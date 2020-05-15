Первый электрический Ferrari порадует не только динамикой, но и звуком

Двигатель внутреннего сгорания был и остаётся главной частью любого Ferrari, как завещал великий и ужасный основатель фирмы Энцо Феррари. Однако новые времена диктуют новые требования: Евросоюз и отколовшаяся от него Великобритания анонсировали полный отказ от антропогенных выбросов СО2, которые якобы вызывают глобальное потепление. Вредоносность СО2 и глобального потепления научно не доказаны, доклады IPCC (Межправительственная группа экспертов по изменению климата) по этому поводу не выдерживают никакой критики, но почему-то принимаются во внимание.
Короче говоря, автопроизводители вынуждены переходить на электромобили, чтобы перестать генерировать злополучный СО2. Крупным компаниям без «электричек» светят гигантские экологические штрафы, а мелким и средним они нужны, чтобы сохранить своё присутствие в странах, где планируется ввести запрет на продажу машин с ДВС.
Ferrari теперь, к слову, это средняя по объёму реализуемой продукции компания: в прошлом году она впервые продала более 10 тысяч машин в год (а именно 10 131), и теперь обязана планомерно снижать выбросы СО2. Для этого ей как минимум необходимо выпускать plug-in гибридные модели, и в прошлом году первая такая машина появилась — Ferrari SF90 Stradale, способная проехать на электротяге до 25 км.
Но наших коллег из британского журнала Autocar интересовал чистый электромобиль, ведь после 2035 года Великобритания планирует запретить продажу машин с ДВС (рассматривается даже возможность введения этого запрета в 2032 году), в том числе в составе гибридных силовых установок. Журналисты поинтересовались у коммерческого директора Ferrari Энрико Гальера, останется ли итальянская фирма на британском рынке после 2032 года, и получили утвердительный ответ.
Работа над электрическим Ferrari уже ведётся, в январе в Сеть даже утекли патентные изображения схемы его силовой установки. На рисунке видно, что модель будет полноприводной с индивидуальном мотором и редуктором для каждого колеса. Тем не менее на рынке «электричка» не появится раньше 2025 года, так как электромобильные технологии, по мнению Ferrari, ещё очень сырые и не позволяют создать действительно выдающийся автомобиль, каким обязан быть каждый продукт итальянской марки. Примеры конкурентов, в частности Pininfarina и Lotus, итальянцев, очевидно, не вдохновляют. Вероятно, Ferrari ждёт прорыва в области литий-ионных батарей, например такого, какой анонсировала компания Tesla.
На вопрос о том, как Ferrari собирается решать проблему унылого звука электрической силовой установки, Гальера заявил, что когда дело дойдёт до серийного производства, Скудерия подготовит очень нестандартное и при этом изящное решение. Ждём с нетерпением.
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