Jeep Cherokee подрос в новом поколении и получил гибридную установку. Цены известны

Выпуск модели, получившей название Jeep Cherokee, стартовал ещё в 1974 году. Пятое поколение с заводским индексом KL дебютировало в 2013-м, обновление этот автомобиль пережил в конце 2017-го, а в отставку отправился в 2023-м. Ранее предполагалось, что у преемника будет иное имя: с соответствующим требованием к производителю ещё в 2021 году обращался вождь индейского народа чероки. Однако компания не стала менять название: теперь рассекречен Jeep Cherokee шестой генерации.

На фото: Jeep Cherokee нового поколения

Внешность новинки была показана раньше. Напомним, кроссовер получил «одноэтажную» головную оптику со светодиодными ходовыми огнями в виде буквы «U», фирменную радиаторную решётку с оформленными по-новому семью прорезями. «Шестой» Cherokee выглядит брутально за счёт «оквадраченных» форм и массивного обвеса по периметру кузова из некрашеного пластика, включая накладки на колёсные арки.

Ещё новинке положены утопленные дверные ручки, чёрные рейлинги и антенна «акулий плавник» на крыше, а также аналогичного цвета корпуса наружных зеркал. Корму украсили спойлером в верхней части багажной двери со встроенным стоп-сигналом и горизонтальными фонарями, которые заходят на задние крылья. Диаметр колёсных дисков варьируется в диапазоне от 17 до 20 дюймов, они обуты в шины либо Nexen Roadian GTX, либо Pirelli Scorpion MS.

В основе Jeep Cherokee следующего поколения лежит платформа STLA Large, которая роднит его с Wagoneer S. В ходе смены генерации модель заметно подросла. Габаритная длина нового Jeep Cherokee равна 4778 мм (на 119 мм больше по сравнению с предшественником), ширина – 2123 мм (на 25 мм больше), а высота – 1715 мм (на 50 мм больше). Расстояние между осями у нового SUV составляет 2870 мм (на 163 мм больше). Дорожный просвет равен 203 мм.

Кроссовер получил новый салон. Перед водителем располагается трёхспицевое мультифункциональное рулевое колесо, «сплюснутое» с двух сторон. За ним можно увидеть виртуальный щиток приборов диагональю 10,25 дюйма, а в центре передней панели находится тачскрин информационно-развлекательной системы Uconnect 5 диагональю 12,3 дюйма. Под этим дисплеем располагается ряд сенсорных кнопок, с помощью которых можно управлять настройками климатической установки.

На центральном тоннеле размещён круглый селектор коробки передач, а также рычажок для выбора режима ездовой электроники – Auto, Sport, Snow и Sand/Mud. Традиционные дверные ручки с внутренней стороны были заменены на кнопки. Салон отделан винилом, может быть выполнен в светлом и тёмном вариантах (в зависимости от версии). Для обивки потолка и напольных ковриков были использованы переработанные материалы. Объём багажника у нового Jeep Cherokee составляет 952 литра, при сложенных сидениях в второго ряда грузовое пространство увеличивается до 1934 литров.

«Шестой» Cherokee оснащается гибридной установкой, в основе которой лежит турбочетвёрка объёмом 1,6 литра, работающая в тандеме с парой электродвигателей, вариатором и небольшой литий-ионной батареей ёмкостью 1,08 кВт*ч. Совокупная отдача этой системы составляет 213 л.с., а максимальный крутящий момент – 312 Нм. Кроссовер имеет систему полного привода с функцией отключения задней оси, он способен буксировать прицеп массой до 1587 кг.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Серийное производство модели будет налажено на заводе Stellantis в Толуке (Мексика). Живые продажи Jeep Cherokee нового поколения на американском рынке начнутся ближе к концу текущего года. Стартовая стоимость кроссовера (с учётом платы за доставку) равна 36 995 долларов, что эквивалентно примерно 2,99 млн рублей по текущему курсу. За исполнение с прибавкой Laredo просят не менее 39 995 долларов (около 3,23 млн рублей), покупка варианта Limited обойдётся в 42 495 долларов (около 3,43 млн рублей), а цена топ-версии Overland равна 45 995 долларов (около 3,71 млн рублей).