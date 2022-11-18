Drako Dragon дебютировал как самый мощный и самый быстрый SUV в мире

Молодая американская компания Drako Motors из Силиконовой долины выбрала автосалон в Лос-Анджелесе в качестве площадки для дебюта своей второй модели — суперкроссовера Dragon с дверями типа крыло чайки и электрической силовой установкой мощностью 2028 л.с. Производство Drako Dragon начнётся в 2026 году, но заказы уже принимаются. Цена — от 290 000 долларов.

Компанию Drako Motors основали предприниматели Дин Драко и Шив Сиканд, её первой моделью в 2019 году стал мелкосерийный (тираж 25 шт.) электрический суперседан GTE с кузовом от Fisker Karma, «облагороженным» туринским ателье GranStudio, четырёхмоторной силовой установкой совокупной мощностью 1217 л.с. и ценником от 1,25 млн долларов. Вторая модель Drako — кроссовер Dragon (название переводится на русский как «демон» или «дракон») — намного дешевле, при этом он позиционируется как продукт класса гипер-лакшери, что бы это не значило.

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Габаритная длина Drako Dragon — 5055 мм, ширина — 2057 мм, высота — 1600 мм в стандартном положении подвески. Подробностей о платформе нет, на картинках видно только, что батарея расположена в полу кузова, а в качестве упругих элементов подвески используются пневмостойки. Дорожный просвет в стандартном, универсальном режиме Cruise составляет 213 мм, в треково-асфальтовом режиме Tarmac — 163 мм, в оффроудном режиме Overland — 315 мм.



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Кузов «дракона» полностью выполнен из углепластика — этот прочнейший композит позволил обойтись без центральных стоек кузова и снабдить кроссовер эффектными и широкими дверями типа крыло чайки, которые ведут в просторный 5-местный салон. Лови Фермеерш, основатель студии глава GranStudio, снабдил Dragon парящими задними стойками и интегрированным в верхнюю часть передка спойлером. Заявленная снаряженная масса кроссовера — 2254 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — 1588 кг.



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Салон — типичный для современных кроссоверов, но отделка и деталировка не производят впечатления «гипер-лакшери», скорее обычный премиум американского розлива, то есть не самый утончённый. Лаконичная передняя панель сконфигурирована под установку боковых экранов, заменяющих наружные зеркала, но компания готова всё же предложить и обычные зеркала вместо экранов (что будет в таком случае на месте боковых экранов, непонятно). Центр передней панели занимает 17,1-дюймовый мультимедийный сенсорный экран с операционной системой Drako DriveOS, куда «зашиты» все ключевые настройки автомобиля, физических кнопок на передней панели нет. Рамка мультимедийного экрана толстая и глянцевая, словно у недорого компьютерного монитора, а вот многофункциональный руль очень изящный и напоминает таковой у кроссовера Lotus Eletre.



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Силовая установка Drako Dragon состоит из четырёх электромотор (по одному на каждое колесо) совокупной мощностью 2028 л.с., разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 1,9 с, четверть мили кроссовер сможет проехать за 9 с, максимальная скорость — свыше 322 км/ч. Столь мощных серийных кроссоверов на рынке пока нет: Tesla Model X Plaid может предложить «всего» 1020 л.с., Lotus Eletre R — 918 л.с., Aehra SUV — около 800 л.с. Но, возможно, до 2026 года, когда начнётся производство Drako Dragon, достойные соперники появятся.



Ёмкость батареи Drako Dragon не названа, указан лишь целевой запас хода на одной зарядке — 420 миль (676 км) по циклу EPA. Максимальная мощность зарядки — 500 кВт, она позволит зарядить батарею на 80% всего за 10 минут. Штатная размерность шин — 285/30 R 23 спереди и 325/30 R 23 сзади. Тормоза — карбон-керамические: диаметр передних дисков — 420 мм (10-поршневые суппорты), задних — 410 мм (6-поршневые суппорты).

Drako Motors хочет производить по 5000 кроссоверов Dragon в год, но дебютная партия First Edition составит всего 99 экземпляров, для оформления заявки нужно перечислить фирме депозит в размере 5000 долларов и затем ждать приглашения для окончательного оформления сделки.

