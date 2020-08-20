Планы на модельный ряд: Ferrari не собирается делать из Roma и Portofino гибриды

Компания Ferrari в течение ближайших нескольких лет намерена выпустить пятнадцать новинок: в это число войдут как полностью новые модели, так и рестайлинговые версии, а также дополнительные модификации имеющихся автомобилей. Пока что итальянский производитель не торопится переводить свои автомобили на альтернативные источники питания, предпочитая оснащать их традиционными ДВС. Однако в дальнейшем изменения всё-таки ожидаются.



На фото: Ferrari F8 Tributo

﻿Гибридную установку впоследствии обещает получить преемник нынешней модели Ferrari F8 Tributo. Её история началась ещё в 2009 году с появлением Ferrari 458 Italia. Через шесть лет автомобиль переделали в 488 GTB, а в 2018-ом была представлена специальная версия – 488 Pista. Именно её модернизированным вариантом и стало нынешнее купе F8 Tributo, дебютировавшее в конце февраля 2019 года.



На фото: Ferrari Portofino

Актуальная модель оснащается битурбомотором V8 объёмом 3,9 литра. Его отдача составляет 720 л.с., а максимальный крутящий момент равен 770 Нм. Этот двигатель идёт в паре с семиступенчатой преселективной автоматической коробкой передач. На разгон с места до «сотни» Ferrari F8 Tributo нужно всего 2,9 секунды. Скорости в 200 км/ч спорткар достигает за 7,8 секунды. «Максималка» у купе превышает 340 км/ч.

Предполагается, что преемник F8 Tributo станет действительно новой моделью (а не очередной модернизацией 458 Italia), и вот она уже окажется гибридом. Ожидается, что в основу её установки ляжет мотор V6, однако, подробности об этой системе пока не раскрываются.



На фото: Ferrari Roma

Как сообщает британский Autocar со ссылкой на представителей Ferrari, в числе указанных пятнадцати новинок не будет гибридных модификаций купе-кабриолета Portofino и «двухдверки» Roma. Производитель заявил, что не планировал электрифицировать эти автомобили, во всяком случае в их текущем поколении.

Напомним, у этих моделей одинаковые шасси и колёсная база (расстояние между осями равно 2670 мм). Мотор они также делят – это битурбовосьмёрка объёмом 3,9 литра, доставшаяся им от модели F154. Отдача у Portofino составляет 600 л.с, а у Roma двигатель форсировали до 620 л.с. (максимальный крутящий момент в обоих случаях – 760 Нм). Если купе-кабриолет оснащается семиступенчатым «автоматом» с двумя сцеплениями, то у «двухдверки» восьмиступенчатый «робот».



Под капотом Ferrari Roma

Одной из новинок итальянского бренда, вероятно, станет кроссовер с условным названием Purosangue, что в переводе означает «чистокровный, чистопородный». Ранее предполагалось, что модель дебютирует в 2021-ом, а на рынок выйдет годом позже. Правда, из-за пандемии коронавируса сроки могли сместиться. По предварительным данным, у него будет полный привод, а платформа окажется рассчитана на размещение гибридных силовых установок с двигателями V6, V8 и V12.

