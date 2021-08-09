Ferrari представила свой первый электромобиль: очень маленький и очень дорогой

Это не совсем детский автомобиль, как может показаться на первый взгляд: за руль допускаются отроки в возрасте от 14 лет и старше, не самые упитанные взрослые тоже могут прохватить кружок-другой на этом спорткаре, ведь его ходовые качества доводились тест-пилотами Ferrari на заводском автодроме Фьорано! Геометрия рулевого управления — точно такая же, как у оригинального спайдера 250 Testa Rossa. Пропорции кузова идентичные — при разработке копии в масштабе 0,75:1 использовались архивные чертежи прототипа, которые были оцифрованы и адаптированы под новый уникальный продукт.
Сделать масштабную копию мотора V12 — слишком сложная задача, так что его заменили электромотором, который к тому же идеально отвечает тренду на углеродную нейтральность и устойчивое развитие. Пиковая мощность электромотора не указана, известно лишь, что для него предусмотрено четыре режима работы, которые выбираются фирменным флажком Manettino рядом с щитком приборов. В режиме Novice (для новичков) мощность ограничена одним киловаттом (1,36 л.с.), а максимальная скорость не может превышать 20 км/ч. В режиме Comfort доступны 4 кВт (5,44 л.с.) и 45 км/ч. Режимы Sport и Race позволяют разогнаться свыше 60 км/ч.
Батарея состоит из трёх модулей и расположена под капотом, она позволяет проехать примерно 90 км на одной зарядке, разъём подключения находится там же, где у оригинального 250 Testa Rossa находится топливная горловина, то есть под крышкой на обтекателе за спиной пилота. Щиток приборов переформатирован под электрическую силовую установку, но его дизайн такой же, как у полноразмерного исходника.
Салон отделан вручную натуральной кожей, быстросъёмный деревянный руль Nardi сделан с той же тщательностью, что и у полноразменой модели, некоторые детали интерьера (например, педали) позаимствованы у современных моделей Ferrari.
Шины, обутые на 12-дюймовые спицованные колёса Borrani, поставляет фирма Pirelli, дисковые тормозные механизмы — Brembo, амортизаторы — Bilstein. Всё как у взрослых спорткаров! Кузов, изготовленный из алюминия по технологиям середины прошлого века (то есть вручную), внутри усилен дополнительными панелями, в виде опции доступна дуга безопасности. Для окраски предлагаются 53 базовых цвета на выбор плюс 14 исторических ливрей в виде наклеек.
Цена — совершенно сумасшедшая: от 93 тысяч евро без налогов и опций! Помнится, аналогичный продукт, который The Little Car Company делала для Bugatti, был значительно дешевле — от 30 тысяч евро, и ручного труда там было не меньше. Видимо, спрос превзошёл ожидания, разработчики поняли, что продешевили, и теперь решили отыграться на Ferrari Testa Rossa J.
Что до полноценного, дорожного электромобиля марки Ferrari («детский» Testa Rossa J не имеет доступа на дороги общего пользования), то его стоит ждать не раньше 2025 года.
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