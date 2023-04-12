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  • Премьера BMW XM Label Red: ещё больше мощности и щедрый красный декор

Премьера BMW XM Label Red: ещё больше мощности и щедрый красный декор

12.04.2023 76 0 0

Компания BMW представила 748-сильную топ-версию Label Red спортивного гибридного кроссовера XM, цена — от 185 000 долларов.

Первый кроссовер, разработанный целиком спортивным подразделением BMW M GmbH, дебютировал в сентябре прошлого года с 653-сильной plug-in гибридной силовой установкой, тогда же была анонсирована ещё более мощная версия Label Red, и вот сегодня она полностью рассекречена.

Как оказалось, по части техники версия Label Red устроена точно так же, как базовый ХМ: нет никаких особых настроек в адаптивной подвеске, системе полного привода или в активном заднем дифференциале, а есть лишь более мощный 4,4-литровый бензиновый битурбомотор V8: его отдача по сравнению с обычным BMW XM увеличена с 489 л.с. и 650 Нм до 585 л.с. и 750 Нм.

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Характеристики единственного электромотора, вживлённого в 8-ступенчатый «автомат», прежние — 145 кВт (197 л.с.) и 280 Нм, на короткое время крутящий момент может увеличиваться до 450 Нм (так называемый Boost Mode). Максимальная совокупная отдача силовой установки выросла с 653 л.с. и 800 Нм до 748 л.с. и 1000 Нм. Время разгона до 100 км/ч сократилось с 4,3 до 3,8 с, максимальная скорость с опциональным пакетом M Driver’s Package увеличилась с 270 до 290 км/ч (без этого пакета она ограничена на отметке 250 км/ч).

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Полезная ёмкость вмонтированной в пол кузова тяговой батареи прежняя — 25,7 кВт·ч, её полной зарядки хватит на 75-83 км пробега в электрическом режиме по циклу WLTP. Максимальная скорость в электрическом режиме ограничена на отметке 140 км/ч.

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Стандартные внешние отличительные особенности версии Label Red — это красные шильдики и красные вставки в 21-дюймовых колёсных дисках. Красные окантовки гигантских ноздрей на передке, бокового остекления и диффузора заднего бампера — это опция и особенность лимитированной дебютной серии из 500 машин в чёрном цвете Frozen Carbon Black (именно такая машина показана на фотографиях). Салон по умолчанию щедро сдобрен красными вставками, но по части оснащения он ничем принципиально не отличается от обычного ХМ.

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На данный момент BMW XM Label Red является самым мощным стоковым «углеводородным» кроссовером в мире. Для сравнения скажем, что Ferrari Purosangue имеет в своём распоряжении 725 л.с., Dodge Durango SRT Hellcat — 720 л.с., Aston Martin DBX707 —707 л.с. Тем не менее полная электрификация сулит новые горизонты мощности: например, американский четырёхмоторный Drako Dragon обещает аж 2028 л.с., но его производство начнётся только в 2026 году.

Производство XM Label Red на американском заводе BMW в Спартанберге (штат Южная Каролина) начнётся в августе текущего года, заказ на новинку можно будет оформить уже в конце апреля.

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