BMW может отправить в отставку плохо продающийся гибридный кроссовер XM

Пока что баварская компания не приняла окончательного решения касательно этой модели, но её будущее выглядит неопределённым.

Марка BMW презентовала серийный кроссовер, которому был присвоен буквенный индекс XM, в конце сентября 2022 года. Баварцы, очевидно, рассчитывали, что одним из главных рынков для этой модели станут Штаты, так как производство глобального SUV было налажено только на одном заводе компании, расположенном в Спартанберге (штат Южная Каролина, США).

На фото: BMW XM

Тем не менее, расчёты производителя не оправдались: продажи BMW XM слабы не только в США, но и на всех остальных рынках присутствия. Так, за весь 2025 год кроссовер разошёлся по всему миру тиражом всего в 7608 экземпляров и в итоге заработал славу самой слабо продающейся модели марки. За первую половину текущего года показатель снизился на 22,4% до 2816 шт.

Что же касается непосредственно американского рынка, согласно подсчётам gcbc.net, дилеры баварской марки в 2025 году реализовали здесь 1865 экземпляров XM. Этот результат на 5,5% меньше, чем в 2024-м. За первую половину текущего года модель здесь разошлась тиражом всего в 786 единиц, что на 3,3% меньше, чем в январе-июне прошлого года.

О том, что будущее BMW XM на данный момент находится в подвешенном состоянии, сообщает Automotive News. По данным агентства, на эту ситуацию влияют в том числе вялые продажи модели в Китае. Очевидно, что в компании не предполагали, что эта модель станет бестселлером, однако настолько невысокие продажи делают выпуск SUV попросту нерентабельным.

На фото: салон BMW XM

Есть вероятность, что в баварской компании могут принять решение об отправке BMW XM в отставку. Сообщается также, что фотошпионы до сих пор не видели ни одного замаскированного прототипа в ходе дорожных тестов, при этом автомобилю уже четыре года, а значит, близится дата планового обновления в середине жизненного цикла.

Напомним, длина актуального немецкого кроссовера равна 5110 мм, ширина – 2005 мм, высота – 1755 мм, а расстояние между осями составляет 3105 мм. В основе BMW XM лежит платформа CLAR, он оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой находится двигатель S68 объёмом 4,4 литра. Его максимальная мощность составляет 489 л.с., а крутящий момент – 650 Нм.

На фото: BMW XM Label

В восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF интегрирован 197-сильный электродвигатель, его максимальный крутящий момент равен 280 Нм. Совокупная мощность этой гибридной системы равна 653 л.с., крутящий момент – 800 Нм. Ещё кроссоверу положена установленная под полом тяговая батарея ёмкостью 29,5 кВт*ч (из них потребителю доступны 25,7 кВт*ч). Максимальный запас хода при движении только на электротяге – 88 км. На разгон с места до «сотни» такому паркетнику требуется 4,3 секунды.

Помимо этого, у модели есть базовая версия XM 50e с силовой установкой мощностью 476 л.с. (на основе рядного шестицилиндрового 313-сильного двигателя M TwinPower Turbo). А также топовая – XM Label: максимальная совокупная отдача её системы равна 748 л.с. и 1000 Нм (она базируется на 585-сильном битурбомоторе V8). При этом стартовый вариант достигает первой «сотни» за 5,1 секунды, «заряженный» кроссовер тратит на это упражнение 3,8 секунды.

Официальной информации о том, какое будущее ждёт BMW XM, пока нет.