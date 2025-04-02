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Jeep Compass следующего поколения: новые кадры

02.04.2025 64 0 0

В новом поколении кроссовер Jeep породнился с моделями европейских брендов. От них Compass, вероятно, унаследовал и силовые установки. Полноценную премьеру должны провести до конца весны.

Концерн Stellantis поделился свежими черно-белыми тизерными фото кроссовера Jeep Compass нового поколения. Хотя они такие же малоинформативные, как и предыдущие. Зато эти кадры были сделаны известным фотографом Алессандро Добичи: съемка велась на итальянском заводе, который вовсю готовится к запуску массового производства модели (там же делают и предыдущий Compass для Европы).

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Как сообщалось ранее, новый кроссовер построен на платформе STLA Medium, на которой базируются актуальные Peugeot 3008 / Peugeot 5008 и Opel Grandland, а также DS №8. Напомним, в основе предыдущего Jeep Compass лежит «тележка» Small Wide LWB 4x4. В Stellantis еще раз отметили, что модель следующего поколения предложат в виде гибрида (e-Hybrid и подзаряжаемый вариант e-Hybrid plug-in) или полноценного электрокара. О технике пока ни слова, но она, скорее всего, такая же, как у родственных «европейцев», разве что у моторов Джипа могут оказаться свои настройки.

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Дизайн у Compass, разумеется, оригинальный. Судя по тизерам, кроссовер получил более строгие фары, которые вдобавок объединены между собой диодными элементами. При этом модель сохранила фирменные «прорези» на радиаторной решетке (в случае с электрокаром – на имитирующей ее заглушке), рельефный капот и заквадраченные колесные арки.

Прежний Jeep Compass для Европы, спецверсия North Star
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Прежний Jeep Compass для Европы, спецверсия North Star
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Прежний Jeep Compass для Европы, спецверсия North Star
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Мировую премьеру Jeep Compass нового поколения проведут в Европе до конца весны. Не исключено, что до презентации Stellantis опубликует еще несколько официальных фото. Между тем у предыдущего Compass дела на европейском рынке идут не очень. Так, согласно статистике JATO Dynamics, по итогам 2024 года в этом регионе реализовано 26 177 единиц – на 34% меньше, чем в 2023-м. А в январе-феврале 2025-го продажи рухнули на 41% до 3162 шт. В США кроссовер, наоборот, прошлый год закончил в «плюсе»: продано 111 697 шт. (+16%; данные самого Stellantis). Но вот что будет дальше с моделью в Штатах – сказать сложно. Дело в том, что сейчас туда машины поставляют с мексиканского завода. Ожидалось, что производство Compass нового поколения для американского рынка наладят в Канаде, однако и канадская сборка в связи с тарифной политикой нынешнего президента Дональда Трампа может сделать кроссовер непомерно дорогим.

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