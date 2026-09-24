Новая версия кроссовера Belgee X50 обзавелась российским ценником

Изначально кроссовер Belgee X50, являющийся близнецом «первого» Geely Coolray образца 2018 года, вышел на российский рынок осенью 2023 года. Позже модель исчезла из гаммы, однако в августе 2026-го местный офис анонсировал возвращение X50 в новой версии. Как оказалось, паркетник получил изменённую внешность и иную технику. Теперь такой Belgee X50 обзавёлся российским ценником.

На фото: новая версия кроссовера Belgee X50

Выпуск этого автомобиля был налажен на заводе в Беларуси в первой декаде текущего месяца. Belgee X50 будет представлен на российском рынке в единственной комплектации – Актив. Её рекомендованная розничная стоимость равна 2 199 990 рублей (цена указана без учёта скидки по программе трейд-ин). Дата старта продаж новинки на авторынке РФ будет обнародована позже.

Напомним, новая версия Belgee X50 отличается за счёт иного оформления боковых воздухозаборников, лишившихся противотуманок, за счёт наличия галогеновых фар ближнего и дальнего света, а также за счёт изменённого заднего бампера с иным диффузором, который «прячет» патрубки выхлопной системы. Габаритная длина равна 4330 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1609 мм, расстояние между осями составляет 2600 мм, а объём багажника – 330 литров.

Готовящийся к старту продаж в РФ Belgee X50 оснащается бензиновым четырёхцилиндровым атмосферником объёмом 1,5 литра, который имеется в гамме актуального седана Belgee S50. Мощность этого двигателя равна 122 л.с., максимальный крутящий момент – 152 Нм (доступен в диапазоне от 4000 до 5000 об/мин). Мотор работает в паре с классической шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Расход топлива в смешанном цикле у паркетника равен 7 литрам на 100 км.

Кроссовер Belgee X50 в единственной версии Актив получил: 16-дюймовые легкосплавные колёсные диски, задние парктроники, светодиодные дневные ходовые огни и задние фонари, круиз-контроль, датчик света, функцию запуска двигателя кнопкой и дистанционного управления с ключа, розетку 12 В на центральной консоли, кондиционер, камеру заднего вида.

На фото: салон новой версии кроссовера Belgee X50

Салон отделан чёрной искусственной кожей, предусмотрен передний центральный подлокотник, а для пассажиров второго ряда – отдельные воздуховоды системы вентиляции, откидной подлокотник с подстаканниками, разъём для зарядки смартфонов. Ещё модели положены приборка с аналоговыми шкалами и 3,5-дюймовым экраном, информационно-развлекательная система с 8-дюймовым тачскрином, акустика с четырьмя динамиками.

Модель имеет четыре подушки безопасности, противоугонную сигнализацию, иммобилайзер, функцию информирования о падении давления в шинах, набор водительских помощников. В зимний пакет новой версии Belgee X50 входят: подогрев передних сидений и обогрев руля, зоны покоя стеклоочистителей, форсунок омывателя лобового стекла, а ещё увеличенный до пяти литров бачок стеклоомывателя.

Отметим, в нынешней российской линейке присутствует также кроссовер Belgee X50+, появившийся в марте 2026-го. «Донором» для него стала самая свежая версия Geely Coolray (в Китае – Binyue L). Кстати, этот паркетник тоже представлен на авторынке РФ, он появился в конце весны 2026-го, а версия попроще пополнила гамму в конце августа.