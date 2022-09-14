Кроссовер Ferrari Purosangue: компоновка transaxle и 725-сильный атмосферный V12

Скудерия Ferrari представила долгожданный первый в своей истории кроссовер по имени Purosangue, что в переводе с итальянского означает «чистокровный». Многое в нём сделано не так, как у конкурентов: Purosangue — единственный современный кроссовер с атмосферным V12, компоновкой transaxle и уникальной системой полного привода с отбором мощности на передние колёса с переднего носка коленвала. Вдобавок Purosangue оказался самым мощным серийным кроссовером в мире, обойдя люксовый Aston Martin DBX707 (707 л.с.) и простонародный Dodge Durango SRT Hellcat (720 л.с.).

Ferrari старательно избегает слова «кроссовер» при описании Purosangue, называя его просто первым серийным 4-дверным 4-местным автомобилем в своей истории, чтобы подчеркнуть обособленность о всех прочих SUV. Тем не менее сложно отрицать, что Ferrari таки пошла на поводу у моды и дала своим клиентам давно желанную модель с высокой посадкой, тогда как конструктивно Purosangue является всего лишь продолжателем идей, заложенных в Ferrari FF — первой полноприводной модели Скудерии, дебютировавшей в 2011 году. В 2016-м на смену FF пришла чуть более продвинутая модель GTC4Lusso, в 2020 её сняли с производства, чтобы подготовиться к дебюту Purosangue, он должен был состояться в 2021 году, но из-за ковида и сопутствующих трудностей премьера случилась только 13 сентября 2022 года, накануне открытия автосалона в Детройте.

Итак, принципиальна компоновка у Purosangue — точно такая же, как у Ferrari FF и GTC4Lusso: атмосферный двигатель V12 расположен спереди, а коробка передач, обслуживающая задние колёса, — на заднем мосту вместе с активным дифференциалом. Мощность на передние колёса отбирается прямо с переднего носка коленвала через двухступенчатый редуктор и два независимых сцепления, частота вращения колёс регулируется с помощью электроники. Разумеется, по сравнению с прошлыми полноприводными моделями почти все технически компоненты модернизированы.

Атмосферный V12 объёмом 6,5 л с сухим картером и углом развала блока 65 градусов получил новые системы впуска и выпуска (на выпуске установлены равнодлинные коллекторы), модернизированную систему смазки, новые распредвалы, новый коленвал и новую программу управления. Итоговая отдача не рекордная для этого мотора, переделки понадобились для оптимизации кривых внешней скоростной характеристики, итого вышло 725 л.с. при 7750 об/мин и 716 Нм при 6250 об/мин. 80% от максимального крутящего момента достигаются уже при 2100 об/мин. Максимальная частота вращения коленвала — 8250 об/мин, степень сжатия — 13,6:1, давление непосредственного впрыска топлива — 350 бар.



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Основная коробка передач — 8-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями), он более компактный и «скорострельный», чем предыдущий 7-ступенчатый. На высоких скоростях Purosangue едет на заднем приводе, а передние колёса подключаются при старте, резких ускорениях и по команде электронике на скользкой дороге. Алгоритм работы полного привода был здорово настроен ещё на Ferrari FF, так что можно не сомневаться — на снегу Purosangue подарит море удовольствия от вождения. До 100 км/ч кроссовер Ferrari разгоняется за 3,3 с, до 200 км/ч — за 10,6 с, максимальная скорость — свыше 310 км/ч.

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Кузов Purosangue — композитный, по большей части он состоит из алюминиевого сплав, но некоторые элементы выполнены из высокопрочной стали (например, узлы сочленения стоек) и углепластика (крыша). Дверей на самом деле пять, а не четыре (боковые плюс багажная), задние двери открываются против основного хода, как у Rolls-Royce Cullinan, при этом они снабжены электроприводом и не имеют наружных ручек. Багажная дверь тоже имеет электропривод, но не имеет дворника — от оседания грязи на ступенчатом стекле должна защищать продуманная аэродинамика. Описанию нюансов аэродинамики посвящён самый большой раздел в пресс-релизе, в целях экономии времени не будем его пересказывать, отметим лишь, что с таким количеством продуваемых внутренних полостей серьёзная грязь Purosangue противопоказана — это понятно уже при взгляде на ажурные сетки в нижней части заднего бампера, передние расположены всё-таки чуть повыше.

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Габаритная длина Ferrari Purosangue — 4937 мм, ширина — 2028 мм, высота — 1589 мм, колёсная база — 3018 мм. Дорожный просвет — всего 183 мм и он не регулируется. Сухая масса кроссовера — 2033 кг, резвесовка — 49:51 в пользу задней оси. В подвеске установлены адаптивные амортизаторы Multimatic с электронным управлением и система подавления кренов с 48-вольтовыми электрическими актуаторами. Диаметр передних тормозных дисков — 398 мм, задних — 380 мм. Размерность передних шин — 255/35 R 22, задних — 315/30 R 23. Объём топливного бака — 100 л.



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В салоне — четыре раздельных кресла, спинки задних можно сложить, чтобы увеличить объём 473-литрового багажника. Передняя панель не имеет центрального мультимедийного экрана, на его месте находится довольно бюджетная на вид сенсорная панель управления микроклиматом. Щиток приборов полностью виртуальный, с нарисованным по центру крупным тахометром. Переднему пассажиру положен свой 10,2-дюймовый сенсорный экран для телеметрии и развлечений. Кнопки стеклоподъёмников находятся на центральном тоннеле по бокам от ползункового селектора АКП, внешне имитирующего открытые направляющие рычага МКП на старых Ferrari. В базовое оснащение входят 10 подушек безопасности, передние сиденья с массажёрами, аудиосистема Burmester класса High-End и новейшие электронные ассистенты водителя, в том числе адаптивный круиз-контроль и ассистент спуска с горы.



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Ferrari Purosangue появится в продаже весной 2023 года по цене от 390 тысяч евро, за ним уже выстроилась огромная очередь, так как Скудерия сразу предупредила, что на кросс будет приходиться не более 20% объёма продаж марки — спекулянты жадно потирают руки.



Добавим, что в июне Ferrari раскрыла давно ожидаемый план электрификации, первую модель без ДВС итальянская марка представит в 2025 году. У Purosangue в будущем наверняка появится гибридная версия.

