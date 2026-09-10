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BMW 3 серии с ДВС (G50): новые изображения

10.09.2026 299 0 0
BMW 3 серии с ДВС (G50): новые изображения

В начале этой неделе компания BMW опубликовала свежие фотографии прототипов новой «трёшки», которые позволяют нам более точно воспроизвести её внешний вид.

Модель 3 серии ведёт свою историю с 1975 года, именно тогда состоялась премьера первого поколения с заводским индексом Е21. Сегодня на конвейере уже седьмая генерация, премьера которой состоялась осенью 2018 года, а летом 2022 года автомобиль получил плановое обновление. В этом же поколении «трёшка» впервые получила полностью электрическую версию в том же кузове, следующее же поколение традиционной модели будет иметь отличный от электроседана кузов.

Нынешняя BMW 3 серии (G20)
Нынешняя BMW 3 серии (G20)
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Нынешняя BMW 3 серии (G20)
Нынешняя BMW 3 серии (G20)
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Нынешняя BMW 3 серии (G20)
Нынешняя BMW 3 серии (G20)
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Полностью электрическая модель i3 была рассекречена весной этого года. Теперь же ожидается премьера обычной 3 серии с ДВС, и она во многом визуально будет схожа с электроседаном. Прежде всего, это касается оформления передней части с горизонтальными «ноздрями», визуально объединёнными с фарами. Аналогичная ситуация с задней частью: здесь точно такие же растянутые по горизонтали фонари, и даже оформление бампера выглядит аналогичным, за исключением разве что патрубков выхлопной системы под ним (на рендере изображён самый мощный вариант M350 xDrive с четырьмя круглыми патрубками). При этом отличия в кузовах существенные: у традиционной версии оригинальный кузов с заметно более длинной колёсной базой и укороченным передним свесом. Даже двери, хоть они и могут показаться аналогичными i3, здесь имеют несколько иную форму.

Рендер нового седана BMW 3 серии (G50)

Новый седан 3 серии сохранит платформу CLAR от нынешнего поколения G20. Основу моторной гаммы составят 4-цилиндровые бензиновые и дизельные моторы, а единственным 6-цилиндровым вариантом (не считая будущей М3) станет вышеупомянутая версия BMW M350 xDrive с 3,0-литровой рядной «турбошестёркой» мощностью 443 л.с. (580 Нм). Этот мотор будет комплектоваться 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом, а интересным нововведением станет дрифт-режим с возможностью принудительного отключения передней оси (ранее такое было только в М-версии).

Рендер нового седана BMW 3 серии (G50)

Премьера новинки состоится до конца этого года. Между тем, BMW может отправить в отставку плохо продающийся кроссовер BMW XM.

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