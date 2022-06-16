Бизнес ×
  • Планы Ferrari: курс на электрификацию (но не тотальную) и ещё больше эксклюзива

Планы Ferrari: курс на электрификацию (но не тотальную) и ещё больше эксклюзива

16.06.2022 44 0 0

Гендиректор Ferrari Бенедетто Винья представил инвесторам долгожданный план развития компании до 2030 года. Полной электрификации пока не планируется, равно как и отлучение клиентов от вождения путём внедрения автопилота. Первую электрическую модель Скудерия представит в 2025 году, к 2030 году на долю «электричек» должно приходиться 40% объёма продаж автомобилей Ferrari.

 

На прошлой неделе мы рассказывали о том, что Ferrari прикупила земельный участок рядом с заводом в Маранелло, чтобы организовать на нём выпуск электромобилей и гибридов нового поколения. По сути, Ferrari находится только в начале большой электрификации, хотя в её текущей модельной линейке есть два plug-in гибрида — SF90 и 269. Экологический дискурс в развитых странах требует намного больше «зелёных» моделей, в связи с чем инвесторы, акционеры, клиенты и простые автолюбители в последние годы ждали от Скудерии внятного плана по освоению производства электромобилей. Отсутствие конкретной стратегии на сей счёт привело к тому, что акции Ferrari с начала этого года подешевели примерно на 30%, несмотря на рекордную прибыль и рекордные продажи по итогам 2021-го. И вот, наконец, план появился, биржи отреагировали на него положительно, акции Скудерии пошли вверх.

Итак, прежние полукулуарные сведения о том, что первый электрический спорткар Ferrari увидит свет в 2025 году, подтвердились, но что это будет за машина, компания пока не говорит. Всего в период с 2023 по 2026 год Ferrari представит 15 новых моделей, в их числе будет некий флагманский суперкар, правопреемник 288 GTO, F40, F50, Enzo и LaFerrari. Сейчас, напомним, место флагманской модели вакантно, производство LaFerrari завершилось в 2018 году.

Первый в истории Ferrari кроссовер по имени Purosangue дебютирует раньше — в сентябре 2022 года, компания подтвердила, что он получит мотор V12. Любопытно, что Ferrari не намерена делать кроссовер паровозиком продаж, на его долю будет приходиться менее 20% продаж марки на протяжении всего жизненного цикла Purosangue. Это значит, что кроссовер уже можно назвать остро дефицитным продуктом, на котором захотят нажиться (и наживутся) спекулянты.

Лимитированные модели из ретроспективной линейки Icona и прочие спецпроекты составят всего 5% объёма продаж Ferrari, но номенклатура эксклюзивных машин станет шире — стоят они бешеных денег и представляют коллекционную ценность, поэтому заработать на них можно неплохо даже при мизерных тиражах.

Зарабатывать Ferrari придётся много, потому что в разработку новых моделей компания намерена инвестировать 4,4 млрд евро — это большая сумма с учётом того, что рекордная прибыль компании в прошлом году составила всего 833 млн евро. Пополнять кассу будет в том числе дорогостоящий люсковый мерч (одежда, сумки, часы, аксессуары и т.п.), его ассортимент станет шире.

Ferrari намерена сама разрабатывать ключевые узлы и агрегаты для своих электромобилей: двигатели, инверторы и аккумуляторные батареи, но ячейки для батарей компания будет закупать на стороне (имя поставщика пока не названо).

Двигатели внутреннего сгорания Скудерия бросать пока не собирается, их эволюция продолжится, в силе останутся конфигурации V6, V8 и V12. К 2026 году модельный ряд Ferrari будет только на 60% состоять из электрифицированных спорткаров (электромобилей и plug-in гибридов). К 2030 году доля чисто бензиновых моделей сократится до 20%, 40% составят plug-in гибриды и 40% электромобили. Что будет после 2030 года, вряд ли сейчас знают даже сами боссы Ferrari.

Ещё одна интересная новость: у Ferrari появится автопилот, но простенький, не выше второго уровня по классификации SAE, при котором внимание водителя останется прикованным к дороге. Тем не менее монотонная езда в пробках и по автомагистралям станет проще, китайским и американским потребителям это особенно понравится. На серпантинах баранку по-прежнему придётся крутить водителю, полной автономии на данный момент не планируется.

спортивные авто электромобиль суперкары новинки бизнес Ferrari

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Skoda Yeti c пробегом: удачный рестайлинг, безопасные 1,6, 1,2 и DSG плюс шанс на тюнинг до 300 сил В первой части материала о чешском кроссовере мы рассказывали о коррозии ранних машин и дорогой кузовщине, а также сюрпризах электрики. Теперь пришло время выяснить, как себя ведут ходовая... 974 1 1 15.06.2022
Статьи / Авто недели Без сделок с чувством прекрасного: стоит ли покупать Renault Symbol II за 400 тысяч рублей Цены на автомобили продолжают скакать, как в припадке, а потребность купить дешевую машину для каждодневных задач у многих никуда не пропала. Мы уже рассуждали о том, что ради экономии можно... 1579 9 1 14.06.2022
Статьи / Популярные вопросы Запрет на регистрацию: стоит ли покупать машину с ним и можно ли его снять Иногда в продаже можно увидеть заманчиво дешевые автомобили, в описании которых содержится важная фраза: «запрет на регистрационные действия». Что это такое, можно ли от него избавиться и че... 2060 0 23 13.06.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Редкость в кубе: опыт владения Chrysler 300С Touring Chrysler 300С в нашей стране – до сих пор один из самых распространенных «американцев», любимый самыми разными слоями населения, от интеллигентов до маргиналов, от рациональных технарей до ю... 12046 14 11 10.02.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 11790 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Дизель против даунсайзинга и за что же голосуют рублем: тест-драйв Renault Duster TCe и dci На Duster мы ездили уже минимум трижды: сначала был премьерный тест-драйв, затем поездка в Дагестан на машинах с ручными коробками передач, а в последнем путешествии в Тулу мы обкатывали... 9342 4 1 19.01.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings