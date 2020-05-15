Первый электрический Ferrari порадует не только динамикой, но и звуком

Ferrari вынуждена заниматься разработкой электромобилей, так как без них она в будущем потеряет доступ к некоторым ключевым рынкам. Стали известные некоторые любопытные подробности о первой безвыхлопной модели Скудерии.

Двигатель внутреннего сгорания был и остаётся главной частью любого Ferrari, как завещал великий и ужасный основатель фирмы Энцо Феррари. Однако новые времена диктуют новые требования: Евросоюз и отколовшаяся от него Великобритания анонсировали полный отказ от антропогенных выбросов СО 2 , которые якобы вызывают глобальное потепление. Вредоносность СО 2 и глобального потепления научно не доказаны, доклады IPCC (Межправительственная группа экспертов по изменению климата) по этому поводу не выдерживают никакой критики, но почему-то принимаются во внимание.

Короче говоря, автопроизводители вынуждены переходить на электромобили, чтобы перестать генерировать злополучный СО 2 . Крупным компаниям без «электричек» светят гигантские экологические штрафы, а мелким и средним они нужны, чтобы сохранить своё присутствие в странах, где планируется ввести запрет на продажу машин с ДВС.

Ferrari теперь, к слову, это средняя по объёму реализуемой продукции компания: в прошлом году она впервые продала более 10 тысяч машин в год (а именно 10 131), и теперь обязана планомерно снижать выбросы СО 2 . Для этого ей как минимум необходимо выпускать plug-in гибридные модели, и в прошлом году первая такая машина появилась — Ferrari SF90 Stradale, способная проехать на электротяге до 25 км.

Ferrari SF90 Stradale

Но наших коллег из британского журнала Autocar интересовал чистый электромобиль, ведь после 2035 года Великобритания планирует запретить продажу машин с ДВС (рассматривается даже возможность введения этого запрета в 2032 году), в том числе в составе гибридных силовых установок. Журналисты поинтересовались у коммерческого директора Ferrari Энрико Гальера, останется ли итальянская фирма на британском рынке после 2032 года, и получили утвердительный ответ.



Работа над электрическим Ferrari уже ведётся, в январе в Сеть даже утекли патентные изображения схемы его силовой установки. На рисунке видно, что модель будет полноприводной с индивидуальном мотором и редуктором для каждого колеса. Тем не менее на рынке «электричка» не появится раньше 2025 года, так как электромобильные технологии, по мнению Ferrari, ещё очень сырые и не позволяют создать действительно выдающийся автомобиль, каким обязан быть каждый продукт итальянской марки. Примеры конкурентов, в частности Pininfarina и Lotus, итальянцев, очевидно, не вдохновляют. Вероятно, Ferrari ждёт прорыва в области литий-ионных батарей, например такого, какой анонсировала компания Tesla.

На вопрос о том, как Ferrari собирается решать проблему унылого звука электрической силовой установки, Гальера заявил, что когда дело дойдёт до серийного производства, Скудерия подготовит очень нестандартное и при этом изящное решение. Ждём с нетерпением.

