Новая итальянская марка Aehra будет делать роскошные электромобили для великанов

В пухнущем как на дрожжах лакшери-сегменте автомобильного рынка пополнение: сегодня миру явлена новая итальянская компания Aehra со штаб-квартирой в Милане. Aehra хочет выпускать очень просторные, роскошные и передовые по части технологий электромобили. Премьера первой модели состоится осенью этого года. Дизайном в Aehra занимается Филиппо Перини, прежде работавший в Lamborghini.

Пандемия COVID-19 стала мощнейшим катализатором усиления социального неравенства в обществе: богатых людей стало больше, они жаждут потреблять предметы роскоши, лакшери-стартапов в автобизнесе стали появляться как грибы после дождя. Aehra — один из них, компанию основали итальянцы Хазим Нада, эксперт в области теоретической физики и прикладной математики, разбогатевший на торговле «сырьевыми товарами», и инженер и предприниматель Сандро Андреотти. Название Aehra происходит от латинского слова aera, которое означает воздух и точку отсчёта, то есть новую эру в интерпретации создателей стартапа.

Aehra хочет вывести на мировой рынок невиданные прежде электромобили, поскольку, цитируем, «ни один из сегодняшних производителей не использует в полной мере преимущества архитектуры электромобилей». Речь о том, что большинство современных электромобилей выглядят так же, как их «углеводородные» аналоги, их разработчики не пользуются преимуществами в компоновке, которые даёт электрическая силовая установка. Aehra хочет показать всем, как надо: её электромобили будут предлагать потрясающий уровень комфорта и свободы, салон будет рассчитан на баскетболистов, то есть людей ростом под 2 м.

Пока у Aehra нет даже ни одного эксиза, который они могли бы показать потенциальным клиентам, но по данным британского журнала Auto Express, который пообщался с Хазимом Нада, премьера прототипа кроссовера состоится в октябре, седан покажут в феврале 2023-го. В официальном пресс-релизе сказано, что компания планирует вывести на рынок всего две модели — седан и кроссовер, их производство начнётся в 2025 году. Auto Express добавляет, что будет и третья модель — спорткар с посадочной формулой 2+2, просто срок его появления пока не определён.

Революционный дизайн электромобилей Aehra разрабатывает Филиппо Перини, бывший шеф-дизайнер Lamborghini, создавший такие модели как Aventador, Huracan, Centenario и Urus. Кузова электромобилей Aehra будут иметь в основе углепластиковый монокок. 850-вольтовая батарея большой ёмкости должна обеспечить не менее 800 км пробега на одной зарядке.

Где электромобили Aehra будут производиться, основатели стартапа пока не говорят — известно лишь, что молодая компания рассчитывает на контрактную сборку и минимальное количество собственных активов. При этом ожидаемый тираж каждой модели довольно внушительный — от 20 000 до 25 000 шт. в год. В целом, судя по описанию, главным конкурентом Aehra на рынке будет британская марка Jaguar, которая сейчас находится в процессе полного перерождения.

Ключевыми рынками для Aehra на первом этапе развития будут Европа и Северная Америка, затем компания планирует выйти на рынки Ближнего Востока и Китая.

