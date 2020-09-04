Ушли, не заплатив: Williams подаёт в суд на компанию Lotus Cars

На прошлой неделе Kolesa.ru рассказывали о примерно полугодовой задержке старта производства гиперкара Lotus Evija, которую компания списала на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, парализовавшую доводочные испытания автомобиля. Теперь же выяснилось, что есть и другие, не связанные напрямую с коронакризисом сложности: Lotus Cars разорвала отношения с главным партнёром по разработке Evija — британской инжиниринговой фирмой Williams, имеющей большой опыт работы над болидами Формулы-1 и отвечавшей за электрическую силовую установку гиперкара Evija. По сути, Evija осталась без двигателя на финальной стадии разработок, что, разумеется, не могло не сказаться на графике запуска автомобиля в производство.

Lotus Evija

Lotus утверждает, что WAE нарушила условия контракта и не поставила нужные комплектующие, а Williams в свою очередь называет эти обвинения ложными и говорит, что это Lotus не исполняет контракт и с апреля не платит по счетам. 26 августа Lotus Cars в одностороннем порядке разорвала отношения с ключевым подрядчиком, и теперь Williams объявила, что подаёт на автомобильную компанию в суд. Чем закончится это разбирательство, пока можно только гадать.



Что до силовой установки Evija, то её, вероятно, сейчас в спешном порядке переделывают и пока не понятно, как это скажется на технических характеристиках автомобиля. До того, как скандал стал публичным, сообщалось, что Evija будет самым мощным серийным автомобилем в мире: совокупная отдача четырёх электромоторов превысит 2027 л.с. Батарея ёмкостью 70 кВт∙ч должна была обеспечить 400 км пробега на одной зарядке по циклу WLTP.

Эскиз здания центра передовых технологий Lotus Engineering на территории кампуса Уорикского университета.

В июле Lotus Cars объявила о намерении открыть собственных центр передовых технологий в Уэллсборне (графство Уорикшир) при поддержке Уорикского университета. Здание центра будет находится прямо на территории университетского кампуса и рассчитано на размещение 130 специалистов. По сути, новый собственный центр разработок — это и есть прямая замена Williams, вот только непонятно, когда именно он заработает, и сможет ли оказать какую-нибудь реальную помощью в переделке проекта Evija.

