Большой кроссовер Xiaomi SkyNomad N70/N90 готовится к премьере: для бизнеса и отдыха

Компания Xiaomi скоро представит первенца новой линейки SkyNomad — большой кроссовер N90. Его преимуществами будут агрессивная цена (более низкая по сравнению с конкурентами) и просторный салон с расширенными возможностями трансформации. Укороченная версия кроссовера SkyNomad N90 получила индекс N70.

Прояснилась судьба представленного ранее на этой неделе суббренда SkyNomad от Xiaomi: он будет не полностью самостоятельным, а обозначит новую линейку автомобилей внутри бренда Xiaomi. Основатель компании Xiaomi Лэй Цзюнь на своей страничке в социальной сети Weibo разъяснил, зачем понадобился новый суббренд. По его словам, существующие соплатформенные электромобили Xiaomi SU7 и YU7 ориентированы на водителя, тогда как модели линейки SkyNomad будут более универсальными, с акцентом на комфорт пассажиров и трансформируемое пространство салона.

Дебтной моделью линейки SkyNomad будет большой кроссовер с индексом N90, сегодня были опубликованы его первые официальные изображения, которые, к слову, в значительной степени совпадают с рендерами, нарисованными в июне нашим художником Никитой Чуйко.

Технических подробностей о грядущей новинке пока нет. По предварительным неофициальным данным, распространяемым китайскими СМИ, SkyNomad N90 оснастят plug-in гибридной силовой установкой последовательного типа, где расположенный спереди под капотом бензиновый двигатель механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею.

На китайском рынке Xiaomi SkyNomad N90 столкнётся с жесточайшей конкуренцией, поскольку сегмент больших электрических и plug-in гибридных кроссоверов сейчас перенасыщен, новинки в нём появляются каждый месяц. Тем не менее Xiaomi уверена в успехе, поскольку у бренда Xiaomi очень лояльная аудитория, а финансовая мощь головной компании, производящей смартфоны и прочую бытовую электронику, позволит установить низкие, возможно, даже демпинговые цены на SkyNomad N90. Проще говоря, Xiaomi готова первое время продавать новую модель себе в убыток ради увеличения своей доли на рынке.

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Вместе с тем Лэй Цзюнь обещает, что у Xiaomi SkyNomad N90 будут очень привлекательные потребительские характеристики. Новый кроссовер позиционируется как универсальное мобильное пространство, настраиваемое владельцем под текущие цели и задачи. Салон по умолчанию имеет посадочную формулу 2+2+3, но может быть в считанные минуты превращён в переговорную, мини-студию или спальню. Таким образом, Xiaomi SkyNomad N90 — это больше, чем большой семейный кроссовер, его функция определяется клиентом: в будние дни он может быть мобильным офисом и кабинетом для релаксации, а в выходные на нём можно отправиться в путешествие всей семьёй. Для тех, кому нужно максимальное пространство для сна в машине во время отдыха на свежем воздухе, будет предложена кемпер-версия SkyNomad N90 с подъёмной крышей.

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Скорый дебют SkyNomad N90 должен помочь Xiaomi выполнить поставленный план на 2026 год и продать 550 000 машин. Пока компания отстаёт от графика выполнения плана, несмотря на продолжающийся рост продаж. В первой половине текущего года Xiaomi, по данным ресурса CnEVPost, Xiaomi продала 185 055 автомобилей (+17,2% по сравнению с АППГ), а продажи в 2025 году составили 411 837 машин.

Пока что автомобили Xiaomi официально продаются только в Китае, но в 2027 году начнутся поставки на внешние рынки, приоритетным среди них будет Европа.

Обновление

Уже после публикации нашей заметки кроссовер Xiaomi SkyNomad N90 всплыл в электронной базе китайского Минпрома, а вместе с ним раскрыт младший брат SkyNomad N70 — это по сути укороченная версия SkyNomad N90.

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Габаритная длина Xiaomi SkyNomad N90 — 5285 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1825 мм, колёсная база — 3080 мм.

Габаритная длина Xiaomi SkyNomad N70 — 4960 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1765-1785 мм, колёсная база — 2950 мм.

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Кемпер-версия будет сделана на базе SkyNomad N90, её высота увеличена до 1925 мм, при подъёме крыше над кузовом образуется палатка со спальным местом для двух человек.

У Xiaomi SkyNomad N90 будут как 5-местные, так и 7-местные версии, тогда как Xiaomi SkyNomad N70 будет строго 5-местным. Кемпер имеет 5-местный салон.

Кемпер-версия Xiaomi SkyNomad N90

1,5-литровый бензиновый турбомотор, работающий в роли генератора, выдаёт 152 л.с. Тяговых электромотор у SkyNomad N90 два: передний выдаёт 210 кВт, задний — 100 кВт, максимальная совокупная мощностью — 310 кВт (422 л.с), разгон до 100 км/ч занимает 6,3 с, максимальная скорость — 190 км/ч. Ёмкость тяговой батареи — 76 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 370 км по циклу WLTP (у кемпера — 363 км).

Кемпер-версия Xiaomi SkyNomad N90

Базовая версия Xiaomi SkyNomad N70 имеет только передний тяговый электромотор мощностью 210 кВт (286 л.с.) и батарею ёмкостью 52 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 270 км пробега по циклу WLTP. Двухмоторному SkyNomad N70 мощностью 310 кВт (422 л.с) положена батарея на 76 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 380 км по циклу WLTP.