Стартовало производство кроссовера Belgee X50 с изменённой внешностью и новой техникой

Белорусская марка вывела на российский рынок кроссовер Belgee X50 осенью 2023 года. Напомним, изначальная модель представляет собой близнеца «первого» Geely Coolray – образца 2018 года. Марка в марте 2026-го пополнила местную линейку за счёт обновлённого варианта «с плюсом» – Belgee X50+. Напомним, «донором» для него стала самая свежая версия Geely Coolray (в Китае – Binyue L), которая тоже присутствует на авторынке РФ с конца минувшей весны. Теперь в продажу готовится вернуться Belgee X50.

На фото: новая версия кроссовера Belgee X50

Belgee сегодня, 10 сентября, объявила о начале выпуска нового X50 на заводе в Беларуси. Производитель анонсировал появление новой версии Belgee X50 в прошлом месяце, тогда же рассказал о технике грядущего паркетника, однако официально его внешность он рассекретил только сейчас. Как и предполагалось, на рынок готовится вернуться «изначальный» X50, но со слегка изменённым дизайном; в его палитру войдут шесть вариантов цвета кузова.

Кроссовер получил обновлённый задний бампер со скрытым за иным диффузором оформлением патрубков выхлопной системы. Изменено и оформление передней части: головная оптика включает в себя галогеновые фары ближнего и дальнего света, в боковые воздухозаборники теперь не интегрированы противотуманки. Задние фонари остались прежними.

Помимо этого, новой версии модели положены оформленные «под карбон» корпуса наружных зеркал, а также легкосплавные 16-дюймовые колёсные диски нового дизайна, обутые в шины размерностью 215/65R16. Помимо этого, профиль новой версии Belgee X50 изменили за счёт отсутствия хромированных вставок на рамке бокового остекления.

Напомним, вернувшийся Belgee X50 получил иную «начинку»: речь идёт о бензиновом четырёхцилиндровом атмосфернике объёмом 1,5 литра, которым также оснащается актуальный седан Belgee S50. Максимальная отдача этого двигателя равна 122 л.с., крутящий момент – 152 Нм (доступен в диапазоне от 4000 до 5000 об/мин). Расход топлива в смешанном цикле – 7 литров на 100 км. В пару ему предлагается безальтернативная классическая шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Для сравнения, «изначальный» Belgee X50, ранее представленный в РФ, оснащался 1,5-литровой бензиновой турботройкой, мощность которой составляла 150 л.с., а максимальный крутящий момент – 255 Нм. В комплект ему предлагалась семиступенчатая автоматическая коробка с двумя «мокрыми» сцеплениями. В свою очередь, под капотом у актуального паркетника Belgee X50+ находится 1,5-литровая турбочетвёрка мощностью 147 л.с. (270 Нм). Этот мотор тоже работает в паре с семиступенчатым роботом. Во всех случаях привод может быть только передним.

На домашнем рынке, в Беларуси, продажи новой версии Belgee X50 стартуют через неделю, 17 сентября 2026 года. Дата старта продаж, а также состав комплектаций и цены паркетника в РФ станут известны позже. Рекомендованная розничная цена актуального Belgee X50+ на российском рынке варьируется в диапазоне от 2 319 990 до 2 779 990 рублей.