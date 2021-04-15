Планы Ferrari: итальянцы выпустят первую «зелёную» модель через несколько лет

Сейчас спорткар, у которого будет электрическая «начинка», находится на этапе разработки. Подробностей о технике пока нет.

Ferrari определённо нельзя назвать массовым автопроизводителем: из года в год у компании довольно скромные, но стабильные показатели. Однако в прошлом году, когда весь европейский авторынок переживал серьёзный спад из-за последствий пандемии коронавируса, фирма сумела не только удержаться на плаву, но и увеличить показатели. Дилеры в 2020-ом реализовали в Европе 4169 машин, что на 13% больше, чем годом ранее.



Однако чтобы удержать свои позиции и расширить аудиторию, скудерии всё-таки придётся подстроиться под современные требования старосветских властей. А хотят они, чтобы автопроизводители сократили уровень вредных веществ в атмосферу (в случае, если они не укладываются в весьма жёсткие лимиты, им приходится платить внушительные штрафы). Для этого большинство массовых компаний уже давно вкладываются в развитие электрокаров. Ferrari же только вступает в игру: о том, что компания уже трудится над созданием своего первого «батарейного» автомобиля, стало известно в прошлом году.

Тогда предполагалось, что это скорее отдалённая перспектива, так как в компании собирались разработать технологию, которая позволит выпустить на рынок «выдающийся» электромобиль Ferrari, а нынешние технологии производитель назвал «сырыми» и неподходящими.



Но ускориться всё-таки пришлось. Вероятно, в списке «двигателей прогресса бренда» оказался и тот факт, что в Великобритании после 2030 года решили запретить продажу автомобилей с традиционными ДВС (гибриды оставили до 2035-го). А Феррари не планирует уходить с британского авторынка, об этом руководство компании заявило также в прошлом году.

Теперь появились сведения о сроках появления первой «зелёной» модели Ferrari. Как сообщает Autocar, глава компании Джон Элканн в ходе выступления на ежегодном общем собрании, заявил, электрокар будет представлен в 2025 году. По его словам, этот автомобиль станет поворотным моментом, началом новой главы в истории бренда. В дальнейшем Ferrari намерена в том числе заниматься выпуском подключаемых гибридов и вернуться к участию в гонке «24 часа Ле-Мана» с новым гиперкаром (он появится в 2023 году).



Пока что Джон Элканн не поделился никакими техническими подробностями о разрабатываемом электрокаре. Судя по патентам, просочившимся в Сеть в прошлом году, у первого электрокара Ferrari будет полный привод, по индивидуальному электромотору и редуктору для каждого колеса. Автомобиль, вероятно, окажется двухместным.

В ходе собрания глава компании отметил, что в течение ближайших месяцев будут представлены три новинки, подробностей о них на данный момент нет. Также Джон Элканн добавил, что в 2022 году будет запущен первый кроссовер бренда, разрабатываемый в рамках проекта Purosangue.

