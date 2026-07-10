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Новый флагманский внедорожник Jeep: первые изображения

10.07.2026 3356 1 0
Новый флагманский внедорожник Jeep: первые изображения

Недавно стало известно о намерении Stellantis сделать к 2030 году несколько новых глобальных моделей, среди которых большой внедорожник Jeep, разработанный совместно с китайской компанией Dongfeng. Благодаря единственному тизеру у нас есть возможность составить первое представление о его внешнем виде.

В нынешней гамме американского бренда роль флагмана выполняет рамный внедорожник Grand Wagoneer, созданный на базе пикапа Ram 1500. Премьера единственного поколения модели состоялась в 2021 году, а осенью прошлого года ﻿ представили рестайлинговую верси﻿ю. Его дальнейшая судьба пока неизвестна: продажи внедорожника оставляют желать лучшего, а в будущем его место на конвейере может занять большой внедорожник Ram.

Jeep Grand Wagoneer
Jeep Grand Wagoneer
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Jeep Grand Wagoneer
Jeep Grand Wagoneer
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Jeep Grand Wagoneer
Jeep Grand Wagoneer
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Флагманом же марки, как ожидается, станет большой внедорожник на платформе, созданной совместно с китайским автопроизводителем Dongfeng. Нас в распоряжении есть единственное изображение модели, на котором видна передняя половина кузова и боковое остекление вместе с крышей. Фары сделаны «двухэтажными»: вдоль кромки капота расположились узкие светодиодные полоски (они визуально объединены светодиодной подсветкой верхней части решётки радиатора), а основные блоки фар встроены чуть ниже в бампер. Колёсные арки угловатые, как и стилистика кузова в целом. Задние двери выглядят очень широкими, что намекает на трёхрядность и простор в задней части салона. Можно также отметить широкие задние стойки, вызывающие ассоциации с другими моделями бренда, среди которых Cherokee нового поколения и совсем недавно обновлённый Renegade. Задняя часть пока скрыта, поэтому мы изобразили вариант с растянутым во всю ширину кормы светодиодным фонарём, подобно нынешнему флагману Grand Wagoneer. Также внедорожник изображён с оригинальными шестиспицевыми колёсными дисками.

Рендер нового внедорожника Jeep

Как уже упоминалось, базой для новой модели станет совместная с Dongfeng платформа, а силовая установка будет подключаемой гибридной, подобно большинству полноразмерных китайских кроссоверов. При этом основной упор будет сделан на внедорожные возможности и иные фирменные особенности марки Jeep. Нынешний же Grand Wagoneer оснащается 3,0-литровой «битурбошетсёркой» Hurricane, ющей 426 л.с. и 635 Нм крутящего момента. Есть также plug-in гибридная версия типа REEV (range-extended electric vehicle), в которой 3,6-литровый бензиновый атмосферный V6, механически не связанный с колёсами, работает в паре с 130-киловаттным генератором и заряжает тяговую батарею ёмкостью 92 кВт·ч. Колёса вращают два электромотора совокупной мощностью 656 л.с. (841 Нм).

Рендер нового внедорожника Jeep

Между тем, в прошлом месяце вернулись в строй внедорожные версии Grand Cherokee Trailhawk и Overland.

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1 комментарий
10.07.2026 17:35
BlackLynx

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