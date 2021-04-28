Italdesign и Williams сделали электромобильную платформу с батареей-монококом

Итальянская дизайн-студия Italdesign и британская инжиниринговая фирма Williams Advanced Engineering, специализирующаяся на разработке силовых установок для гоночных и спортивных электромобилей, представили совместный продукт — модульную OEM-платформу EVX. Эту платформу планируется продавать производителям машин премиум- и лакшери-сегментов, которые в силу разных причин не хотят или не могут разработать электромобили полностью самостоятельно. Главным потенциальным клиентом на данный момент видится Jaguar.

Williams Advanced Engineering (WAE) — это спин-офф легендарной формульной команды Williams. До осени прошлого года WAE была главным технологически партнёром Lotus Cars и должна была поставлять электрические силовые установки для её флагманского электрического суперкара Evija, но потом партнёры разругались и теперь Lotus разрабатывает электрические «потрошки» для Evija самостоятельно, а WAE вступила в новую коллаборацию — с итальянской дизайн-студией Italdesign, которая сегодня входит в состав концерна Volkswagen, однако продолжает заниматься вполне автономными, никак не связанными с основой деятельностью концерна проектами.

Платформа EVX, по сути, полностью разработана специалистами WAE – по данным Automotive News Europe, работа над ней велась с 2017 года. Партнёрство с Italdesign понадобилось, чтобы создать комплексное OEM-предложение, то есть возможность разработать электромобиль под ключ, причём партнёры утверждают, что готовы сделать это за 30-36 месяцев — это примерно на год раньше, чем при традиционных способах проектирования с нуля. Прототип можно сделать всего за 12 месяцев, чтобы показывать его покупателям и собирать предоплату. WAE отвечает за низ — платформу и силовые установки, Italdesign за верх — дизайн и кузов.

Italdesign имеет возможность самостоятельно изготавливать автомобили на своих мощностях в Турине, но тиражом не более 500 шт. в год. Для более крупных тиражей (до 10 тысяч шт.) потребуется сторонняя площадка. Предполагается, что стоимость созданных на платформе EVX электромобилей будет начинаться с отметки 100 тысяч евро.

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Главной «фишкой» платформы EVX является углепластиковый корпус батареи, то есть фактически монокок, к которому спереди и сзади прикручиваются металлические секции, и уже к ним крепятся электродвигатели, силовая электроника и подвески. В общем, конструкция, типичная для суперкаров, а потому и цена соответствующая.



Платформа EVX позволяет варьировать колёсную базу в диапазоне от 2900 до 3100 мм, ёмкость батареи — от 104 до 160 кВт·ч. Привод — задний либо полный. Количество электромоторов — от двух до четырёх. Максимальная совокупная мощность может достигать 1000 кВт (1360 л.с.). Максимальный запас хода на одной зарядке с батарей на 160 кВт·ч — 1000 км. Широкое использование углепластика позволит снизить массу EVX-электромобилей по сравнению с тем, что используют стальные кузова, на 200-300 кг.

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На платформе EVX можно выпускать купе, кабриолеты, седаны и кроссоверы, но не внедорожники, так как дорожный просвет ограничен и в целом «тележка» сделана с прицелом на спортивные дорожные автомобили. Кого она может заинтересовать? Конечно же марку Jaguar!



В начале весны новый глава компании Jaguar Land Rover Тьерри Боллоре объявил о полном переформатировании Jaguar: марка оказывается от всех прежних разработок и устремляется в новую эпоху как малотиражный производитель электромобилей лакшери-сегмента, то есть станет конкурентом Aston Martin, Bentley и Ferrari.

Собственной платформы у Jaguar, скорее всего, не будет — Боллоре планирует покупать её на стороне, и EVX, кажется, подходит идеально, но роль Italdesign в случае покупки будет редуцирована до чисто технологической, так как за облик будущих «электричек» Jaguar будет в любом случае отвечать Джерри Макговерну, шеф-дизайнер JLR.

Но, разумеется, есть и альтернативные предложения на ОЕМ-рынке — например, модульная платформа Magna, на которую в конце прошлого года переехал Fisker, или платформа от трио Pininfarina, Bosch и Benteler. В общем, Боллоре будет из чего выбрать.

