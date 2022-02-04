Первый кроссовер Ferrari: серийное производство Purosangue начнётся в 2022 году

Если раньше кроссоверы и внедорожники считались практичными автомобилями, которые клиенты покупают для ежедневных поездок, то в последние годы на этот сегмент обратили внимание в том числе производители люксовых и спортивных дорогих машин, чья продукция, как правило, является нишевой. Сейчас собственные SUV есть у Bentley (Bentayga появилась ещё в 2015 году), Lamborghini (запустил производство Urus в 2018-ом), Rolls-Royce (в том же году начал выпускать Cullinan), Aston Martin (представил DBX осенью 2019 года). Ferrari же со своим первым кроссовером подзадержался.



О планах компании по выпуску кроссовера стало известно ещё в 2018 году. С тех пор а будущей новинке стало известно немногое. Как сообщалось ранее, модель, вероятно, получит имя Purosangue: в переводе с итальянского языка это слово означает «чистокровный, чистопородный». Внутризаводской индекс первого кроссовера Ferrari – F175.

Судя по всему, до презентации новой модели Ferrari осталось недолго: в отчёте автопроизводителя о результатах продаж за 2021 год указано, что производство Purosangue начнётся в нынешнем году. То есть компания намерена придерживаться сроков, объявленных ранее. Судя по документу, поставки машин дилерам и первым покупателям начнутся в 2023-ем.



Пока что Ferrari не раскрыла никаких конкретных подробностей о внешности кроссовера Purosangue. Однако ранее на дорогах Италии были замечены прототипы будущей новинки бренда. Первые из них были в камуфляже, который позволил им замаскироваться под Maserati Levante, а позже на испытания вышли автомобили в серийном кузове, однако массивная маскировка не позволила разглядеть никаких деталей.

Ранее сообщалось, что модель могут оснастить задними дверями, которые распахиваются против хода движения, хотя подтверждения этой информации пока не было. Салон дорогого спортивного кроссовера Ferrari, скорее всего, будет рассчитан на четырёх седоков.



Официальной информации о начинке по-прежнему нет. Предполагается, что Ferrari Purosangue получит регулируемую пневмоподвеску. По предварительным данным, первыми в продаже появятся версии кроссовера с гибридной силовой установкой, в основе которой находится 4,0-литровый мотор V8. Совокупная мощность этой системы, вероятно, составит 700 л.с. Не исключено, что топовую версию оснастят 800-сильным двигателем V12.

Ранее сообщалось, что в дальнейшем у Ferrari могут появиться и другие кроссоверы. Предположительно их будет два, внутризаводские индексы – F244 и F245. При этом есть вероятность, что обе модели могут получить полностью электрическую «начинку» (ни гибридных версий, ни вариантов с традиционными ДВС для них якобы не предусмотрено). Ориентировочный срок выхода первого SUV – 2024 год, второго – 2026-ой.

