрены 21- или 22-дюймовые диски. 

Все версии имеют занимающий почти всю площадь передней панели узкий дисплей диагональю 46,3 дюйма и с разрешением 8K, а также основной планшет мультимедиа-системы диагональю 15,6 дюйма. Под центральным экраном расположен ряд физических клавиш, еще ниже – сделанные в виде прорезей дефлекторы обдува. При этом боковые дефлекторы спрятаны под сдвижными заслонками. На тоннеле расположены пара шайб и беспроводные площадки для зарядки.

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В списке стандартного оборудования еще заявлены подогрев всех сидений, вентиляция и массажер кресел первого и второго рядов, комплекс водительских ассистентов. Богатые комплектации – это также потолочный дисплей для задних пассажиров, встроенный в центральный тоннель выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения, вентиляция третьего ряда кресел, более продвинутый автопилот с 896-строчным лидаром над лобовым стеклом и блокировки дифференциалов.

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Стандартный пятиместный Freelander 8 предварительно оценили в 339 900 юаней (около 4,3 млн рублей по актуальному курсу), шестиместный кроссовер без учета акций сейчас обойдется в 349 900 – 429 900 юаней (4,4 млн – 5,4 млн рублей). Ну а за лимитированную версию First Edition просят минимум 459 900 юаней (5,8 млн рублей).

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1 комментарий
17.08.2026 21:37
Петя Иванов

Неотключаемые три гудка, при выходе из заведенной машины с ключом, будут или нет?

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