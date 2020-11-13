Ferrari SF90 Spider: на 100 кг тяжелее купе, зато с жёсткой складной крышей

Скудерия Ferrari представила первый в своей истории plug-in гибридный суперкар с открытым верхом — SF90 Spider. Техническая начинка целиком позаимствована у родственного купе SF90 Stradale, зато в дизайне больше интересных особенностей, чем может показаться на первый взгляд.

Купе Ferrari SF90 Stradale дебютировало ещё весной прошлого года, но из-за коронакризиса поставки в большинство стран ещё не начались. По сути, купе и спайдер поступят в продажу одновременно в течение ближайших месяцев, при этом цены на купе давно известны (в Европе — от 430 тысяч евро), а ценник на Spider пока не объявлен.

Между тем даже с ожидаемой наценкой Spider представляется более выгодной покупкой, чем купе, если вы, конечно, хотите иметь именно прогулочный спорткар, а не устанавливать рекорды на автодроме. Сухая масса SF90 Spider составляет 1670 кг против 1570 кг у SF90 Stradale — обе величины указаны с учётом опционального «облегчающего» пакета Assetto Fiorano. В случае со Спайдером он снижает массу на 21 кг и подразумевает двухцветную окраску кузова, более широкое использование углепластика в конструкции кузова, титановые элементы подвески, гоночные амортизаторы Multimatic и шины Michelin Pilot Sport Cup 2, оптимальные для езды по сухому асфальту.



SF90 Spider снабжён складным и очень компактным жестким алюминиевым верхом — в сложенном состоянии он занимает всего 100 л, а в разложенном позволяет эксплуатировать машину в любых погодных условиях и не бояться, например, падения острых сосулек. Процесс складывания-раскладывания занимает всего 14 с и полностью автоматизирован. Заднее стекло тоже электрифицировано и само устраняет нежелательные завихрения воздуха в салоне при езде со сложенным верхом. Имеется и небольшой багажник на 74 л.



Складной верх мастерски интегрирован в кузов с активной аэродинамикой и не портит его эффектного дизайна. Разработчики сообщают, что ради создания гармоничного образа им пришлось слегка сдвинуть кабину вперёд, увеличить наклон ветрового стекла, на 20 мм опустить крышу и уменьшить толщину передних стоек кузова — весьма масштабные переделки для конверсии купе в кабриолет.



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Plug-in гибридная силовая установка — такая же как у купе. Она состоит из бензиновой 4,0-литровой «битурбовосьмёрки» (780 л.с., 800 Нм), 8-ступенчатого «автомата» типа DCT (с двумя сцеплениями) без задней передачи, литий-ионной батареи ёмкостью 7,9 кВт·ч и трёх электромоторов: два вращают передние колёса и отвечают за электрический режим и движение задним ходом, а третий вживлён между ДВС и коробкой передач. Максимальная совокупная мощность силовой установки — 1000 л.с. На электротяге (и переднем соответственно приводе) Ferrari SF90 Spider может проехать 25 км на одной зарядке, максимальная скорость при этом — не более 135 км/ч. Сертифицированная величина углеродного следа пока не указана, у купе SF90 Stradale он составляет 154-160 г/км в зависимости от исполнения.



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Первую «сотню» Ferrari SF90 Spider набирает за те же 2,5 с, что и купе, максимальная скорость у обеих машин тоже одинаковая — 340 км/ч. Но лишний центнер сказался на разгоне с места до 200 км/ч: у SF90 Spider он занимает 7,0 с, у SF90 Stradale — 6,7 с. Не бог весть какая плата за возможность в любой момент сложить крышу и наслаждаться поездкой на свежем воздухе.

