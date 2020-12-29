В Ferrari решили не останавливаться на одном: у бренда будет несколько кроссоверов

Причём если первый SUV может получить гибридную «начинку», то ещё две новинки в этом сегменте, вероятно, окажутся «электричками».

Многие производители люксовых автомобилей уже обзавелись моделями в сегменте SUV. Так, Bentley выпустил Bentayga ещё в 2015 году, Lamborghini запустил производство Urus, а Rolls-Royce начал выпускать Cullinan – в 2018-ом. У Aston Martin теперь есть DBX (премьера прошла в ноябре 2019-го). Однако Ferrari со своим первым кроссовером задерживается. Напомним, модель может получить имя Purosangue: в переводе с итальянского это слово означает «чистокровный, чистопородный». Его внутризаводской индекс – F175.

О планах компании по выпуску кроссовера стало известно ещё в 2018-ом. Первенец среди SUV марки Ferrari, вероятно, выйдет на рынок в начале 2022 года. Автомобили бренда в любом случае массовыми назвать нельзя: даже если это будет модель в востребованном сегменте, вряд ли такие Феррари будут расходиться «как горячие пирожки». Так что, как «нишевый», кросс может себе позволить некоторые «вольности». К примеру, ожидается, что модель оснастят задними дверями, которые распахиваются против хода движения. Салон дорогого спортивного кроссовера, скорее всего, будет рассчитан на четырёх седоков.

Ferrari с индексом F175 прочат регулируемую пневмоподвеску. По предварительным данным, сначала в продажу поступят версии кроссовера с гибридной силовой установкой в основе которой располагается 4,0-литровый мотор V8. Совокупная мощность этой системы может составить 700 л.с. Топовая же версия, вероятно, получит 800-сильный двигатель V12.



По данным британского издания Car, которое ссылается на собственные источники, у Ferrari позже выйдет ещё пара кроссоверов. Сообщается, что их индексы – F244 и F245, а в основе будет та же платформа, что и у первого кроссовера – Purosangue. Причём обе модели, вероятно, будут иметь полностью электрическую «начинку», ни гибридных версий, ни вариантов с традиционными ДВС не предусмотрено.

Какие именно установки получат новые кроссоверы Ferrari, пока не сообщается. По сведениям издания, платформа будет способна вместить до четырёх электромоторов, при этом их совокупная отдача составит порядка 618 л.с.



Пока что предполагается, что первый «зелёный» кроссовер – с индексом F244 – выйдет на рынок ориентировочно в 2024 году. А следующий SUV итальянского бренда (модель, известная сейчас как F245) появится только спустя ещё два года, то есть в 2026-ом.

Летом текущего года стали известны планы Ferrari касательно модельного ряда. Как оказалось, у компании нет планов по тому, чтобы сделать из Roma и Portofino гибриды. Тогда в компании пояснили, что платформа этих автомобилей не предполагает электрифицированной «начинки». Однако одной модели гибридную установку всё-таки пообещали – её получит преемник нынешней модели Ferrari F8 Tributo.

