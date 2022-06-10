Ferrari прикупила земли в Маранелло для производства электромобилей

Несмотря на рекордные продажи и прибыль по итогам 2021 года, Скудерия Ferrari теряет доверие инвесторов: с начала этого года её акции на биржах подешевели примерно на 30% и негативный тренд пока сохраняется. Главная причина — невнятная стратегия Ferrari в отношении электромобилей, но лёд в этом направлении, кажется, тронулся и скоро компания представит новый план развития.

Ferrari провела IPO (первичное размещение акций на бирже) в 2015 году после выхода из состава тогдашней Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Руководство FCA посчитало, что как самостоятельная компания Ferrari будет более гибкой, сможет лучше развиваться и быстрее отвечать на вызовы времени. Действительно, с 2015 года финансовые показатели Ferrari только растут, в 2019-м Скудерия впервые продала более десяти тысяч автомобилей (а именно 10 131 шт.), в 2021-м установлен новый рекорд продаж — 11 155 машин. Так же в 2021 году выручка впервые превысила 4 млрд евро, а чистая прибыль достигла рекордных 833 млн евро.

C момента обретения независимости Ferrari представила десятки впечатляющих новинок, в том числе эксклюзивные разовые проекты, лимитированные спорткары из ретроспективной линейки Icona и два plug-in гибрида — SF90 и 269, но вот по поводу чистых электромобилей компания до сих пор не сказала ничего определённого, кроме того, что первый батарейный суперкар можно ожидать в районе 2025 года. С учётом того, что власти Евросоюза всерьёз намерены ввести законодательный запрета на продажу новых машин с ДВС после 2035 года, скепсис инвесторов в отношении Скудерии можно понять — им очень хочется услышать чёткую стратегию развития на электрическом фронте, тем более что основные конкуренты по этой теме давно определились, даже «вечно убыточный» Aston Martin, который, к слову, недавно возглавил выходец из Ferrari Амедео Фелиса.

Пока что единственным серийный электромобилей Ferrari является уменьшенная копия классической 250 Testa Rossa. Выпуском электрической реплики для состоятельных подростков занимается британская The Little Car Company, но Ferrari участвовала в разработке. Заявленные тираж — 299 экземпляров, цена — около 100 тысяч евро.

Гендиректором Ferrari с осени прошлого года работает Бенедетто Винья, итальянский предприниматель и видный специалист в области микроэлектроники. По данным издания Automotive News Europe, на следующей неделе Винья представит новый план развития компании, но из анонимных источников уже известно, что Ferrari купила участок земли рядом с действующим заводом в Маранелло с целью организовать на нём выпуск электромобилей и plug-in гибридов следующего поколения. На новом участке разместится также центр исследований и разработок аккумуляторов и электрических силовых установок, то есть в долгосрочной перспективе Ferrari хочет сама выпускать ключевые компоненты для электромобилей.



Получается, что Ferrari находится лишь в начале большого пути по выходу на рынок электромобилей и, скорее всего, ей придётся вложить миллиарды евро в освоение новых технологий, что может съесть всю прибыль и сильно расстроить акционеров и инвесторов. В общем, посмотрим, что конкретно предложит Бенедетто Винья и как на его план отреагируют биржи.

Ближайшей ключевой с точки зрения продаж новинкой Ferrari должен стать кроссовер Purosangue с бензиновым V12 — он должен стать хитом и хорошенько пополнить казну Скудерии перед началом большой трансформации.

