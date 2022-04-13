Первый кроссовер Ferrari окажется «эксклюзивом»: тираж новинки будет ограничен

Итальянская кампания запустит модель, которая пока что известна под именем Purosangue, в серию в текущем году. Живые продажи, скорее всего, начнутся в 2023-ем.

Производители люксовых и спортивных дорогих автомобилей уже давно обратили внимание на сегмент внедорожников и кроссоверов. Собственные SUV сейчас имеются у марки Bentley (Bentayga появилась ещё в 2015 году), Lamborghini (запустила производство Urus в 2018-ом), Rolls-Royce (в том же году начался выпуск Cullinan) и Aston Martin (бренд представил DBX осенью 2019-го). Совсем скоро настанет очередь Ferrari: компания потратила на разработку своего первого кроссовера несколько лет.



О планах по выпуску кроссовера под итальянской маркой Ferrari стало известно ещё в 2018 году. Как мы сообщали ранее, автомобиль разрабатывался в рамках проекта Purosangue (в переводе с итальянского языка это слово означает «чистокровный, чистопородный»). Пока что неизвестно, получит ли модель именно такое название или же ей всё-таки дадут какое-то иное. Напомним, ранее стал известен внутризаводской индекс новинки Ferrari – F175.



Предполагается, что новинка Ferrari сможет увеличить продажи машин бренда, в том числе за счёт привлечения новой аудитории. Отметим, результаты марки на европейском рынке растут в течение последних четырёх лет. Так, по итогам 2021 года клиенты купили 5458 единиц, что на 27,8% меньше, чем годом ранее. По всему миру же было реализовано 11 155 экземпляров.

Но, несмотря на планы по наращиванию продаж, в Феррари не планируют делать выпуск своего первого кроссовера «безлимитным». Тираж модели будет ограничен, хотя, как рассказал изданию CarExpert топ-менеджер компании Дитер Кнехтель, точные рамки устанавливать не планируется. Он пояснил, что с моделями Ferrari «нет бесконечного предложения», и добавил, что производитель «будет очень осторожен, чтобы соблюсти баланс». Ожидается, что по отношению к SUV будет применяться обычный поход к выпуску и продаже спорткаров бренда.



Первый официальный тизер кроссовера Ferrari (высветленный вариант)

Первый официальный тизер кроссовера Ferrari был опубликован в конце прошлого месяца, при этом на затемнённом изображении оказалась видна лишь передняя часть будущего автомобиля. Судя по изображению, его головная оптика с тонкими полосками дневных ходовых огней оформлена в стиле спорткара Roma GT. Фары объединены между собой «разрезом», который проходит под линией капота. Решётка радиатора находится в нижней части переднего бампера, а по бокам, вероятно, расположены воздухозаборники.

В компании по-прежнему не раскрывают подробности о технике будущей новинки. Вероятно, у первого кроссовера Ferrari будет регулируемая пневмоподвеска. По предварительным сведениям, первыми в продаже появятся версии кроссовера с гибридной силовой установкой, в основе которой находится 4,0-литровый мотор V8. Совокупная мощность этой системы может составить около 700 л.с. Не исключено, что топовая версия получит 800-сильный двигатель V12 объёмом 6,5 литра.



Ранее в Ferrari подтвердили, что презентация первого кроссовера Ferrari пройдёт позже в текущем году. Предполагается, что серийное производство модели начнётся уже в 2022-ом, а живые продажи стартуют в следующем году.

