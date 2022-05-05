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Первый кроссовер Ferrari: для Purosangue подтвердили двигатель V12

05.05.2022 100 0 0

Ожидается, что производство серийного SUV итальянской марки стартует уже в текущем году, а живые продажи, вероятно, начнутся в 2023-ем.

 

Собственные SUV на сегодняшний день есть у многих производителей люксовых и спортивных дорогих автомобилей. Так, у марки Bentley ещё в 2015 году появилась Bentayga, в 2018-ом Lamborghini запустила производство Urus, а Rolls-Royce – Cullinan, осенью 2019-го дебютировал Aston Martin DBX. В ближайшем будущем настанет очередь Ferrari: разработка первого кроссовера бренда продолжается в течение нескольких лет.

Впервые информация о том, что Ferrari планирует выпустить кроссовер, появилась ещё в 2018 году. Как сообщалось ранее, автомобиль разрабатывается в рамках проекта Purosangue (в переводе с итальянского языка это слово означает «чистокровный, чистопородный»). Не исключено, что серийная версия SUV получит именно это название, хотя производитель может выбрать и какое-то иное имя. Внутризаводской индекс новинки Ferrari – F175.

Первый тизер новинки Ferrari

В компании по-прежнему официально не раскрывают подробности о технике будущей новинки. Однако сегодня производитель выпустил тизер, который продемонстрировал, что Ferrari не собирается отказываться от двигателя V12. Кроме того, в тексте, сопровождающем снимок, есть отсылка к «сердцу чистокровной лошади», что очевидно отправляет нас к будущей новинке – Purosangue. Так что, можно сказать, что производитель косвенно подтвердил V12 для своего первого кроссовера.

На фото: прототип кроссовера Ferrari

Подробности об этом двигателе в компании пока не рассекретили. Вероятно, эту «начинку» получит топовая версия SUV Ferrari. По предварительным данным, объём двигателя составит 6,5 литра, а мощность окажется равна примерно 800 л.с. Не исключено, что первыми в продажу поступят версии паркетника, которые могут оснастить гибридной силовой установкой с 4,0-литровым мотором V8, работающим в тандеме с электрическим двигателем (совокупная отдача этой системы, вероятно, будет равна около 700 л.с.).

Напомним, в конце марта компания опубликовала первый официальный тизер своего кроссовера. На затемнённом изображении оказалась видна только передняя часть будущей новинки: оформление головной оптики с тонкими полосками дневных ходовых огней позаимствовали у спорткара Roma GT. На снимке заметно, что фары объединены между собой «разрезом», проходящим под линией капота. Решётка радиатора расположена в нижней части переднего бампера, а по бокам, скорее всего, находятся воздухозаборники.

Как стало известно ранее, Ferrari не планирует делать выпуск своего первого кроссовера «безлимитным»: тираж модели будет ограничен, хотя точные рамки устанавливать компания не планирует. Ожидается, что по отношению к Purosangue будет применяться стандартный подход, используемый для выпуска и продажи спорткаров бренда.

Отметим, у одного из основных конкурентов – Lamborghini Urus – в качестве «начинки» предлагается только V8. Этот кроссовер оснащается четырёхлитровой «битурбовосьмёркой» с отдачей в 650 л.с. и максимальным крутящим моментом в 850 Нм. На разгон с места до «сотни» уходит 3,6 секунды, а максимальная скорость равна 305 км/ч.

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