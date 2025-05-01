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Не дотерпел до премьеры: Jeep Compass нового поколения раскрылся досрочно

01.05.2025 199 0 0

Серийное производство новинки американского бренда будет налажено на итальянском заводе автогиганта Stellantis. Модель предназначена в первую очередь для европейского рынка.

Одной из ранее анонсированных концерном Stellantis новинок является кроссовер Jeep Compass следующего поколения. Напомним, первое изображение этого SUV американской марки было опубликовано осенью 2024-го, наборы тизеров были опубликованы в начале марта и апреля текущего года. Ранее сообщалось о том, что премьера новинки пройдёт до конца весны 2025-го. Наш дизайнер Никита Чуйко недавно предположил, как, возможно, будет выглядеть этот кроссовер.

На фото: Jeep Compass нового поколения

А теперь внешность модели больше не секрет: фотографии нового Jeep Compass попали в Сеть до премьеры, их опубликовало бразильское издание Quatrorodas. Кроссовер, оформленный в стиле компактного Avenger, получил новую головную светодиодную оптику, причём фары визуально соединены с радиаторной решёткой, состоящей из семи отдельных элементов.

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Судя по снимкам, у следующего Compass будут расширенные колёсные арки, оригинальные колёсные диски, «обычные» дверные ручки, массивный обвес из некрашеного пластика по периметру кузова, разные варианты оформления воздухозаборника, интегрированного в нижнюю часть переднего бампера (вероятно, в зависимости от версии), чёрный верх, аналогичного цвета стойки крыши и рейлинги, а также корпуса наружных зеркал.

Корму снабдили спойлером на верзней части багажной двери, а также большим «монофонарём» с «икс-образным» световым рисунком, светящейся надписью с названием марки, кроме того, в большой элемент включено и место для крепления знака госрегистрации. Сверху на крыше можно разглядеть и антенну «акулий плавник».

Судя по единственному снимку, в салоне Jeep Compass нового поколения можно будет увидеть комбинированную отделку с белой прострочкой, декор «под дерево», довольно большой горизонтальный планшет информационно-развлекательной системы, под которым имеется ряд физических кнопок, а также устройство для беспроводной зарядки смартфонов; в панорамной крыше имеется люк.

На фото: салон Jeep Compass нового поколения

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в основе нового кроссовера лежит платформе STLA Medium, принадлежащая мультибрендовому автогиганту Stellantis. Эта «тележка» роднит новинку с актуальными Peugeot 3008, Peugeot 5008, Opel Grandland и DS №8. Официальной информации о технике пока немного, известно, что модель следующего поколения предложат в виде «обычного» гибрида и plug-in гибрида, а также полноценного электромобиля.

Какой окажется цена Jeep Compass новой генерации, пока не сообщается. На одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, актуальный кроссовер можно купить минимум за 39 900 евро (эквивалентно примерно 3,7 млн рублей по текущему курсу), а за версию 4xe здесь просят не менее 50 200 евро (около 4,7 млн рублей).

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