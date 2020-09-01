Ferrari без полного привода: модель GTC4Lusso отправлена в отставку

Компания Ferrari без лишней огласки свернула производство своей самой прогрессивной в технической плане модели прошлого десятилетия — шутинг-брейка GTC4Lusso. Преемника пока нет, но в 2021 году Скудерия явит миру первый в своей истории кроссовер.

В 2011 году Ferrari представила первую в своей истории полноприводную модель FF, причём в необычном форм-факторе шутинг-брейка: полноценные 4 места плюс 450-литровый багажник. Устройство трансмиссии удивляло ещё больше, раньше такого на серийных спорткарах никто не предлагал: мощность для передних колёс отбирается прямо с переднего носка коленвала через двухступенчатый редуктор и два независимых сцепления, мощность на задние колёса передаёт 7-ступенчатый «автомат» типа DCT. Ездовые характеристики FF вызвали восторг у профильной прессы, машину хвалили на все лады, и в первый полный год продаж (2012-й) в Европе, по данным ресурса CarSalesBase, было реализовано 480 экземпляров, что для Ferrari очень даже неплохо. Но затем продажи стали падать, так как модель оказалась слишком необычной для традиционной клиентуры Скудерии. В 2015-м в Европе было реализовано всего 162 экземпляра Ferrari FF, в 2016-м на смену FF пришла модель GTC4Lusso.

GTC4Lusso оказалась, по сути, глубоким рестайлингом FF: у модели обновились внешность и салон, мощность 6,3-литрового атмосферного V12 увеличилась с 660 до 690 л.с., задняя ось стала управляемой. Время разгона до 100 км/ч сократилось с 3,7 до 3,4 с. Максимальная скорость осталась прежней — 335 км/ч.



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Осенью 2016 года Ferrari добавила в свою линейку модель GTC4Lusso с литерой T, у которой мотор V12 был заменён более компактной 3,9-литровой «битурбовосьмёркой» мощностью 610 л.с. От полного привода соответственно пришлось отказаться, так как V8 сильно короче по длине и не стыкуется с передним редуктором, спроектированным для V12, а делать новую коробку слишком дорого. V8 несколько обесценил длиннющий капот GTC4Lusso, но совокупные продажи двух модификаций в 2017 году были хороши — в сумме 562 штуки на европейском рынке.



Дальше всё повторилось: коллекционеры и ценители быстро удовлетворили спрос, в 2018-м продажи GTC4Lusso сократились до 486 шт., в 2019-м — до 310 шт., за первую половину 2020-го реализовано всего 81 шт. Конечно, коронакризис внёс свою лепту, но для сравнения скажем, что спорткары Ferrari среднемоторного семейства 488/F8 за первое полугодие разошлись тиражом 880 шт., переднемоторная модель 812 — тиражом 438 шт. Ну то есть всё в порядке у Ferrari со спросом, просто ясно, что рыночный ресурс шутинг-брейка исчерпан, а потому его производство свернули — слухи об этом муссируются в Сети уже несколько дней, а вчера эту информацию подтвердил журналу Motor1 официальный представитель Ferrari.



Выходит, что полноприводной модели в линейке Ferrari на данный момент нет. А как же, спросит опытный читатель, гибридное купе SF90 Stradale? Увы, из-за коронакризиса старт его производства задерживается. Но в следующем году всё изменится: SF90 Stradale встанет на конвейер, будет представлен полноприводный кроссовер Ferrari, а к 2025 году Скудерия готовит первый в своей истории полноприводный электромобиль.

