Ferrari представила свой первый электромобиль: очень маленький и очень дорогой

Итальянская компания Ferrari совместно с британской The Little Car Company разработала уменьшенную на четверть копию классической модели Ferrari 250 Testa Rossa из 50-х годов прошлого века, но вместо двигателя V12 снабдила её электромотором. Модель, получившая название Ferrari Testa Rossa J, будет выпущена тиражом 299 экземпляров.

Это не совсем детский автомобиль, как может показаться на первый взгляд: за руль допускаются отроки в возрасте от 14 лет и старше, не самые упитанные взрослые тоже могут прохватить кружок-другой на этом спорткаре, ведь его ходовые качества доводились тест-пилотами Ferrari на заводском автодроме Фьорано! Геометрия рулевого управления — точно такая же, как у оригинального спайдера 250 Testa Rossa. Пропорции кузова идентичные — при разработке копии в масштабе 0,75:1 использовались архивные чертежи прототипа, которые были оцифрованы и адаптированы под новый уникальный продукт.

Сделать масштабную копию мотора V12 — слишком сложная задача, так что его заменили электромотором, который к тому же идеально отвечает тренду на углеродную нейтральность и устойчивое развитие. Пиковая мощность электромотора не указана, известно лишь, что для него предусмотрено четыре режима работы, которые выбираются фирменным флажком Manettino рядом с щитком приборов. В режиме Novice (для новичков) мощность ограничена одним киловаттом (1,36 л.с.), а максимальная скорость не может превышать 20 км/ч. В режиме Comfort доступны 4 кВт (5,44 л.с.) и 45 км/ч. Режимы Sport и Race позволяют разогнаться свыше 60 км/ч.



Батарея состоит из трёх модулей и расположена под капотом, она позволяет проехать примерно 90 км на одной зарядке, разъём подключения находится там же, где у оригинального 250 Testa Rossa находится топливная горловина, то есть под крышкой на обтекателе за спиной пилота. Щиток приборов переформатирован под электрическую силовую установку, но его дизайн такой же, как у полноразмерного исходника.



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Салон отделан вручную натуральной кожей, быстросъёмный деревянный руль Nardi сделан с той же тщательностью, что и у полноразменой модели, некоторые детали интерьера (например, педали) позаимствованы у современных моделей Ferrari.



Ferrari Testa Rossa J и Ferrari 250 Testa Rossa 1 / 3 Ferrari Testa Rossa J и Ferrari 250 Testa Rossa 2 / 3 Ferrari Testa Rossa J и Ferrari 250 Testa Rossa 3 / 3

Шины, обутые на 12-дюймовые спицованные колёса Borrani, поставляет фирма Pirelli, дисковые тормозные механизмы — Brembo, амортизаторы — Bilstein. Всё как у взрослых спорткаров! Кузов, изготовленный из алюминия по технологиям середины прошлого века (то есть вручную), внутри усилен дополнительными панелями, в виде опции доступна дуга безопасности. Для окраски предлагаются 53 базовых цвета на выбор плюс 14 исторических ливрей в виде наклеек.



Цена — совершенно сумасшедшая: от 93 тысяч евро без налогов и опций! Помнится, аналогичный продукт, который The Little Car Company делала для Bugatti, был значительно дешевле — от 30 тысяч евро, и ручного труда там было не меньше. Видимо, спрос превзошёл ожидания, разработчики поняли, что продешевили, и теперь решили отыграться на Ferrari Testa Rossa J.



Что до полноценного, дорожного электромобиля марки Ferrari («детский» Testa Rossa J не имеет доступа на дороги общего пользования), то его стоит ждать не раньше 2025 года.

