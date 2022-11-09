Aehra SUV: итальянский конкурент Lotus Eletre с однообъёмным кузовом и дверями-бабочками

Итальянский электромобильный стартап Aehra рассекретил дизайн своей первой модели — большого кроссовера с однообъёмным кузовом. Собственного названия у новинки пока нет, мощность силовой установки составит около 800 л.с., производство начнётся в 2025 году.

Компания Aehra со штаб-квартирой в Милане впервые вышла в публичное пространство в июне этого года, её основали предприниматели Хазим Нада и Сандро Андреотти, главным дизайнером-конструктором числится Филиппо Перини, прежде работавший в Lamborghini и приложивший руку к созданию моделей Aventador, Huracan, Centenario и Urus. К сожалению или к счастью, но ни один Lamborghini кроссовер Aehra не напоминает, по части стиля и техники его главным аналогом на сегодняшний день является британский Lotus Eletre, который выйдет на рынок в следующем году. Aehra SUV заинтересованным клиентам придётся ждать до 2025 года, да и то при условии, что не будет каких-либо проблем и накладок, которые случаются у девяти из десяти стартапов. Так, например, премьера кроссовера Aehra должна была состояться в октябре, а по факту пресс-релиз с первыми вводными и картинами датирован 7 ноября, причины задержки компания не объясняет.

Aehra делает ставку на нетрадиционную компоновку, которую может обеспечить только электромобильная архитектура, лёгкие композитные материалы (заявленная масса кроссовера — менее 2 т), продвинутую активную аэродинамику (подвижные элементы есть в передней и задней частях кузова), очень просторный салон «для великанов», изысканный итальянский стиль и роскошные материалы отделки. Отделку, впрочем, пока оценить нельзя, так как рассекречен только экстерьер Aehra SUV.



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Отдельными элементами дизайна Aehra SUV напоминает Lotus Eletre, размеры у двух моделей схожие (габаритная длина Aehra SUV — около 5,1 м, ширина — около 2 м, высота — 1,64 м, колёсная база — около 3 м), но итальянский кроссовер имеет более округлые формы и полностью однообъёмный силуэт. Двери — подъёмные, типа «крылья бабочки», со сложной кинематикой. Вместо обычных наружных зеркал используются камеры на «этажерках», крепящихся к передним стойкам кузова. Передние колёса — 23-дюймовые, задние — 24-дюймовые.



Силовая установка пока описана в общих чертах: её пиковая мощность составит 550-600 кВт (748-816 л.с.), запас хода на одной зарядке — свыше 800 км, максимальная скорость ограничена на отметке 265 км/ч. Всё это опять-таки подозрительно близко к Lotus Eletre в его топ-версии R, а вот цена повыше: если Eletre R стоит от 150 990 евро, то заявленная вилка для Aehra SUV составляет 160 000 — 180 000 долларов США (159 000 — 179 000 евро в переводе по текущему курсу).

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О платформе своего кроссовера Aehra ничего не говорит, но мы не удивимся, если выяснится, что её купили у Lotus/Geely. Ещё один возможный вариант — платформа EVX от Williams Advanced Engineering и Italdesign, но, конечно, нельзя исключать и полностью самостоятельной разработки

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Летом сообщалась, что сборка электромобилей Aehra будет контрактной, а тиражи довольно крупными для лакшери-сегмента — до 25 000 экземпляров каждой модели в год. Вместе с кроссовером в 2025 году Aehra планирует запустить в производство электрический седан — его премьера намечена на февраль 2023 года. Третьей моделью станет спорткар с посадочной формулой 2+2, но срок его появления пока не определён. Главные рынки сбыта для Aehra на первом этапе — это Европа и Северная Америка, затем компания планирует начать продажи в странах Ближнего Востока и в Китае.

