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  • Стартовало производство кроссовера Belgee X50 с изменённой внешностью и новой техникой

Стартовало производство кроссовера Belgee X50 с изменённой внешностью и новой техникой

10.09.2026 1563 1 0
Стартовало производство кроссовера Belgee X50 с изменённой внешностью и новой техникой

На домашнем рынке, в Беларуси, продажи нового варианта паркетника стартуют через неделю, 17 сентября 2026 года.

Белорусская марка вывела на российский рынок кроссовер Belgee X50 осенью 2023 года. Напомним, изначальная модель представляет собой близнеца «первого» Geely Coolray – образца 2018 года. Марка в марте 2026-го пополнила местную линейку за счёт обновлённого варианта «с плюсом» – Belgee X50+. Напомним, «донором» для него стала самая свежая версия Geely Coolray (в Китае – Binyue L), которая тоже присутствует на авторынке РФ с конца минувшей весны. Теперь в продажу готовится вернуться Belgee X50.

На фото: новая версия кроссовера Belgee X50

Belgee сегодня, 10 сентября, объявила о начале выпуска нового X50 на заводе в Беларуси. Производитель анонсировал появление новой версии Belgee X50 в прошлом месяце, тогда же рассказал о технике грядущего паркетника, однако официально его внешность он рассекретил только сейчас. Как и предполагалось, на рынок готовится вернуться «изначальный» X50, но со слегка изменённым дизайном; в его палитру войдут шесть вариантов цвета кузова.

Кроссовер получил обновлённый задний бампер со скрытым за иным диффузором оформлением патрубков выхлопной системы. Изменено и оформление передней части: головная оптика включает в себя галогеновые фары ближнего и дальнего света, в боковые воздухозаборники теперь не интегрированы противотуманки. Задние фонари остались прежними.

Помимо этого, новой версии модели положены оформленные «под карбон» корпуса наружных зеркал, а также легкосплавные 16-дюймовые колёсные диски нового дизайна, обутые в шины размерностью 215/65R16. Помимо этого, профиль новой версии Belgee X50 изменили за счёт отсутствия хромированных вставок на рамке бокового остекления.

Напомним, вернувшийся Belgee X50 получил иную «начинку»: речь идёт о бензиновом четырёхцилиндровом атмосфернике объёмом 1,5 литра, которым также оснащается актуальный седан Belgee S50. Максимальная отдача этого двигателя равна 122 л.с., крутящий момент – 152 Нм (доступен в диапазоне от 4000 до 5000 об/мин). Расход топлива в смешанном цикле – 7 литров на 100 км. В пару ему предлагается безальтернативная классическая шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Для сравнения, «изначальный» Belgee X50, ранее представленный в РФ, оснащался 1,5-литровой бензиновой турботройкой, мощность которой составляла 150 л.с., а максимальный крутящий момент – 255 Нм. В комплект ему предлагалась семиступенчатая автоматическая коробка с двумя «мокрыми» сцеплениями. В свою очередь, под капотом у актуального паркетника Belgee X50+ находится 1,5-литровая турбочетвёрка мощностью 147 л.с. (270 Нм). Этот мотор тоже работает в паре с семиступенчатым роботом. Во всех случаях привод может быть только передним.

На домашнем рынке, в Беларуси, продажи новой версии Belgee X50 стартуют через неделю, 17 сентября 2026 года. Дата старта продаж, а также состав комплектаций и цены паркетника в РФ станут известны позже. Рекомендованная розничная цена актуального Belgee X50+ на российском рынке варьируется в диапазоне от 2 319 990 до 2 779 990 рублей.

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1 комментарий
10.09.2026 20:29
Иван Сергеев

И в чем прикол этого овоща?

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