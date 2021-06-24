Ferrari 296 GTB: гибридная установка на основе V6, 830 л.с. и 2,9 секунды до «сотни»

Цена новинки итальянского бренда уже известна: за «двухдверку» просят не менее 269 000 евро (эквивалентно примерно 23,2 млн рублей по текущему курсу).

Итальянский производитель спорткаров Ferrari сегодня рассекретил новинку – 296 GTB – в онлайн-формате. Двухместная берлинетта со среднемоторной компоновкой не стала заменой для какой-либо модели в линейке марки: это полностью новый автомобиль, который снабдили гибридной силовой установкой.



На фото: Ferrari 296 GTB

В основу системы лёг 3,0-литровый V6 мощностью 663 л.с. (его угол развала – 120 градусов). Электромотор располагается между двигателем внутреннего сгорания и трансмиссией, он выдаёт 167 л.с. Совокупная отдача силовой установки составляет 830 «лошадей», а максимальный крутящий момент – 740 Нм.



На разгон с места до «сотни» Ferrari 296 GTB требуется 2,9 секунды, а чтобы развить скорость в 200 км/ч «двухдверке» требуется 7,3 секунды. При этом максимальная скорость модели составляет 330 км/ч. Чтобы затормозить с «двух сотен» до полной остановки, автомобилю нужно 107 метров. Активный задний спойлер применяется в случае, если нужно сгенерировать дополнительную прижимную силу до 100 кг.



Установка работает в паре с восьмиступенчатым «роботом»: коробка передач схожа с той, которой оснащается первый серийный гибрид бренда – SF90 Stradale, однако у новинки имеется «настоящая» задняя передача, тогда как SF90 движется назад только на электродвигателях. У этой версии трансмиссии более короткие передаточные числа, это позволяет в том числе двигаться только на электротяге (без использования ДВС) на скорости до 155 км/ч.



В списке ездовых режимов – eDrive, Hybrid, Performance и Qualify. Гибрид подзаряжается от сети, ёмкость его батареи составляет 7,45 кВт*ч. Она на несколько килограммов легче, чем аккумулятор, используемый в Ferrari SF90. При этом запас хода на одной зарядке у моделей одинаковый – 25 км (расчёт вели по циклу WLTP).



Название новой модели Ferrari можно расшифровать. Буквы GTB – это аббревиатура, расшифровывается как «Gran Turismo Berlinetta». Первые две цифры индекса относятся к объёму двигателя (2992 куб.см), а третья отображает количество цилиндров. В длину двухместный автомобиль вытянулся на 4565 мм (на 46 мм меньше по сравнению с Ferrari F8 Tributo), его ширина равна 1958 мм, высота – 1187 мм, а расстояние между осями составляет 2600 мм (на 50 мм меньше, чем колёсная база F8 Tributo).



Покупатели модели могут выбрать версию с пакетом Assetto Fiorano, который включает в себя: дополнительные элементы из углепластика, закрылки по бокам переднего бампера (обеспечивают ещё дополнительные 10 кг прижимной силы), оптимизированные для трека настраиваемые амортизаторы Multimatic и т.д.

Сейчас итальянский производитель уже назвал цены на свою новинку. Так, минимальная стоимость базового Ferrari 296 GTB составляет 269 000 евро (эквивалентно примерно 23,18 млн рублей по текущему курсу), а покупка гибрида с пакетом Assetto Fiorano обойдётся не менее чем в 302 000 евро (около 26,03 млн рублей).

