Планы Ferrari: курс на электрификацию (но не тотальную) и ещё больше эксклюзива

Гендиректор Ferrari Бенедетто Винья представил инвесторам долгожданный план развития компании до 2030 года. Полной электрификации пока не планируется, равно как и отлучение клиентов от вождения путём внедрения автопилота. Первую электрическую модель Скудерия представит в 2025 году, к 2030 году на долю «электричек» должно приходиться 40% объёма продаж автомобилей Ferrari.

На прошлой неделе мы рассказывали о том, что Ferrari прикупила земельный участок рядом с заводом в Маранелло, чтобы организовать на нём выпуск электромобилей и гибридов нового поколения. По сути, Ferrari находится только в начале большой электрификации, хотя в её текущей модельной линейке есть два plug-in гибрида — SF90 и 269. Экологический дискурс в развитых странах требует намного больше «зелёных» моделей, в связи с чем инвесторы, акционеры, клиенты и простые автолюбители в последние годы ждали от Скудерии внятного плана по освоению производства электромобилей. Отсутствие конкретной стратегии на сей счёт привело к тому, что акции Ferrari с начала этого года подешевели примерно на 30%, несмотря на рекордную прибыль и рекордные продажи по итогам 2021-го. И вот, наконец, план появился, биржи отреагировали на него положительно, акции Скудерии пошли вверх.

Итак, прежние полукулуарные сведения о том, что первый электрический спорткар Ferrari увидит свет в 2025 году, подтвердились, но что это будет за машина, компания пока не говорит. Всего в период с 2023 по 2026 год Ferrari представит 15 новых моделей, в их числе будет некий флагманский суперкар, правопреемник 288 GTO, F40, F50, Enzo и LaFerrari. Сейчас, напомним, место флагманской модели вакантно, производство LaFerrari завершилось в 2018 году.



Первый в истории Ferrari кроссовер по имени Purosangue дебютирует раньше — в сентябре 2022 года, компания подтвердила, что он получит мотор V12. Любопытно, что Ferrari не намерена делать кроссовер паровозиком продаж, на его долю будет приходиться менее 20% продаж марки на протяжении всего жизненного цикла Purosangue. Это значит, что кроссовер уже можно назвать остро дефицитным продуктом, на котором захотят нажиться (и наживутся) спекулянты.

Лимитированные модели из ретроспективной линейки Icona и прочие спецпроекты составят всего 5% объёма продаж Ferrari, но номенклатура эксклюзивных машин станет шире — стоят они бешеных денег и представляют коллекционную ценность, поэтому заработать на них можно неплохо даже при мизерных тиражах.

Зарабатывать Ferrari придётся много, потому что в разработку новых моделей компания намерена инвестировать 4,4 млрд евро — это большая сумма с учётом того, что рекордная прибыль компании в прошлом году составила всего 833 млн евро. Пополнять кассу будет в том числе дорогостоящий люсковый мерч (одежда, сумки, часы, аксессуары и т.п.), его ассортимент станет шире.



Ferrari намерена сама разрабатывать ключевые узлы и агрегаты для своих электромобилей: двигатели, инверторы и аккумуляторные батареи, но ячейки для батарей компания будет закупать на стороне (имя поставщика пока не названо).



Двигатели внутреннего сгорания Скудерия бросать пока не собирается, их эволюция продолжится, в силе останутся конфигурации V6, V8 и V12. К 2026 году модельный ряд Ferrari будет только на 60% состоять из электрифицированных спорткаров (электромобилей и plug-in гибридов). К 2030 году доля чисто бензиновых моделей сократится до 20%, 40% составят plug-in гибриды и 40% электромобили. Что будет после 2030 года, вряд ли сейчас знают даже сами боссы Ferrari.

Ещё одна интересная новость: у Ferrari появится автопилот, но простенький, не выше второго уровня по классификации SAE, при котором внимание водителя останется прикованным к дороге. Тем не менее монотонная езда в пробках и по автомагистралям станет проще, китайским и американским потребителям это особенно понравится. На серпантинах баранку по-прежнему придётся крутить водителю, полной автономии на данный момент не планируется.

