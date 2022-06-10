Ferrari прикупила земли в Маранелло для производства электромобилей

Ferrari провела IPO (первичное размещение акций на бирже) в 2015 году после выхода из состава тогдашней Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Руководство FCA посчитало, что как самостоятельная компания Ferrari будет более гибкой, сможет лучше развиваться и быстрее отвечать на вызовы времени. Действительно, с 2015 года финансовые показатели Ferrari только растут, в 2019-м Скудерия впервые продала более десяти тысяч автомобилей (а именно 10 131 шт.), в 2021-м установлен новый рекорд продаж — 11 155 машин. Так же в 2021 году выручка впервые превысила 4 млрд евро, а чистая прибыль достигла рекордных 833 млн евро.
C момента обретения независимости Ferrari представила десятки впечатляющих новинок, в том числе эксклюзивные разовые проекты, лимитированные спорткары из ретроспективной линейки Icona и два plug-in гибрида — SF90 и 269, но вот по поводу чистых электромобилей компания до сих пор не сказала ничего определённого, кроме того, что первый батарейный суперкар можно ожидать в районе 2025 года. С учётом того, что власти Евросоюза всерьёз намерены ввести законодательный запрета на продажу новых машин с ДВС после 2035 года, скепсис инвесторов в отношении Скудерии можно понять — им очень хочется услышать чёткую стратегию развития на электрическом фронте, тем более что основные конкуренты по этой теме давно определились, даже «вечно убыточный» Aston Martin, который, к слову, недавно возглавил выходец из Ferrari Амедео Фелиса.
Гендиректором Ferrari с осени прошлого года работает Бенедетто Винья, итальянский предприниматель и видный специалист в области микроэлектроники. По данным издания Automotive News Europe, на следующей неделе Винья представит новый план развития компании, но из анонимных источников уже известно, что Ferrari купила участок земли рядом с действующим заводом в Маранелло с целью организовать на нём выпуск электромобилей и plug-in гибридов следующего поколения. На новом участке разместится также центр исследований и разработок аккумуляторов и электрических силовых установок, то есть в долгосрочной перспективе Ferrari хочет сама выпускать ключевые компоненты для электромобилей.
Получается, что Ferrari находится лишь в начале большого пути по выходу на рынок электромобилей и, скорее всего, ей придётся вложить миллиарды евро в освоение новых технологий, что может съесть всю прибыль и сильно расстроить акционеров и инвесторов. В общем, посмотрим, что конкретно предложит Бенедетто Винья и как на его план отреагируют биржи.
Ближайшей ключевой с точки зрения продаж новинкой Ferrari должен стать кроссовер Purosangue с бензиновым V12 — он должен стать хитом и хорошенько пополнить казну Скудерии перед началом большой трансформации.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться