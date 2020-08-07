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  • SF90 Stradale опаздывает: Ferrari отложила производство 1000-сильного гиперкара

SF90 Stradale опаздывает: Ferrari отложила производство 1000-сильного гиперкара

07.08.2020 88 0 0

В итоге продажи новинки известного итальянского бренда начнутся только в конце текущего года.

 

Компания Ferrari представила купе SF90 Stradale в конце мая прошлого года. Эта модель стала первым подзаряжаемым от внешнего источника автомобилем итальянского бренда. Такой индекс «двухдверка» получила в честь 90-летнего юбилея гоночной команды Scuderia Ferrari. Ожидалось, что поставки новинки клиентам начнутся в первом полугодии 2020-го, однако теперь в компании сообщили о задержках.

Как оказалось, из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, производитель вовремя не успел получить необходимые детали для производства этого купе. Это привело к временной остановке производства SF90 Stradale. Отметим, производство спорткаров было возобновлено в начале мая, однако часть поставщиков комплектующих по-прежнему испытывают проблемы из-за ситуации с Covid-19. 

Всё это привело к задержкам поставок готовых машин клиентам. По словам главы Ferrari Луиса Камиллери, первые покупатели в Европе получат свои SF90 Stradale в начале четвёртого квартала текущего года. Американцам придётся подождать новинку до начала следующего года.

При этом он добавил, что возвращение к плановым объёмам производства будет долгим. В среднем, по его словам, время ожидания для клиентов, оформивших заказ на новое купе, составит более 18 месяцев. Во втором квартале было зафиксировано снижение основной прибыли. По данным Automotive News, в компании Ferrari пересмотрели прогноз по объёмам продаж за оставшуюся часть года в сторону уменьшения.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, SF90 Stradale представляет собой гибрид. Модель оснащается литий-ионной батареей ёмкостью 7,9 кВт*ч, которая установлена за сиденьями. Запас хода при движении только на электротяге составляет 25 км, при этом ведущими являются передние колёса, а максимальная скорость ограничена на отметке 135 км/ч.

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В состав силовой установки Ferrari SF90 Stradale входят три электромотора, их совокупная отдача равна 220 л.с. Один из этих двигателей находится между бензиновым двигателем и коробкой передач (как у LaFerrari), а два оставшихся вращают передние колёса, также они отвечают за рекуперативное торможение и езду задним ходом. Бензиновая составляющая установки – это битурбомотор объёмом 4,0 литра с отдачей 780 л.с. (максимальный крутящий момент – 800 Нм). А общая мощность установки составляет 1000 л.с., ей в пару предлагается 8АКП. С места до «сотни» такой гиперкар разгоняется за 2,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 341 км/ч.

На домашнем рынке, в Италии, стартовая цена на 1000-сильное гибридное купе Ferrari SF90 Stradale стартует с отметки 430 000 евро, что эквивалентно 37,4 млн рублей по текущему курсу.

В дальнейшем компания Ferrari намерена представить также и полностью электрическую модель. Ожидается, что «зелёный» спорткар итальянского бренда появится не раньше 2025 года.

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