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  • Первый кроссовер Ferrari: SUV показали на официальном тизере, хотя его внешность уже раскрыта

Первый кроссовер Ferrari: SUV показали на официальном тизере, хотя его внешность уже раскрыта

24.03.2022 235 0 0

Серийное производство модели, которая пока что известна под именем Purosangue, начнётся в 2022 году. Ожидается, что живые продажи стартуют в 2023-ем.

 

Компании, выпускающие люксовые и спортивные дорогие автомобили, уже довольно давно «пригляделись» к сегменту внедорожников и кроссоверов. Так, на сегодняшний день собственные SUV есть у марки Bentley (Bentayga появилась ещё в 2015 году), Lamborghini (запустила производство Urus в 2018-ом), Rolls-Royce (в том же году начался выпуск Cullinan) и Aston Martin (бренд представил DBX ещё осенью 2019 года). Производитель Ferrari потратил на разработку своего первого кроссовера несколько лет, а сейчас готовится к презентации.

Тизер кроссовера Ferrari (высветленная версия)

Напомним, о том, что итальянская компания собирается выпустить кроссовер, стало известно ещё в 2018-ом. Автомобиль разрабатывался в рамках проекта Purosangue (в переводе с итальянского языка слово означает «чистокровный, чистопородный»). Пока что неизвестно, получит ли модель именно это название или ей дадут какое-то иное. Ранее стал известен внутризаводской индекс новинки Ferrari – F175.

На фото: предсерийная версия кроссовера Ferrari

﻿В компании подтвердили, что презентация первого кроссовера Ferrari пройдёт позже в текущем году. Ранее сообщалось, что серийное производство модели начнётся уже в 2022-ом, а живые продажи стартуют в 2023 году. Пока что производитель решил подогреть интерес поклонников бренда с помощью первого официального тизера своего будущего SUV: на затемнённом изображении видна лишь передняя часть автомобиля.

Судя по изображению, головная оптика у кроссовера Ferrari с тонкими полосками дневных ходовых огней оформлена в стиле спорткара Roma GT. Фары объединены между собой «разрезом», который проходит под линией капота. Решётка радиатора расположена в нижней части переднего бампера, сбоку, вероятно, находятся воздухозаборники.

Отметим, внешность паркетника итальянского бренда уже не секрет: ранее в Сети были опубликованы снимки предсерийной версии новинки без маскировки. Судя по ним, у модели «двухэтажная» головная оптика, а по бокам от крупного «гриля» находятся воздухозаборники, вероятно, с интегрированными «противотуманками».

Тизер кроссовера Ferrari

По периметру кузова виден чёрный пластиковый обвес. На снимке, где видна корма будущей новинки, можно увидеть четыре задних фонаря, напоминающие о 296 GTB, их блоки соединены узкой полосой через всю ширину багажной двери. В нижней части есть большой диффузор и четыре круглых выхлопных патрубка.

Пока что официальных сведений о «начинке» кроссовера всё ещё нет. Предполагается, что у Ferrari Purosangue будет регулируемая пневмоподвеска. По предварительной информации, первыми в продаже появятся версии кроссовера с гибридной силовой установкой, в основе которой находится 4,0-литровый мотор V8. Совокупная мощность этой системы, вероятно, составит 700 л.с. Не исключено, что топовую версию оснастят 800-сильным двигателем V12 объёмом 6,5 литра.

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