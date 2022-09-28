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  • BMW рассекретил серийный кроссовер XM: 653-сильная установка с V8 и 4,3 секунды до «сотни»

BMW рассекретил серийный кроссовер XM: 653-сильная установка с V8 и 4,3 секунды до «сотни»

28.09.2022 324 2 0

Производство SUV баварского бренда наладят в декабре текущего года на мощностях американского завода компании, расположенного в городе Спартанберге (штат Южная Каролина). Цена уже известна.

 

Модельный ряд марки BMW пополнила очередная новинка: кроссовер XM. Напомним, концепт этого SUV баварцы презентовали в конце ноября прошлого года, теперь же полностью рассекречен товарный вариант этой модели. Напомним, она стала вторым после купе M1 оригинальным автомобилем, созданным «с нуля» отмечающим в текущем году 50-летие подразделением BMW M.

На фото: BMW XM

У серийного кроссовера во внешности есть немало отличий от «смелого» прошлогоднего шоу-кара. Автомобилю оставили радиаторную решётку в виде крупных фирменных «ноздрей» с тонкими горизонтальными ламелями и подсветкой окантовки. Головная оптика такая же, как у концепта: сверху располагаются дневные ходовые огни узкой формы, а «этажом ниже» – основные блоки фар.

На корме BMW XM внимание привлекают двойные патрубки выпускной системы, которые расположены вертикально друг над другом. Также серийной версии модели оставили пару нарисованных логотипов, расположенных в верхней части заднего стекла в левом и правом углах. Фонари заходят на заднее крыло, а также на багажную дверь. В качестве базовых предлагаются 21-дюймовые колёсные диски, за доплату доступны «катки» размером 22 и 23 дюйма.

Длина автомобиля составляет 5110 мм, ширина – 2005 мм, высота – 1755 мм, а расстояние между осями равно 3105 мм. Салон рассчитан на четверых седоков. Перед водителем располагается виртуальная «приборка» диагональю 12,3 дюйма, а по центру передней панели находится горизонтальный тачскрин информационно-развлекательной системы iDrive 8, его диагональ составляет 14,9 дюйма.

В список стандартного оснащения входят четырёхзонный климат-контроль, проекционный экран и мультиконтурные передние сидения. Второй ряд, который в баварской компании обозначили как M Lounge, имеет подогрев сидений (причём включая подголовники), большое пространство для пассажиров, а также подсветка, включающая в себя сотню светодиодов. От концепта модели досталась необычная обивка потолка. Объём багажника составляет 527 литров, со сложенными сидениями – 1820 литров.

BMW XM оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит двигатель S68 объёмом 4,4 литра (это модернизированный битурбомотор V8), его отдача составляет 489 л.с., а максимальный крутящий момент – 650 Нм. Восьмиступенчатый «автомат» ZF агрегатирован со 197-сильным тяговым электродвигателем (280 Нм). Совокупная мощность этой гибридной системы равна 653 л.с., крутящий момент – 800 Нм. 

Серийный кроссовер оснастили аккумулятором ёмкостью 29,5 кВт*ч (полезная ёмкость – 25,7 кВт*ч), она установлена под полом. Дальнобойность без подзарядки в чисто электрическом режиме варьируется в диапазоне от 82 до 88 км. Максимальная скорость на электротяге составляет 140 км/ч. Батарею можно «заправить» от розетки (у бортового зарядного устройства мощность – 7,4 кВт).

На фото: салон BMW XM

Автомобиль получил систему полного привода M xDrive с муфтой подключения задней оси и активным задним дифференциалом. Масса XM в снаряженном состоянии равна 2785 кг (для сравнения, показатель бензинового BMW X6 M Competiton на 390 кг меньше – 2395 кг). У гибридной новинки на разгон с места до «сотни» уходит 4,3 секунды (X6 M Competiton требуется 3,8 секунды). Максимальная скорость BMW XM ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, а с пакетом M Driver’s Package – 270 км/ч.

В следующем году баварцы покажут топовую версию BMW XM Label Red. Известно, что битурбомотор V8 в составе его гибридной силовой установки выдаёт 585 л.с. (750 Нм), а совокупная мощность этой системы равна 748 л.с. (максимальный крутящий момент – 1000 Нм). 

Производство BMW XM наладят в декабре текущего года на мощностях американского завода компании, расположенного в городе Спартанберге (штат Южная Каролина). До дилеров автомобили доберутся весной 2023 года. Сейчас компания уже объявила цены для США: за базовый вариант просят не менее 159 000 долларов, а за версию Label Red придётся заплатить минимум 185 000 долларов.

кроссовер премьеры новинки BMW

 

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2 комментария
28.09.2022 14:11
Evgeny Budniy

Это тупо кусок дерьма. Просто бред. 4.3 до сотни? Дичь.

28.09.2022 14:49
DarksEarl

Какой уродец, современный китай лучше выглядит.

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