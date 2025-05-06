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Jeep рассекретил Compass нового поколения: теперь официально

06.05.2025 420 0 0

Выпуск этого SUV американского бренда наладят на заводе Stellantis в Италии. Первые поставки дилерам в Европе намечены на четвёртый квартал 2025 года, цены известны.

Автогигант Stellantis ранее анонсировал несколько новинок, одной из них является кроссовер Jeep Compass следующей генерации. Напомним, модель дебютировала в 2006 году, второе поколение появилось в 2016-м, а обновление этот автомобиль пережил в 2020-м. Позже стало известно, что SUV готовится к смене генерации, марка опубликовала череду тизеров будущей новинки, а затем снимки её внешности и салона «утекли» в Сеть. Теперь же Jeep официально рассекретил Compass третьего поколения.

На фото: Jeep Compass нового поколения

Экстерьер кроссовера оформлен в стиле представленного в 2022-м компактного паркетника Avenger. «Третий» Jeep Compass получил новую головную светодиодную оптику, при этом фары визуально соединяются с радиаторной решёткой (либо заглушкой), состоящей из семи отдельных элементов. Кроссовер получил массивный обвес из некрашеного пластика по периметру кузова, а также разные варианты оформления воздухозаборника в нижней части переднего бампера (в зависимости от версии).

В профиль можно увидеть расширенные колёсные арки с «оквадраченными» накладками, оригинальные колёсные диски, традиционные дверные ручки, чёрные корпуса наружных зеркал, такого же цвета верх, стойки крыши, рейлинги, антенна «акулий плавник». Корма получила спойлер на верхней части пятой двери и большой «монофонарь» с «икс-образным» световым рисунком и подсвечиваемой надписью с названием бренда.

Габаритная длина Jeep Compass нового поколения равна 4550 мм, колёсная база – 2795 мм (на 160 мм больше по сравнению с предшественником), объём багажника составляет 550 литров (подрос на 45 литров), кроме того, на 55 мм увеличилось пространство для ног пассажиров второго ряда. У полноприводного SUV дорожный просвет равен 200 мм, а глубина допустимого брода – 470 мм.

В салоне перед водителем находится «приплюснутый» с двух сторон руль, а также 10-дюймовая виртуальная приборка, а по центру передней панели размещён горизонтальный 16-дюймовый планшет информационно-развлекательной системы. Под этим дисплеем есть ряд кнопок для управления мультимедийным комплексом и климатической установкой. Декор интерьера включает в себя множество таких же «иксов», какими украшены фонари нового Compass.

«Третий» Jeep Compass базируется на платформе STLA Medium, которая, как мы сообщали ранее, роднит новинку с актуальными Peugeot 3008, Peugeot 5008, Opel Grandland, DS №8 и недавно представленным Citroen C5 Aircross. На европейском рынке у кроссовера будет только электрифицированная «начинка», привод – передний или полный.

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Стартовое исполнение новинки оснащается мягкогибридной системой со 145-сильной турботройкой объёмом 1,2 литра и 48-вольтовым «электродовеском». Следующий вариант получил PHEV-установку, совокупная отдача которой равна 195 л.с. (в её основе лежит турбочетвёрка объёмом 1,6 литра, работающая в тандеме с электромотором). Ещё предусмотрено три электроверсии: у переднеприводных модификаций отдача равна 213 или 231 л.с., а у «полноприводника» – 375 л.с. В компании пока что указали только максимальный запас хода на одной зарядке: у нового «зелёного» Jeep Compass он равен 650 км (при расчёте по циклу WLTP).

На фото: салон Jeep Compass нового поколения
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На фото: салон Jeep Compass нового поколения
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На фото: салон Jeep Compass нового поколения
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На фото: салон Jeep Compass нового поколения
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Выпуск этого Jeep Compass третьей генерации будет налажен на заводе Stellantis в Италии. Сейчас европейские дилеры уже принимают заказы на машины приветственной серии First Edition, живые продажи здесь начнутся в четвёртом квартале 2025 года. На одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, стартовая цена новинки с MHEV-установкой равна 42 400 евро (эквивалентно примерно 3,88 млн рублей по текущему курсу), а за самую доступную «электричку» просят не менее 50 400 евро (около 4,61 млн рублей).

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