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Большой кроссовер Freelander 8 от Land Rover и Chery: салон и подробности

15.07.2026 1854 1 0
Большой кроссовер Freelander 8 от Land Rover и Chery: салон и подробности

Совместное предприятие Chery Jaguar Land Rover (CJLR) готовится к премьере первой модели суббренда Freelander — большого трёхрядного plug-in гибридного кроссовера Freelander 8. Сегодня был раскрыт дизайн его интерьера, а некоторые технические сведения стали известны из досье грядущей новинки в электронной базе китайского Минпрома.

Предвестником Freelander 8 стал представленный в марте концепт Freelander Concept 97, и вот уже почти готов серийный автомобиль — на китайский рынок Freelander 8 выйдет до конца текущего года.

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Напомним, что в прошлом имя Freelander носил чисто британский компактный кроссовер, выпускавшийся в двух поколениях в период с 1997 по 2015 год. Теперь Freelander — это суббренд для Китая, под которым CJLR с 2026 по 2030 год выведет на рынок не менее шести новых моделей сегмента NEV (электромобили и plug-in гибриды). Все эти модели будут построены на платформах Chery, а Land Rover помогает только с дизайном. В Китае автомобили Freelander будут продаваться через собственную дилерскую сеть. Со временем китайские Фрилендеры отправятся на экспорт, в том числе в Европу.

В основе Freelander 8 лежит модульная платформа с 800-вольтовой электрической архитектурой (скорее всего, это разновидность платформы E0X от Chery), полноуправлемым шасси и полностью независимой адаптивной пневмоподвеской: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Габаритная длина Freelander 8 — 5118-5185 мм в зависимости от оснащения, ширина — 2050 мм, высота — 1898 мм, колёсная база — 3040 мм. Штатные колёса — 21-дюймовые.

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Freelander 8 будет оснащён plug-in гибридной силовой установкой последовательного типа, где 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 156 л.с. механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею CATL ёмкостью 60,33 кВт·ч. Информации о тяговых электромоторах пока нет. Максимальная скорость — 220 км/ч. Снаряженная масса — 2980 кг. Допустимая масса буксируемого прицепа — 2000 кг.

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Салон у серийного Freelander 8 практически такой же, как у концепта Freelander Concept 97. Верхнюю часть передней панели занял 46,3-дюймовый приборный экран с 8K-разрешением, растянувшийся почти на всю ширину салона. Мультимедийный экран по центру — 15,6-дюймовый, под ним разместился ряд физических клавиш с металлической отделкой. В оснащении заявлены 896-канальный лидар над лобовым стеклом и мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8397 — они необходимы для работы продвинутых электронных ассистентов водителя, которые будет поставлять Huawei.

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Сколько будет стоить Freelander 8, пока неизвестно, но ожидается, что цены будут конкурентоспособными — китайский рынок сейчас переполнен большими и дорогими кроссоверами сегмента NEV. Китайско-британской новинке придётся схлестнуться в том числе с очень амбициозным Xiaomi SkyNomad N90, который также появится в продаже до конца текущего года.

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1 комментарий
15.07.2026 13:55
Петя Иванов

Снаряженная масса — 2980 кг.
Видимо, максимальную разрешенную укажут килограмм на 200-300 больше. В ЕС те же 3,5 тонны для категории В.

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